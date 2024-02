Capital One, el “rey” de las tarjetas de crédito

Por staff

20/02/2024

Capital One Financial ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Discover Financial Services, valorada en 35.300 millones de dólares (32.750 millones de euros), en una operación que se llevará a cabo mediante un intercambio de acciones y que dará origen a la mayor empresa de tarjetas de crédito de Estados Unidos por volumen de préstamos.



Capital One ha aprovechado el mal momento que vive Discover en Bolsa tras los problemas de gobernanza y la caída de beneficios que sufrió el año pasado. La unión de ambas entidades, que crearía el sexto banco estadounidense por activos, será sometida a escrutinio de las autoridades de competencia.

Las acciones de Discover cerraron el viernes en 110.49 dólares, mientras que las de Capital One a casi 140, por lo que los accionistas del banco adquirido verán incrementar un 26.6 % el valor de su cartera.

Los actuales accionistas de Capital One controlarán cerca del 60 % de la fusión, mientras que los de Discover un 40 % aproximadamente.

Discover ha creado una red mundial de pagos con 70 millones de puntos de aceptación de comercios en más de 200 países y territorios. Aun así, es la más pequeña de las cuatro redes de pagos globales con sede en Estados Unidos, a gran distancia de Visa y MasterCard y lejos también de American Express. Es, sin embargo, de las pocas entidades emisoras que cuentan además con su propia plataforma de pagos.

”Se trata de un paso fundamental en el propósito de Capital One de construir una firma global de pagos. Acelerará el largo viaje de la entidad para trabajar directamente con los comerciantes y aprovechar su base de clientes, tecnología y ecosistema de datos para impulsar más ventas para el comerciante y grandes ofertas para los consumidores y las pequeñas empresas”, indica la entidad en un comunicado. Capital One es cliente ahora de Visa y Mastercard, cuya aceptación está más extendida, pero empezará a emitir parte de sus tarjetas con Discover.

La unión de ambas firmas “coloca a la entidad combinada en posición para competir con las mayores entidades de pagos y ofrecer un mayor valor a una franquicia de más de 100 millones de clientes”, indica Capital One en su comunicado.

