Cada vez más bancos aceptan que los clientes abran cuentas por sí mismos en línea

Por staff

10/09/2024

(Jamaica) Después de años de requerir visitas a sucursales para abrir nuevas cuentas, cada vez más instituciones financieras están adoptando la tecnología para permitir que los nuevos clientes se incorporen digitalmente.

Las últimas entidades en anunciar herramientas de incorporación digital son CIBC Caribbean Bank Limited (anteriormente FirstCaribbean International Bank Limited) y JMMB Group Limited, que lanzaron recientemente sus plataformas de incorporación digital. Permiten que los clientes nuevos y existentes se verifiquen ingresando su información personal, tomando una foto de sus documentos KYC (conozca a su cliente) relevantes y tomándose una selfie que se protege mediante encriptación. Las entidades financieras verificarán con una llamada posterior al cliente para asegurarse de que sean ellos quienes solicitaron abrir la cuenta.

La única situación que requeriría una visita a la sucursal sería si se necesita verificar algo más o si el cliente va a retirar una nueva tarjeta de débito.

“Ahora puede abrir una cuenta de depósito completamente en línea con CIBC Caribbean utilizando nuestra plataforma mejorada de incorporación de clientes digitales. “Como un proceso totalmente digital de principio a fin, simplifica la apertura de cuentas corrientes y de ahorro individuales para clientes bancarios personales nuevos y existentes, incluidos los comerciantes individuales, en Jamaica”, se lee en un correo electrónico de CIBC enviado a los clientes que señala que este proceso no se puede utilizar para cuentas conjuntas.

La introducción de la facilidad de incorporación digital por parte de CIBC Caribbean se produce casi un año después de que debutara su tienda de préstamos que permite a los prestatarios completar una solicitud de préstamo y recibir fondos en menos de 10 minutos. Esa plataforma procesó casi 10.000 solicitudes en 2023 cuando se implementó por completo.

En el caso de JMMB Group, los clientes pueden solicitar la apertura de cuentas bancarias y de inversión en Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Esta nueva opción de incorporación digital se lanzó a mediados de agosto y es un paso más allá del proceso anterior de completar formularios, enviarlos por correo electrónico a JMMB Group y esperar una llamada días después de un agente para verificar al cliente que realiza la solicitud.

Los otros bancos comerciales en Jamaica con opciones de apertura de cuentas en línea para clientes nuevos y existentes son National Commercial Bank Jamaica Limited (NCBJ), Sagicor Bank Jamaica Limited y First Global Bank Limited. JN Bank Limited aún requiere que las personas visiten una sucursal para abrir una nueva cuenta, pero su herramienta ONE JN Passport permite a los clientes cuya información KYC esté actualizada acercarse a otras entidades bajo el JN Financial Group para abrir nuevas cuentas y acceder a productos sin necesidad de enviar nueva documentación KYC para cada entidad. Bank of Nova Scotia Jamaica Limited (BNSJ) permite a los clientes existentes abrir nuevas cuentas a través de su plataforma de banca en línea, pero los nuevos clientes aún tienen que ir a la sucursal. Es probable que BNSJ lance una solución de incorporación en línea en una fecha posterior.

Con respecto a las personas que buscan invertir su dinero, muy pocos corredores permiten a los clientes abrir una cuenta completamente en línea sin la necesidad de visitar una sucursal. Barita Investments Limited permite que los nuevos clientes se registren en línea, pero deben visitar una sucursal después. NCB Capital Markets Limited permite que los clientes existentes de NCBJ abran nuevas cuentas NCBCM en línea, pero los nuevos clientes tienen que ir a la sucursal. Proven Wealth Limited y Mayberry Investments Limited permiten a los clientes abrir nuevas cuentas completamente en línea.

En cuanto a la oferta pública inicial (IPO), nueve de los 14 corredores de la JSE ya han lanzado plataformas en línea para permitir que las personas soliciten ofertas del mercado de capitales en línea. La única salvedad es cuando la información incorrecta en una base de datos externa hace que la plataforma de IPO del corredor rechace la solicitud de un inversor.

