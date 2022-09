Buscan impulsar la creación de nuevos negocios digitales en Costa Rica

09/09/2022

09/09/2022

Las crisis traen consigo muchos obstáculos y pruebas para los empresarios y emprendedores, pero también muchas enseñanzas y nuevas oportunidades.

Este fue el caso para José Porras, emprendedor a quien la llegada de la pandemia por Covid-19 lo obligó a cerrar su negocio de alquiler de mobiliario para eventos, Alquileres Mobiled, debido a que el sector de eventos en el país “literalmente se detuvo de un día para el otro”. Con el cierre de su negocio, también llegó una etapa de espera, incertidumbre, y cambios para lograr sobrellevar la crisis que se avecinaba.

“Mi primer emprendimiento exitoso fue Alquileres Mobiled tras 8 años de trabajar con él. Con la llegada de la pandemia, cuando se cancelan todos los eventos automáticamente mi mercado desaparece. En cuestión de horas dejé de tener una empresa estable”, recordó Porras.

Añadió que esta situación fue muy dura de asimilar, llegó a hacerlo aproximadamente hasta tres meses después de iniciada la pandemia.

“Lo que se hablaba y creía es que la situación sanitaría mejoraría en un par de meses y pasaría. Yo caí en cuenta de que esto no iba a ser así cuando los bancos me empezaron a llamar para preguntarme cuál era mi situación en pandemia y qué plan tenía para solventar todo. Cuando entiendo todo esto, me doy cuenta que estoy en un punto en donde no sabía qué iba a pasar con mi empresa”, afirmó el emprendedor.

Pero, añadió, su hija seguía en el colegio, tenía que continuar pagando las deudas y los servicios, entre muchas otras obligaciones, por lo que tenía que tomar acciones pronto. “Esta situación fue la que me llevó contra la pared y me tiró al piso, y había que hacer algo”, dijo.

Porras es de profesión Mercadólogo y Publicista, y todos sus trabajos previos a Alquileres Mobiled, habían estado relacionados a esas áreas. Sin embargo, a la hora de buscar formas para generar ingresos durante los primeros meses de la crisis sanitaria no fueron estas sus primeras opciones. Sino que contactó a una amiga que en ese momento vendía frutas y verduras, le pidió que le vendiera una parte de esa mercancía, y él las revendería.

Porras se mantuvo varios meses revendiendo frutas y verduras, hasta que un día conversando con su esposa, ella le sugirió que brindara asesorías y consultorías en mercadeo y publicidad. Allí fue cuando inició, en medio de la pandemia, su actual negocio, y el que le ha permitido reinventarse. Se trata de Hablamos Marketing

“Yo ya daba consultorías de forma esporádica, pero era más una extra. Pero en ese momento, cuando me sentía contra la pared, empecé a desarrollar más profesionalmente este concepto de publicidad. Cuando inicié, hace dos años, detecté que había un talón de Aquiles en el sector de la publicidad digital, y es la pauta publicitaria en Facebook, Instagram, Google y WhatsApp. Allí donde decidí especializarme con Hablamos Marketing. Con la empresa, también inicié mi maestría en Marketing Digital para ponerme al corriente de las nuevas actualizaciones del sector”, señaló Porras.

Enseñanzas de emprender en pandemia

La situación que Porras vivió debido a la pandemia y el cierre de su negocio, le trajo varias enseñanzas que actualmente aplica de forma cada vez más consistente a su vida.

“Hubo varios amigos empresarios que me vieron, se me acercaron, e intentaron que yo siempre estuviera ocupado, sabiendo de que si se tiene la mente ociosa puede ser dañino en todo sentido, porque nos enfocamos en las situaciones malas que están sucediendo. Entonces, la primera enseñanza es no tener una mente ociosa y no detenerse. En mi caso, ellos no me dejaron pensar en lo serio que era dejar de tener un negocio de la noche a la mañana. Esto también implica estar rodeado de las personas correctas, de gente que te impulse a más”, comentó Porras.

La segunda enseñanza es que nunca es tarde para emprender. “Hablamos Marketing lo inicié a los 45 años, sin un solo colón en mi bolsillo. No tenía dinero para invertir, las probabilidades de éxito eran muy pocas, pero no tenía de otra. Era eso, o simplemente dejarme hundir más”, recordó.

Añadió que la tercera enseñanza es no detenerse, nunca parar. Esto no en el sentido de ser adicto al trabajo, sino en que no se deben bajar los brazos porque, si nos detenemos, nos podemos hundir, y la situación, sin duda empeorará.

Para iniciar su nuevo negocio, Porras empezó a utilizar sus conocimientos y servicios en Hablamos Marketing para promocionarse y darse a conocer. “Yo intentaba no hacer muchos números, sino que me preocupaba por conseguir pequeños objetivos. Así fue como el negocio empezó”.

Apoyo para que otras personas también puedan emprender

Porras comentó que durante el desarrollo de su empresa Hablamos Marketing, se dio cuenta que la mayoría de emprendedores y empresarios no saben cómo pautar de forma digital en Facebook, Instagram, y Google, lo que provoca que los recursos que aplican al pago de esas pautas se desperdicie.

Acá es donde nació en Porras la idea de crear una plataforma de capacitación para brindarle herramientas a los emprendedores para aprender la forma correcta de realizar pautas digitales para promocionar su negocio, y que estas sean efectivas para impulsar el crecimiento de sus negocios.

Esta idea, también evolucionó a darle herramientas para que otras personas también aprendan estas herramientas para que puedan iniciar sus propios negocios de consultoría en pauta digital, para que estos puedan generar nuevos ingresos, o dedicarse tiempo completo a este negocio.

En la plataforma, quienes accedan a ella, podrán encontrar documentación y videos de capacitaciones, que les permita adquirir todos los conocimientos necesarios para entender cómo se debe realizar una pauta, cómo se recopila la data para la toma de decisiones, y se logra aplicar las segmentaciones necesarias para generar la pauta en Facebook, Instagram y Google, y así puedan asesorar a otras empresas también. O, aplicarlas para sus propios negocios. Esto tomando en cuenta que ahora, la publicidad, se volvió en un negocio de interpretación estadística.

“Si yo le logro enseñar a personas lo que yo mismo hago, ellas podrán convertirse, primeramente, en auto-empleados, para después ser emprendedores y llegar a ser empresarios. Lamentablemente hay muchas personas que anuncian capacitaciones que dan falsas expectativas y que garantizan grandes ingresos. Sin embargo, esto no es cierto. Yo lo que quiero es transmitir conocimientos aterrizados, entendido la lógica de las cosas, porque la publicidad en Facebook, Instagram y Google va más allá de solo hacer un post y pagarlo”, concluyó Porras.