Capital One enfrenta demanda. De qué se trata

Por staff

16/01/2025

(EEUU) Un organismo federal de control interno presentó una demanda contra Capital One por supuestamente engañar a los consumidores sobre sus ofertas para cuentas de ahorro de interés alto, y “desfalcar” a los clientes privados de más de 2.000 millones de dólares en pagos de intereses perdidos.

Capital One presuntamente prometia las “mejores” y “más altas” tasas de interés en su cuenta de ahorros principal —cuando en realidad las había congelado y daba un rendimiento de apenas 0.3%— y por ocultar a algunos clientes un producto que sí daba jugosos rendimientos.

Eso llevó a que miles de clientes dejaran de recibir intereses por unos $2,000 millones en total, alegó la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB en inglés) en su demanda civil.

Al mismo tiempo, según la CFPB, el banco creó “360 Performance Savings”, el cual registró un aumento mucho mayor en su tasa. Pero la agencia afirma que Capital One no notificó a los titulares de las cuentas 360 Savings sobre esta nueva oferta y “en su lugar realizó labores” para que no se enteraran, argumentando que la compañía comercializó los productos de manera similar para evitar su distinción y prohibió a sus empleados “informar activamente” a los clientes de cuentas 360 Savings sobre 360 Performance Savings.

“Capital One utilizó 360 Performance Savings para atraer a nuevos clientes sin pagarle a los clientes existentes los intereses que había prometido”, dijo la CFPB en un comunicado. “Debido a estas acciones, Capital One evitó pagar más de $2,000 millones en intereses adicionales a millones de clientes”, agregó.

“Los bancos no deberían atraer a la gente con promesas que no pueden cumplir”, dijo el director de la CFPB, Rohit Chopra, en un comunicado preparado.

En respuesta, Capital One dijo que está en total desacuerdo con las acusaciones de la CFPB y planea “defenderse vigorosamente” en la corte. El gigante bancario agregó que está “profundamente decepcionado de ver que la CFPB continúa con su patrón reciente de presentar demandas de último minuto antes de un cambio de gobierno”.