“La primera fase es cuando usted va a la sucursal; no tiene que hablar con el representante de la sucursal. Va al quiosco y, en lugar de tratar con un representante de atención al cliente, puede introducir sus documentos y comenzar a abrir la cuenta. La segunda fase es que no tiene que ir a la sucursal. Estamos bien encaminados en esa incorporación digital en todas las líneas de negocio”, dijo Joanna Banks, vicepresidenta ejecutiva de Sagicor Group Jamaica Limited en una reciente reunión informativa para inversores.

Sin embargo, esto plantea la pregunta de por qué tantos bancos se están quedando atrás en la creación de estos portales en línea para que las personas abran cuentas en línea. Un factor importante en este cambio de paradigma es la pandemia de COVID-19, que ha obligado a avanzar en la transformación digital, y las inversiones que la acompañan para hacer avanzar este proceso. Si bien la incorporación digital puede ser un proceso más económico y mejora la eficiencia para la entidad financiera y el cliente, las inversiones necesarias son clave para permitir estos cambios.

“La legislación vigente en materia de establecimiento de relaciones comerciales o puntuales con los bancos no limita la capacidad de un banco para desarrollar dichas relaciones digitalmente. Como se establece en el Reglamento 7 del Reglamento sobre el Producto del Delito (Prevención del Blanqueo de Capitales), 2007 y el Reglamento 5 del Reglamento sobre la Prevención del Terrorismo (Entidades Informantes), 2010, los bancos están obligados a que, tan pronto como sea posible después de que se establezca el primer contacto, el cliente presente pruebas satisfactorias de su identidad y tome medidas para verificar la identidad de ese cliente. Por lo tanto, si un banco establece digitalmente una relación con un cliente, el banco debe instituir medidas y controles para cumplir con los requisitos de la POCA [Ley sobre el Producto del Delito], la TPA y las Notas de Orientación del Banco de Jamaica. “Es decir, el banco debe poder verificar la identidad del cliente y autenticar la validez de los documentos proporcionados digitalmente en un proceso de incorporación completamente en línea”, explicó el Banco de Jamaica (BOJ) en un correo electrónico al Jamaica Observer.

El BOJ también agregó: “Sin embargo, cuando los bancos no pueden verificar digitalmente la identidad de un cliente y/o autenticar las presentaciones realizadas por el cliente digitalmente, entonces las instituciones tendrán que tomar medidas adicionales para verificar y autenticar dicha información, que pueden incluir exigir al cliente que lleve la forma física de la documentación al banco”.

Los comentarios del BOJ llegan en un momento en el que se han realizado varios cambios legislativos y de políticas en los últimos cinco años para alentar a más personas a unirse al sistema formal. En 2019, las modificaciones a las regulaciones 5 y 7 de la Ley de Productos del Delito (POCA) permitieron a las instituciones financieras utilizar un enfoque basado en el riesgo en sus procedimientos que también seguían cumpliendo con la ley. Esto llevó a que varios bancos crearan cuentas bancarias de bajo riesgo que solo requerían que las personas tuvieran una identificación emitida por el gobierno y un número de registro fiscal para abrir estas cuentas.

A fines de 2023, se introdujeron modificaciones en la Sección 118 de las Notas de Orientación del BOJ y en el Párrafo 183 (h) de las Directrices de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) sobre la Prevención del Lavado de Dinero, que ya no exigían a las entidades reguladas que solicitaran dos referencias al incorporar clientes. Desde entonces, casi todos los bancos, corredores y compañías de seguros han eliminado el requisito de referencia.

“El Sandbox Regulatorio Fintech (‘el Sandbox’) es un motor crucial de la innovación en el sector de los servicios financieros. Varias entidades utilizan el Sandbox para desarrollar y probar soluciones digitales, logrando con éxito sus objetivos de innovación. Se espera que esta proliferación de soluciones digitales y el logro exitoso de sus objetivos contribuyan significativamente a la transformación digital de Jamaica”, agregó el BOJ.

Fuente: Jamaica Observer

Ver más: Liberty completó la compra de Boost Mobile

Ver más: Costa Rica acogerá la 42° Convención IEEE de Centroamérica y Panamá

Ver más: Asociación Bancaria y el Gobierno trabajarán juntos para la bancarización de los panameños