Caída del bitcoin: Opiniones de dos especialistas

Por staff

07/08/2024

Por: María Fernanda Juppet, CEO de CRYPTOMKT, exchange pionera y líder de Latam

En medio de un colapso del mercado, las ballenas han aprovechado la situación para adquirir comprar más Bitcoin. Y no sólo esta criptomoneda, sino también para comprar Ethereum, comprar Solana, entre otras. En el caso de Bitcoin, en las últimas horas más de 1.000 bitcoins han sido comprados por estos inversores estratégicos. La oportunidad radica en la disminución temporal de los precios, lo que permite adquirir Bitcoin a un costo significativamente menor. Esta estrategia, conocida como “comprar en caída”, se basa en la premisa de que los precios eventualmente se recuperarán, generando una ganancia sustancial para aquellos que compraron durante el declive.

Comprar Bitcoin en tiempos de colapso puede ser una decisión inteligente debido a varias razones. Primero, la volatilidad del mercado de criptomonedas ofrece oportunidades de compra únicas que no se presentan en mercados más estables. Segundo, la adopción creciente de Bitcoin y su aceptación como una reserva de valor a largo plazo sugiere que su valor podría aumentar con el tiempo. Además, eventos históricos han demostrado que después de caídas significativas, el precio de Bitcoin tiende a recuperarse y, a menudo, a alcanzar nuevos máximos.

Para aquellos interesados en seguir los pasos de las ballenas y comprar Bitcoin durante un colapso del mercado, se recomienda hacerlo con precaución. Es crucial no adquirir ni comprar más de lo que se está dispuesto a perder, dado que la volatilidad del mercado puede llevar a pérdidas significativas. Además, es aconsejable diversificar la cartera de inversiones para mitigar riesgos. Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y las noticias relacionadas con criptomonedas también es fundamental para tomar decisiones de inversión bien fundamentadas.

Por: Tania Lea, Direactora de Azteco

La caída de valor que bitcoin tuvo recientemente podría verse como significativa sin embargo debido a la naturaleza del activo no lo es. No hace mucho Bitcoin tenía un valor de 20 o 30 mil dólares y la naturaleza del activo lo hizo subir a 70 mil dólares.



Probablemente será la última oportunidad de comprar a precios relativamente bajos, si analizamos el historial de precios de bitcoin. No obstante, como siempre, es importante alentar la educación. Como toda inversión, siempre hay que estudiar antes de tomar una decisión.

Ver más: Donald Trump: Quiero que EEUU se convierta en una “superpotencia del bitcoin”

Ver más: Bitso integra a PIX para facilitar operaciones de empresas globales en Brasil

Ver más: Cynthia Lummis: Necesitamos una ley de reserva estratégica de Bitcoin en EE.UU.