C-Lab Startups de Samsung Electronics harán su debut en CES 2023

Por staff

02/01/2023

Samsung Electronics Co., Ltd. ha anunciado hoy que presentará nuevos proyectos innovadores desarrollados a través de su programa C-Lab en CES 2023. Samsung presentará al público cuatro interesantes proyectos de C-Lab Inside, su programa interno de emprendimiento, y ocho startups apoyadas por C-Lab Outside, el programa de aceleración de startups de la empresa. Los visitantes podrán conocer los innovadores proyectos en el Eureka Park de Las Vegas (EE.UU.), principal espacio de exposición de numerosas startups de todo el mundo, del 5 al 8 de enero. Samsung espera que las startups de C-Lab consigan interacción con los proyectos del mercado mundial a través de CES, refuercen su viabilidad empresarial y mantengan reuniones con posibles inversores.

C-Lab Inside: Los proyectos Metaverse y Lifestyle de los empleados de Samsung salen a la luz

Desde 2016, Samsung expone sus proyectos de C-Lab Inside en CES. Los del 2023, que se están fomentando actualmente en la empresa, han sido muy bien valorados en términos de innovación, comerciabilidad e integridad. Los mismos son:

Meta-Running : una plataforma metaverso para aprender a correr correctamente

: una plataforma metaverso para aprender a correr correctamente Porkamix : una plataforma metaverso que ofrece una experiencia de concierto interactiva

: una plataforma metaverso que ofrece una experiencia de concierto interactiva Soom : una nueva experiencia de meditación con información en tiempo real

: una nueva experiencia de meditación con información en tiempo real Falette : una transformación digital en 3D para los productos de confección del hogar

: una transformación digital en 3D para los productos de confección del hogar

C-Lab Outside: Startups que muestran robots, IA y más recibirán el foco del CES

Creado en octubre de 2018, C-Lab Outside es un programa de aceleración de startups lanzado para dinamizar el ecosistema de startups en Corea. Las startups inscritas en el programa C-Lab Outside reciben espacios de trabajo en oficinas, tutoría experta de empleados de Samsung y consultoría financiera y de marketing digital. El apoyo adicional incluye posibles asociaciones con Samsung Electronics y oportunidades de participar en influyentes ferias de TI como CES y KES (Korea Electronics Show).

Durante el último año, Samsung y Daegu Center y Gyeong-buk Center for Creative Economy & Innovation, que forman parte de C-Lab Outside, han estado incubando estas startups para que desarrollen su tecnología y estén listas para enfrentarse al mundo en CES 2023. Las ocho startups elegidas son:

NdotLight : una solución web de diseño en 3D

: una solución web de diseño en 3D NEUBILITY : un servicio de entrega urbana mediante robots autoconducidos

: un servicio de entrega urbana mediante robots autoconducidos 40FY : un servicio digital de aplicaciones para la atención de la salud mental, desde el examen hasta el tratamiento,

: un servicio digital de aplicaciones para la atención de la salud mental, desde el examen hasta el tratamiento, CELLICO : un ojo microbiónico para pacientes con enfermedades de retina

: un ojo microbiónico para pacientes con enfermedades de retina Plask : una herramienta de captura de movimientos y edición de animaciones basada en IA y navegador

: una herramienta de captura de movimientos y edición de animaciones basada en IA y navegador Wrn Technologies : servicios de enseñanza de escritura y creación de contenidos mediante IA generativa

: servicios de enseñanza de escritura y creación de contenidos mediante IA generativa Catius : un acompañante de conversación de IA multigiro para niños

: un acompañante de conversación de IA multigiro para niños Erangtek: un microrrepetidor IoT para usuarios domésticos que mejora la calidad de las llamadas

Las startups del C-Lab baten el récord de 29 galardones en los Premios a la Innovación CES 2023

En noviembre de 2022, la Consumer Technology Association (CTA) anunció los ganadores de los Premios a la Innovación CES 2023 en 28 categorías de productos. Los proyectos de las startups pertenecientes a C-Lab recibieron dos Premios a la Mejor Innovación y 27 fueron galardonados con los Premios a la Innovación. Como resultado, C-Lab obtuvo 22 premios a la innovación en 2022 y siete más en 2023 por sus tecnologías destacadas.

Samsung Electronics está compartiendo sus conocimientos sobre cómo ganar el Premio a la Innovación CES y entrar en el mercado mundial.

“Es un gran placer ver que las startups de C-Lab han demostrado su destreza tecnológica en el escenario mundial, avalado por el mayor número de Premios a la Innovación en el CES”, dijo Hark Kyu Park, Presidente y Director Financiero de Samsung Electronics. “Esperamos que las startups del C-Lab puedan dirigirse más activamente al mercado mundial y mostrar la excelencia de las startups coreanas”.

Cabe destacar que Dot Inc, que desarrolla dispositivos y software para personas con discapacidad visual, fue nombrada ganadora del premio a la Mejor Innovación de CES 2022 en la categoría de Accesibilidad y también recibió dos galardones CES Innovation Awards Honorees. Verses, que desarrolló el Sistema Meta Music para streaming, fue galardonada con el premio CES 2023 a la Mejor Innovación en la categoría de Streaming.

Siete de las ocho startups que expusieron en el stand de C-Lab – NEUBILITY, 40FY, NdotLight, CELLICO, Plask, Catius, Wrtn Technologies – ganaron Premios a la Innovación.

Además, siete startups surgidas de C-Lab Inside y 11 antiguas startups de C-Lab Outside ganaron dos premios a la mejor innovación y 20 premios a la innovación.

Samsung ha alcanzado su objetivo de impulsar 500 startups y proyectos en cinco años

En 2018, Samsung Electronics anunció que impulsaría 300 startups coreanas a través de C-Lab Outside y 200 proyectos a través de C-Lab Inside en un periodo de cinco años. Hasta la fecha, la empresa ha impulsado un total de 506 startups y proyectos (304 de C-Lab Outside y 202 de C-Lab Inside).

Recientemente, Samsung ha creado C-Lab Family, una red profesional única a través de la cual las startups de antiguos alumnos pueden seguir colaborando con Samsung incluso después de graduarse en C-Lab Outside. También ha creado C-Lab Scale-Up Committee y tiene previsto ampliar gradualmente las asociaciones e inversiones para C-Lab Family en el futuro.