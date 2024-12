CashPro superará en 2024 el billón de dólares en pagos aprobados

11/12/2024

(EEUU) A finales de 2024, los clientes corporativos de Bank of America habrán realizado más de 1 billón de dólares en aprobaciones de pagos en CashPro App, la aplicación móvil del banco que las empresas utilizan para gestionar sus operaciones de tesorería. Esto representará un aumento interanual de más del 25% en los pagos aprobados a través de la aplicación, lo que demuestra que los clientes están utilizando cada vez más la tecnología por su mayor seguridad y comodidad.



“CashPro App desempeña un papel fundamental a la hora de ayudar a nuestros clientes a gestionar su negocio, especialmente en lo que respecta a los pagos”, afirma Tom Durkin, Tom Durkin, Global Head of CashPro in Global Payments Solutions (GPS) de Bank of America. “Superar el hito del billón de dólares ilustra el valor que los clientes obtienen de la comodidad, el control y la transparencia de las aprobaciones de pagos”.

CashPro es la plataforma de banca digital de Bank of America, a la que acceden aproximadamente 550.000 usuarios de 40.000 empresas de todo el mundo para gestionar y supervisar sus pagos, depósitos, préstamos y operaciones de financiación comercial. La aplicación CashPro forma parte integral de esta plataforma y es la aplicación móvil número 1 para banca corporativa y comercial.



Lauren Hobbs, directora de gestión de tesorería de la empresa de infraestructuras energéticas Sempra, es una superusuaria de CashPro. “La aplicación CashPro es genial”, afirma. “Tanto si estoy entre reuniones como en mi escritorio, es extremadamente potente. Puedo consultar rápidamente los saldos de las cuentas y aprobar pagos de alto importe con confianza”.



Los clientes de Bank of America pueden iniciar pagos corporativos a través de cualquiera de los cuatro canales de la plataforma CashPro: online, app, Application Program Interfaces (APIs) y Connect (basado en archivos). Para mayor seguridad, estos pagos pueden requerir niveles adicionales de aprobación antes de ser procesados, y los clientes pueden aprovechar la App CashPro para completar esas aprobaciones. Históricamente, diciembre registra el mayor volumen y valor de pagos aprobados a través de la aplicación, impulsado por la actividad de fin de año y los usuarios que viajan durante la temporada de vacaciones.

“A partir del estudio de la adopción de las funciones de CashPro App, hemos observado que la actividad de los clientes crece y cambia con el tiempo”, señala Jennifer Sanctis, head of CashPro App and Personalized Technologies in GPS de Bank of America. “A través de la inversión continua y escuchando los comentarios de los clientes, seguiremos proporcionando experiencias financieras innovadoras para apoyar sus necesidades de transformación en 2025 y los años posteriores”.

