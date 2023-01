Brasil y México: Pioneros en la regulación fintech de América Latina

Por staff

31/01/2023

En Brasil, el Banco Central ha creado un marco regulador específico para las fintech con el objetivo de fomentar la innovación y el crecimiento de la industria, mientras se asegura de cumplir con los estándares internacionales de regulación. El marco regulador incluye la creación de un registro específico para startups del sector, la supervisión de las actividades de estas empresas y la implementación de medidas de seguridad para proteger a los consumidores.

Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de México ha tomado medidas similares para regular las fintech. La CNBV ha establecido un marco regulador para las fintech que incluye la supervisión de las actividades de estas empresas, la creación de un registro específico y la implementación de medidas de seguridad para proteger a los consumidores. Además, México ha desarrollado un ecosistema favorable para el crecimiento de las fintech, con una gran cantidad de inversores y una creciente base de usuarios.

Ambos países han visto un crecimiento significativo en el sector de las fintech desde la implementación de estos marcos reguladores. En Brasil, se estima que el mercado de fintech alcanzó los $1,800 millones de dólares en 2019, con un crecimiento previsto del 20% para 2020. En México, el mercado de fintech alcanzó los $1,200 millones de dólares en 2018, con un crecimiento previsto del 25% para 2019.

Además, ambos países han visto un gran interés de parte de los inversores y han atraído a importantes empresas de tecnología y financieras a invertir en el sector. Esto ha llevado a una mayor competencia en el mercado, lo que ha beneficiado a los consumidores con mejores productos y servicios financieros.

Futuro prometedor

De acuerdo a un estudio de la firma de consultoría Finnovista, realizada en toda América Latina, se demostró que el futuro de la regulación fintech en la región es prometedor. El estudio incluyó a 1.000 profesionales de fintech de 15 países de América Latina.

El estudio encontró que la mayoría de los entrevistados creen que tanto el entorno regulatorio como el desarrollo del sector fintech mejorarán en los próximos dos años. Además, el 77% de los entrevistados cree que la regulación fintech en América Latina hará que se desarrolle un entorno más propicio para la innovación en el futuro.

También se descubrió que el 70% de los entrevistados apoya la creación de marcos regulatorios específicos para el fintech, y el 57% de los encuestados se opone a la creación de reglas que sean demasiado rígidas para el sector. Esto sugiere que los reguladores regionales deben buscar un equilibrio entre la innovación y la protección de los consumidores.

Los resultados de la encuesta también mostraron que el 38% de los encuestados cree que el entorno regulatorio actual no es eficiente en la promoción de la inclusión financiera, el 32% cree que no garantiza el acceso a la financiación para los nuevos negocios y el 24% cree que no ofrece suficientes incentivos para la innovación.

Fuente: América Digital