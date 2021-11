Cámara Argentina de IoT: “IoT un paradigma emergente que cambia la forma en que vivimos”

16/11/2021

La Cámara Argentina de IoT (CaIoT), con el apoyo de la Cámara Argentina de Internet -CABASE-, organiza la jornada “IoT un paradigma emergente que cambia la forma en que vivimos”. El evento, que tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre de 9:30 a 14:00 horas en formato virtual, contará con presentaciones de invitados internacionales de primera línea.

La actividad es gratuita, exclusivamente con inscripción previa y tiene cupos limitados. Agenda e Inscripción: https://www.eventbrite.com.ar/e/iot-un-paradigma-emergente-que-cambia-la-forma-en-que-vivimos-tickets-192289161057

El evento organizado por la Cámara Argentina de IoT (CAIoT), tiene como objetivo fomentar el diálogo entre especialistas y referentes del mundo de la tecnología para generar sinergias e impulsar iniciativas comerciales en este incipiente segmento de negocios.

La apertura del encuentro estará a cargo de Raúl Crudele, Presidente de la Cámara Argentina de IoT, Anthony Harris, Secretario de la Cámara Argentina de IoT, y Ariel Graizer, Presidente de la Cámara Argentina de Internet –CABASE-. Asimismo, la jornada contará con la participación de oradores de la talla de Juan Gnius, Director de Planeamiento, Convergencia y Universalización de la Subsecretaría TIC de la Jefatura de Gabinete de Ministros; Andrés Gregorio Gorenberg, Gerente de Factory Automation; Douglas Thurn, Head of Digitalization & New Business Models en Volskwagen Argentina; Gabriel Méndez, Customer Engineer, Infrastructure Modernization Google Cloud; Arturo Pérez de Lucía, Director General de AEDIVE y Vicepresidente de AVERE; Paulo Spacca, Presidente de ABINC; Flavio Maeda, Vice Presidente de ABINC; Renato Pasquini; Sudha Jamthe, CEO de IoT Disruptions CEO e instructor de IA en la Universidad de Stanford; Gabriela Sorrentino, Internet of Things Sales Director Latin America de INTEL; Cecilia Flores, COO y Co-Founder de Webee y Felipe Diniello, Subject Matter Expert en IoT de GLOBANT, entre otras destacadas personalidades del ecosistema IoT.

“El avance de IoT es innegable y su crecimiento implica grandes beneficios para todos los usuarios. Hoy el mundo está completamente interconectado, desde un semáforo o una luminaria, hasta el monitoreo de una silobolsa, pasando por el seguimiento de envíos de ecommerce. Internet de las Cosas alcanza cada simple acto de nuestras vidas, potenciando su eficiencia y aportando valor”, afirmo Raúl Crudele, presidente de la Cámara Argentina de IoT.