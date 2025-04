Canadá “lidera la lucha” contra los aranceles de Trump, según la ministra de Exteriores

16/04/2025

(Canadá – Euronews) Canadá está “liderando la lucha” contra la guerra comercial de Trump poniendo aranceles opuestos a productos estadounidenses por valor de 60.000 millones de dólares, e insta a Europa a tomar represalias también, tal como ha explicado Mélanie Joly, ministra canadiense de Asuntos Exteriores, a ‘Euronews’ en una entrevista exclusiva.

Joly desearía que el resto del mundo tomase represalias contra los aranceles de Trump, y ha afirmado que el pueblo estadounidense también tiene que hablar, pues también están en juego sus puestos de trabajo.

Aunque Canadá no estuvo presente en los aranceles que anunció Trump contra más de 180 países el miércoles pasado, había sido uno de los primeros países en la línea de fuego semanas antes, cuando la Casa Blanca anunció impuestos aplastantes a importantes exportaciones canadienses como el acero y el aluminio.

“Hemos sido la señal de alerta. Tenemos tres órdenes ejecutivas de parte de la Casa Blanca. Una de aranceles del 25% sobre el total de nuestra economía, que hemos podido pausar parcialmente, pero el 40% de todos los bienes que enviamos a EE. UU. siguen teniendo el arancel del 25%. También tenemos el 25% en el acero y el aluminio que enviamos a EE. UU. y también en el sector automovilístico”, ha expuesto Joly a ‘Euronews’.

En respuesta a ello, Canadá anunció la imposición de aranceles por valor de 60.000 millones de dólares a los productos estadounidenses que entraran en su territorio. Joly asegura que los contraaranceles son la única vía para tirar por tierra los planes de Trump y obligarle a recular, a pesar de que la Casa Blanca ha advertido contra cualquier represalia.

“Nos estamos defendiendo. Esta guerra no la iniciamos nosotros y, conociendo a los estadounidenses, tenemos clarísimo que los ciudadanos de EE. UU. no están de acuerdo con lo que está haciendo la Casa Blanca”, ha continuado. “Pueden perderse millones de empleos en EE. UU. por una guerra comercial con Canadá”.

Joly espera que más personas se unan a la lucha. “No solo lideramos la lucha, somos el país que más aranceles contrarios ha impuesto a bienes estadounidenses. Colaboramos con la UE. Acabo de tener una charla con Šefčovič, el comisario de Comercio de la UE. También trabajamos con socios asiáticos y vamos a seguir presionando al máximo”.

Del mismo modo, pide a los estadounidenses de a pie que asuman un papel decisivo en la guerra comercial. “La única forma de que el presidente Trump se retire de su guerra comercial es que sus ciudadanos se planten y digan: «Hasta aquí». Son ellos quienes pueden presionar la política bajo sus propias normas para asegurarse de que sea así”, considera Joly.

Trump ataca a Canadá

Además de la imposición de aranceles, el presidente Trump ha aumentado los ataques a Canadá, sugiriendo incluso que podría convertirse en el Estado número 51, una afirmación que Joly se toma en serio.

“Cuando el presidente Trump habla, escuchamos y le tomamos la palabra. Esto es muy importante. Es la persona más poderosa del mundo y, por tanto, tiene muchas herramientas en su poder”, ha advertido Joly.

Opina que las burlas de Trump y sus amenazas a la soberanía de Canadá han unido a la opinión pública canadiense, y que los ciudadanos se han unido contra esa idea. “La gente está segura de que eso nunca pasará, nunca formaremos parte de EE. UU. Podremos ser sus mejores amigos, vecinos o aliados, pero que se olviden de que seamos su 51.º Estado”, ha garantizado Joly.

Una coalición de Voluntarios

Tras tres años de apoyo total a Ucrania, Canadá se ha unido a la llamada “coalición de voluntarios”, y Joly no descarta enviar tropas sobre el terreno, siguiendo el ejemplo de otros aliados de la OTAN como Francia y el Reino Unido.

“Antes de que empezara la guerra, en Canadá ya se habían formado 30.000 soldados ucranianos, y tenemos experiencia en formación, estamos formando a ucranianos dentro del país y fuera del país, también”, ha comentado Joly.

La Ministra cree que, al igual que Europa, Ucrania representa una cuestión de seguridad personal para Canadá. “Si no apoyamos a Ucrania, la Rusia que viene será muy peligrosa. Es el caso para los Europeos y para nosotros en el Ártico. y el presidente Putin no tiene límites”, ha añadido. Además, ha advertido de que, si no se logra un acuerdo concreto en Ucrania, Occidente podría quedar en un estado de vulnerabilidad ante un posible ataque ruso contra la OTAN.

Presión sobre el Ártico

Otro asunto de vital importancia para Joly es la seguridad del Ártico, sobre todo ante las amenazas del presidente Trump de anexionarse Groenlandia, un ataque a su soberanía. Joly se muestra abierta a reforzar la seguridad en el Ártico dentro de la OTAN con el fin de contrarrestar la cooperación militar china y rusa. Al mismo tiempo, destaca que tales esfuerzos no deben menoscabar la soberanía.

“Comparto la preocupación de Estados Unidos. Y sé que podemos trabajar para garantizar que estamos tratando estos asuntos. Pero no será en prejuicio de nuestra soberanía ni de la de nuestros aliados. Se espera que la soberanía de Canadá y la de Dinamarca se respeten, y punto”, ha manifestado.

Hungría, fuera del TPI

Para la decepción de Joly, Hungría ha confirmado hace poco su decisión de abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI), institución que el Ministro apoya firmemente. Canadá desempeñó un papel importante en la creación de esta institución en el año 2000.

“Siempre hemos creído que lo que faltaba era la responsabilidad de los países hacia la ley internacional, y por eso creemos en el TPI. Es realmente preocupante cuando vemos que dejan de rendirse cuentas en un mundo cada vez más peligroso”, ha avisado Joly.

En cuanto a la situación en Gaza, la ministra ha señalado que el único camino hacia la paz y la protección de los civiles pasa por una solución de dos Estados. “Hay que asegurarse de acabar con la violencia y proteger a los ciudadanos. Sabemos, y Canadá cree sinceramente, que no habrá ningún tipo de paz y seguridad en Oriente Medio si no se divide el estado”, ha sostenido Joly.

