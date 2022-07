Brecha de habilidades: el principal reto de las empresas de tecnología

Por staff

27/07/2022

Las empresas tecnológicas han tenido un crecimiento exponencial en años recientes y con ello la demanda de talento especializado que ayude a impulsar y sostener dicho desarrollo. De acuerdo con cifras del portal Startup Ranking, solamente en Estados Unidos existen más de 72 mil startups.

En Latinoamérica también se ha dado una clara expansión de este ecosistema. Brasil, con mil 165 startups, es el país mejor posicionado en la región; Perú, con 690 empresas de este tipo, se encuentra en segundo lugar, mientras que México, con 574, ocupa la tercera plaza. El crecimiento de estas compañías especializadas en sectores como software, e-commerce, fintech, transporte, educación o energía ha traído nuevos retos.

Por un lado, ha crecido exponencialmente la demanda de talento especializado en Tecnologías de la Información (TI) tanto en Estados Unidos, como en Europa y en Latinoamérica. Esto se ha traducido en la generación de nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, actualmente en el mercado existe una profunda brecha de habilidades.

“Estoy convencido de que México se convertirá en el hub más grande e importante de talento para las startups de Estados Unidos en los próximos años. Para que esto sea una realidad, es necesario que las universidades y los profesionistas sigan apostando por su formación continua, tanto en hard como en soft skills, además de habilitar puentes entre el talento y las organizaciones”, señala Gustavo Parés, Director General de NDS Cognitive Labs.

Recientemente, la empresa coordinó el evento The Annual Conference of GITMA 2022, un encuentro organizado por la Global Information Technology Management Association (GITMA), en el cual Minsait e Indra impartieron la charla Low Code – No Code: La generación de Citizen Developers, en la que mencionaron la importancia del talento especializado no sólo para las empresas de tecnología, sino para cualquier industria, así como los principales desafíos para reclutar a los mejores perfiles que son: la competencia, la creciente demanda de talento y la brecha de habilidades.

Los perfiles correctos para las vacantes correctas

“Cada vez son más las empresas que requieren de profesionales de las TI. El ‘boom’ de las startups y de las empresas unicornio es sólo una muestra del potencial que tienen las empresas que se apoyan en la tecnología y parte clave de ese crecimiento es contar con los mejores perfiles, pero estos no siempre llegan al puesto indicado, alrededor de los reclutamientos hay toda una serie de desafíos que la misma tecnología puede ayudar a erradicar”, agrega Parés.

Ante esto, la compañía creó la plataforma Fuga de Cerebros, que actualmente es la comunidad de tecnólogos más grande de América Latina y cuenta con más de 20 mil perfiles validados de profesionales de las TI.

“Fuga de Cerebros nació para facilitar a las empresas los procesos de contratación que muchas veces pueden llevar meses para dar con el candidato ideal. La plataforma se apoya de Inteligencia Artificial para validar perfiles y que estos hagan ‘match’ con la vacante. Así se potencializan las oportunidades de encontrar al mejor candidato porque se busca entre los mejores perfiles”, afirma el Director General de la empresa.

Otro de los beneficios de la plataforma es que permite a las empresas encontrar candidatos, incluso cuando estos no radican en la misma ciudad que la compañía. “Muchas veces el mejor talento vive en otra ciudad y es complejo que las empresas puedan encontrarlo. Con Fuga de Cerebros lo vemos cada día, pues el talento mexicano tiene un potencial enorme y gracias a la plataforma han podido encontrar un puesto en grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, así mejoran su calidad de vida y su crecimiento profesional de forma significativa”, añade.

Un mercado en expansión

Las nuevas empresas tecnológicas se han triplicado desde 2010, así como la demanda de talento con competencias óptimas. El mercado crece y se diversifica pero también se vuelve más sofisticado y demanda perfiles mejor preparados. Se proyecta que la población en edad laboral de México sea del 68% para 2033, más que cualquier otra nación de América Latina, según ResearchAndMarkets.com.

“Con el respaldo de la educación superior, una clase media en crecimiento y la participación de las mujeres en la economía, la fuerza laboral de México ofrece habilidades superiores en inglés y español, así como proximidad y similitud de horarios con Estados Unidos y Canadá, dos países con una oferta laboral muy atractiva. Con más de 650,000 profesionales de tecnología trabajando y una fuerza laboral tecnológica que se expande tres veces más rápido que el promedio mundial, México está preparado para apoyar el desarrollo tecnológico internacional”, señala Parés.

El talento capacitado y especializado está detrás del éxito de cualquier empresa. De ahí la importancia de crear enlaces entre los mejores talentos disponibles, las empresas líderes de TI e incluso las universidades.

“Las universidades del país no pueden permanecer ajenas a las necesidades del mercado, en GITMA profesionales de distintas partes del mundo dieron cuenta de ello, así como de la importancia de la capacitación constante y actualización de los profesionales en TI. No hay duda que la mejor inversión de una empresa está en el talento”, finaliza.