Buscan acabar con los discursos de odio en redes sociales

Por staff

03/11/2023

Estudiantes, mentores, académicos y especialistas se dieron cita en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana para presentar soluciones tecnológicas innovadoras que contribuyan a contrarrestar los discursos de odio en las redes sociales, todo ello en el marco del Hackathon AMI 2023, un evento organizado por la Red AMI México y la Universidad Iberoamericana Cdmx.

En este encuentro, universitarios y especialistas analizaron, bajo un enfoque multidisciplinario, las repercusiones que tienen en la sociedad los discursos de odio que se replican en las diversas plataformas.

Alán Sicairos uno de los organizadores precisó que tiene la particularidad que “este hackathon está abordando un tema que normalmente no se trabaja y es una invitación directa a diferentes perfiles. Si bien en un hackatón siempre hay apertura de que se unan diferentes perfiles, justo en este no solo es importante, sino que es indispensable que además de la parte técnica, como pueden ser electrónicos, mecatrónicos, programadores, personas de ciencia de datos, etc., también es indispensable que se unan perfiles como comunicólogos, personas de ciencias sociales”.

Más de un centenar de jóvenes y académicos se inscribieron al hackathon, de los cuales el 68% pertenecían a diversas instituciones académicas del país; asimismo, el 42% contaba con un perfil que se relaciona con la programación de datos y el 58% de los participantes se especializa en disciplinas como las ciencias sociales y las humanidades, según cifras de la Red AMI México. Al final, participaron más de 50 personas de diferentes disciplinas, que conformaron 10 equipos compuestos de dos a seis personas.

Respecto al impacto del proyecto, Lena Gamper, Project Manager en DW Akademie México y Centroamérica explicó que “realmente hay una apertura hacia el tema, el discurso de odio sí es un tema relevante para estudiantes, para jóvenes, realmente quieren solucionarlo, quieren un mejor ambiente en línea. Por eso, nos llevamos que tenemos que seguir trabajando porque la sociedad también exige más soluciones”.

Durante el Hackathon, los participantes coincidieron en la importancia de evitar la polarización y la intolerancia en las redes sociales, así como fomentar entre los diversos sectores de usuarios de internet la empatía y el entendimiento mutuo.

Cabe destacar que, con el apoyo de mentores, los equipos desarrollaron sus proyectos y presentaron un pitch ante un jurado que seleccionó los mejores trabajos. Entre los puntos que se evaluaron sobresalen: el enfoque, alcance, claridad de la solución, la funcionalidad del prototipo y la creatividad.

“Todas las iniciativas nos parecieron muy interesantes y en todas vimos el corazón que le pusieron los participantes, al final los jóvenes tienen un papel fundamental como agentes de cambio. Ya estamos pensando en formas de ver cómo poder apoyar desde las diferentes organizaciones, instituciones que formamos la Red AMI, y otras contrapartes, los diferentes proyectos, pero sobre todo nos entusiasma y nos emociona mucho que quieran formar parte de este cambio tan necesario en un contexto particularmente complejo”, señaló Viridiana García Martignon, Oficial de Comunicación e Información en UNESCO México y quien además fungió como juez.

De los 10 proyectos, los ganadores fueron: el primer lugar fue para el equipo de Descifradores, un algoritmo que se encarga de detectar en las redes sociales discursos de odio analizando y filtrando, ya sea mensajes o emojis; el segundo lugar se lo llevó Red unida, un software que analiza discursos de odio comparando el material audiovisual con una base de datos a fin de evitar su reproducción masiva y el tercer lugar fue para Factyping, un chatbot que se almacena dentro de WhatsApp para brindarle al usuario información acerca del contenido y seguridad en la información.

Por su parte, Diana González Lugo, de la organización SocialTIC destacó el valor de esta iniciativa, ya que parte desde el ámbito académico para permear en el ámbito social. “A menudo criticamos desde la sociedad civil el desarrollo de tecnologías sin perspectiva de derechos humanos. Empezar a involucrar a jóvenes en el tema de los discursos de odio, personas que probablemente se van a dedicar a desarrollarlas en un futuro, puede ser esencial para evitar sesgos que perpetúen estereotipos y prejuicios dañinos”.

El Hackathon 2023 se organizó con la participación de aliados como: la Universidad Iberoamericana, Platzi, ITAM, Asociación por las Infancias Transgénero, Software Guru, Periodistas de a Pie, EON Institute, Wikimedia Foundation, GitHub, Meta, Article 19, Apolo 25, UAM, entre otros.

