Camtic lanza segunda edición del programa Scale Up para impulsar emprendimientos TIC

Por staff

19/05/2025

(Costa Rica) La Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic) realizó este 14 de mayo el lanzamiento de la segunda edición del programa integral de apoyo a los emprendimientos del sector TIC costarricense denominado Scale Up.

Scale Up es un programa de acompañamiento empresarial intensivo diseñado por Camtic para impulsar emprendimientos tecnológicos con alto potencial de crecimiento. A través de formación especializada, mentoría de alto nivel, acceso a redes internacionales y oportunidades de inversión, se brinda apoyo a empresas que buscan escalar de forma sostenible, competitiva y global.

La primera edición de esta iniciativa se llevó a cabo el año pasado y 24 emprendimientos TIC los concluyeron con éxito. Los participantes pertenecían a diversos sectores: inteligencia artificial, salud y bienestar, financiero, académico, ciberseguridad, alimentos y bebidas, consultoría, agrícola, transporte, turismo y jurídico.

El objetivo de la Cámara es ser un catalizador de esfuerzos para lograr que emprendimientos TIC puedan alcanzar su madurez, consolidarse empresarialmente y ser exitosos en el mercado internacional, contando además con la suficiente preparación para acudir a fuentes de inversión tales como el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), fondos de inversión, inversionistas ángeles, créditos bancarios y otros.

Scale Up cuenta con el respaldo del programa regional de apoyo a emprendimientos llamado Conecta Centroamérica, de la organización Bridge for Billions, que se ejecuta en Centroamérica con apoyo financiero de BID Lab. Además, el programa cuenta con la colaboración de organizaciones como la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC).



“Luego de una primera edición cuyos resultados superaron nuestras expectativas, estamos muy ilusionados por iniciar con esta nueva generación de emprendimientos para apoyarles en fortalecer su propuesta de valor, en la búsqueda de inversión y en su incursión en el mercado internacional”, manifestó Edgar Oviedo, vicepresidente de Camtic y líder de Scale Up.

Scale Up está dirigido a fundadores y equipos emprendedores que:

Lideran empresas de base tecnológica (TIC/TEC).

Tienen experiencia comprobada en el ecosistema emprendedor.

Están en fase de crecimiento o consolidación y necesitan escalar.

Desean profesionalizar su negocio, acceder a inversión o abrir mercados internacionales.

Al cursar el programa los emprendedores obtendrán acompañamiento estratégico durante seis meses, más de 40 horas de formación especializada y contarán con mentoría de empresarios y expertos del sector tecnológico. También tendrán acceso a redes de inversión y aliados internacionales.

La convocatoria estará abierta desde este 14 de mayo hasta el 15 de junio. El programa iniciará de manera virtual el 1 de julio y finalizará en noviembre.

