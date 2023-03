Caos en el sector financiero: Fed y BCE sin rumbo

17/03/2023

Silicon Valley Bank se acoge a Chapter 11

SVB Financial Group, la matriz dueña de Silicon Valley Bank, finalmente se ha declarado en bancarrota, cediendo a la presión de los bonistas.

La entidad Silicon Valley Bank ha solicitado acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de EE UU para preservar el valor de sus activos y buscar compradores para algunos de ellos, una decisión que supone la mayor caída de un banco estadounidense desde la de Washighton Mutual en 2008.

Con la decisión de acogerse a la ley de quiebras, los administradores del banco quiere ganar tiempo mientras busca compradores para sus activos. Según la información remitida por Silicon Valley Bank, las filiales SVB Securities y SVB Capital no están incluidos en la presentación del capítulo 11.

Los reguladores bancarios de California cerraron SVB el viernes y nombraron a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) como administrador judicial para la posterior disposición de sus activos.

El colapso de SVB, la mayor quiebra de un banco estadounidense desde Washington Mutual durante la crisis financiera de 2008, ha golpeado a las acciones de los bancos y ha desatado la preocupación de un contagio a través de los mercados globales.

El índice S&P 500 pierde un 1,10%, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cae 423,49 puntos, un 1,30%, a 31.823,06 unidades, y el Nasdaq Composite baja 87,15 puntos, un 0,74%, a 11.630,12 unidades.

First Republic

Grandes bancos como JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley lanzaron el jueves un salvavidas de 30.000 millones de dólares a First Republic, calmando algunos nervios y ayudando a las acciones estadounidenses a anotar ganancias en la sesión anterior.

Sin embargo, las acciones de First Republic bajaban más de 25% en las primeras operaciones después de que el banco suspendió el pago de dividendos.

Los bancos que rescataron al Firt Republic Bank lo siguen a la baja, como las acciones de JPMorgan Chase & Co (-3,4%), Citigroup Inc (-3,5%), Bank of America Corp (-4,1%), Wells Fargo & Co (-3,9%), Goldman Sachs (-2,9%).

El mítico inversor activista Bill Ackman dijo que la intervención sólo sirvió para extender el riesgo de contagio. “El resultado es que el riesgo de impago del First Republic Bank se está extendiendo ahora a nuestros mayores bancos. Extender el riesgo de contagio financiero para lograr una falsa sensación de confianza en First Republic es una mala política”, dijo en un tuit a última hora del jueves.

Los índices bursátiles europeos extienden su caída semanal y anotan pérdidas de hasta 2,8% este viernes 17 de marzo después de abrir al alza.

Credit Suisse

Por su parte, las acciones de Credit Suisse caen más de 10% en Suiza y pierden 6% en Wall Street. El banco ya sufrió esta semana espectaculares desplomes en la bolsa y ante los temores por el sector bancario recibió un rescate del banco central suizo para reforzar su liquidez por hasta 50.000 millones de francos suizos (54.000 millones de dólares).

La presión del mercado sobre la entidad suiza regresa después de que el mercado viera con buenos ojos el apoyo del Banco Central Suizo, que se comprometió el miércoles a respaldar a la entidad con 50.000 millones de euros.

Reunión extraordinaria del BCE

El sector bancario ha monopolizado la reunión de urgencia de hoy del Banco Central Europeo. En la de ayer este tema ya cobró gran protagonismo, pero no trastocó sus planes al más corto plazo sobre política monetaria. El BCE dio una de cal y otra de arena. Se resistió a dar marcha atrás a su idea de un repunte de 50 puntos básicos. A cambio, el BCE dejó claro que las alertas financieras podrían condicionar sus próximos movimientos y que está preparado para ofrecer la liquidez necesaria si se produce un deterioro de la crisis.

“El Consejo de Supervisión se reúne para intercambiar puntos de vista y ofrecer a sus miembros información actualizada sobre la evolución reciente del sector bancario”, declaró el portavoz.

Ahora, los ojos están puestos en la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y en la decisión que tomará sobre la tasa. Y es que gran parte de la crisis actual se explica por la decisión del organismo de subirla para combatir la inflación, lo que generó un descalce en algunas entidades bancarias que tenían parte de sus fondos invertidos en bonos largos, muy susceptibles a la dinámica de política monetaria.

Ibex frente a su peor semana desde el inicio de la guerra

El Ibex 35, que el viernes a primera hora prolongaba las ganancias y amagaba con tocar los 9.000 puntos, no tardó en darse la vuelta y concluyó con una caída del 1,92%, hasta los 8,719. Más abultados fueron los descensos semanales. En las últimas cinco jornadas la Bolsa española retrocede un 5,81%, la peor semana desde marzo de 2022. coincidiendo con el estallido de la guerra en Ucrania.

Acciones argentinas se hunden en Wall Street

En ese contexto, los ADRs de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street están todos en rojo (con tendencia a la baja). Caen hasta 6% y llama la atención una baja del 10% en las acciones de la empresa Despegar que se ve este viernes.

Como era de esperar, los ADRs del sector financiero están muy golpeados, con caída del 5,98% para Banco Macro, 5,68% se hunde BBVA Banco Francés, 4,96% baja el de Grupo Financiero Galicia y 3,1% desciende Supervielle.

Pero ningún sector escapa a la tendencia negativa en esta jornada, en la que Edenor baja 5,49%, Central Puerto pierde 5,32%, YPF resta 4,42%, Pampa Energía cae 2,49%, Telecom Argentina pierde 4,7% y Transportadora de Gas del Sur, -4,40%.

Los bonos argentinos en dólares caen hasta 3,3%. Sólo muestran alzas el AL32 (+2,2%) y el GD41 (+0,3%) y el riesgo país argentino sube 1,70% y se ubica en los 2.364 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.