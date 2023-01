CELAC: Arranca la Cumbre con grandes ausencias

24/01/2023

La cumbre de líderes latinoamericanos se celebra a partir de hoy martes 24 de enero. Argentina ostenta, hasta la fecha, la presidencia pro-tempore del organismo. Hasta el momento, unos 15 mandatarios han confirmado su asistencia, aunque acudirán delegaciones de 33 países.

Desde las 9:30, empezaron a llegar las figuras que participarán del encuentro en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente del país anfitrión, Alberto Fernández, recibió este lunes 23 de enero en la Casa Rosada a su homólogo brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva para un encuentro en el que buscan relanzar las relaciones bilaterales.

“Vamos a profundizar la relación estratégica que une a nuestros países. Latinoamérica se fortalece”, señaló Fernández mediante su cuenta de Twitter.

Ambos mandatarios firmaron varios acuerdos de cooperación comercial, previo al encuentro regional, pero entre lo que más llamó la atención está la declaración conjunta sobre ‘lawfare’, luego de que ambos cuestionaran “persecuciones por razones políticas”.

En la VII Cumbre de la Comunidad participarán jefes de Estado y de Gobierno de alrededor de 15 países. Entre ellos, el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, su homólogo colombiano, Gustavo Petro, el jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, de Ecuador, Guillermo Lasso y de Bolivia, Luis Arce; así como delegaciones de Estados Unidos y China.

La OEA, gran ausente en la cumbre de CELAC en Buenos Aires

En su calidad de presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que ejercerá durante todo 2023, Argentina decidió no invitar al titular de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a la cumbre que se celebrará en Buenos Aires este martes. En la previa, Alberto Fernández se reunió con Lula da Silva en Casa Rosada y pidió profundizar la relación ente ambos países.

De esta manera, el secretario general OEA no integrará el grupo de líderes y figuras invitadas a la VII Cumbre de la CELAC.

Maduro no viajará a cumbre

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no asistirá a la VII cumbre de la Celac, que se desarrollará este martes en Buenos Aires, ante un presunto “plan de agresiones” en su contra, aseguró el gobierno este lunes.

“En las últimas horas hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente”, aegura un comunicado.

En vista de ello, prosigue el texto, Maduro tomó “la decisión responsable” de enviar al titular de Relaciones Exteriores, Yván Gil, “como jefe de delegación con las instrucciones de llevar la voz del pueblo de Venezuela”.

Según el chavismo, supuestos sectores de la derecha “pretenden montar un show deplorable a fin de perturbar los efectos positivos” de la cumbre “y así contribuir a la campaña de descrédito” contra Venezuela, un plan que es “emprendido” desde Estados Unidos.

La CELAC se abre al mundo

Solo dos países de la región no forman parte de la CELAC, Estados Unidos y Canadá. No obstante, el Gobierno argentino extendió una invitación a su homólogo estadounidense, Joe Biden. El inquilino de la Casa Blanca no asistirá, pero enviará un grupo de funcionarios encabezados por el principal asesor para el área, Chris Dodd.

Tampoco faltó la invitación a una de las economías más grandes del planeta: China. Según medios de prensa, Beijing enviará solamente un mensaje en video para los participantes. Otro actor estratégico que no puede faltar es la Unión Europea, un invitado especial que será representado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.