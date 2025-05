Cellebrite anuncia su versión de mayo de 2025 para impulsar las investigaciones globales

Por staff

06/05/2025

La inteligencia artificial (IA) y la nube como bases estratégicas para la próxima era de su plataforma de investigación digital

TYSONS CORNER, Virginia y PETAH TIKVA, Israel, May 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Cellebrite (NASDAQ: CLBT), un líder mundial en soluciones de investigación digital de primer nivel para los sectores público y privado, anunció hoy su versión de primavera 2025, que presenta una nueva base en la nube e innovaciones impulsadas por inteligencia artificial (IA) en todo su portafolio. Estas mejoras ya están desempeñado un rol importante para ayudar a los clientes a modernizar sus flujos de trabajo digitales, acelerar sus investigaciones y elevar la productividad y la eficacia operativas.

La versión de la primavera de 2025 presenta Cellebrite Cloud, que ofrece una experiencia de usuario especialmente diseñada que amplía las capacidades de investigación y acelera la toma de decisiones en los sectores de seguridad pública, inteligencia y empresarial. Mientras la evidencia digital continúa creciendo en volumen y complejidad, ahora los investigadores invierten un promedio de 69 horas por caso, revisando los datos. La tecnología de Cellebrite reduce ese peso al ofrecer productividad y eficacia impulsadas por IA a través de una infraestructura de nube segura y unificada impulsada por Amazon Web Services (NASDAQ: AMZN), manteniendo siempre la experiencia y el compromiso humano en el centro. Con más clientes que adoptan una gama más amplia del portafolio integrado de la empresa, Cellebrite está evolucionando su plataforma Case-to-Closure (C2C – desde la apertura hasta el cierre de casos) en la plataforma de investigación digital de próxima generación.

“Ayudar a nuestros clientes a navegar por la creciente complejidad de la evidencia digital es el centro de lo que hacemos”, dijo Ronnen Armon, director de productos y tecnologías de Cellebrite. “Más equipos están reconsiderando la forma en que abordan la evidencia digital, y estamos introduciendo innovaciones para apoyar ese cambio. Cellebrite Cloud permite un enfoque más eficaz y seguro de las investigaciones digitales, reuniéndose con los equipos donde están hoy y asociándose para el futuro, ya sea en las instalaciones, en la nube o en un flujo de trabajo híbrido”.

La versión de primavera de 2025 incluye las siguientes innovaciones, todas respaldadas por servicios de consultoría expertos para permitir un tiempo de valorización más rápido:

Cellebrite Cloud, un nuevo nivel fundamental en el portafolio de SaaS de Cellebrite, ofrece experiencias consistentes y diseñadas específicamente, productividad impulsada por IA, seguridad y cumplimiento avanzados y una estructura para integraciones.

un nuevo nivel fundamental en el portafolio de SaaS de Cellebrite, ofrece experiencias consistentes y diseñadas específicamente, productividad impulsada por IA, seguridad y cumplimiento avanzados y una estructura para integraciones. Inseyets, el software forense digital líder de Cellebrite, presenta capacidades avanzadas de análisis de medios, aprovechando los conocimientos forenses impulsados por la IA y el reconocimiento de patrones para acelerar la revisión y comprensión de la evidencia.

el software forense digital líder de Cellebrite, presenta capacidades avanzadas de análisis de medios, aprovechando los conocimientos forenses impulsados por la IA y el reconocimiento de patrones para acelerar la revisión y comprensión de la evidencia. Guardian, la solución de gestión de pruebas de Cellebrite, ahora incluye la revisión de la línea de tiempo y la búsqueda impulsada por IA basada en Cellebrite Cloud para revelar conexiones ocultas, agilizar la organización de casos y acelerar los flujos de trabajo de investigación. Guardian continúa ganando una fuerte tracción en todas las agencias.

la solución de gestión de pruebas de Cellebrite, ahora incluye la revisión de la línea de tiempo y la búsqueda impulsada por IA basada en Cellebrite Cloud para revelar conexiones ocultas, agilizar la organización de casos y acelerar los flujos de trabajo de investigación. Guardian continúa ganando una fuerte tracción en todas las agencias. Smart Search, la oferta de inteligencia basada en SaaS de un solo clic de la empresa para investigadores, basada en la nube de Cellebrite, agrega un nuevo panel de control que destaca las conexiones de datos y los conocimientos notables de fuentes disponibles públicamente, ayudando a los investigadores a recopilar inteligencia en línea sobre personas y organizaciones de interés de manera más eficiente en las primeras etapas de un caso.

la oferta de inteligencia basada en SaaS de un solo clic de la empresa para investigadores, basada en la nube de Cellebrite, agrega un nuevo panel de control que destaca las conexiones de datos y los conocimientos notables de fuentes disponibles públicamente, ayudando a los investigadores a recopilar inteligencia en línea sobre personas y organizaciones de interés de manera más eficiente en las primeras etapas de un caso. Pathfinder , la solución de análisis de investigación impulsada por IA en la que confían las principales agencias de cumplimiento de la ley, presenta flujos de trabajo automatizados de transcripción y traducción, lo que simplifica la revisión de artefactos de audio y video.

, la solución de análisis de investigación impulsada por IA en la que confían las principales agencias de cumplimiento de la ley, presenta flujos de trabajo automatizados de transcripción y traducción, lo que simplifica la revisión de artefactos de audio y video. Endpoint Inspector, la solución de recolección remota de Cellebrite para empresas, ahora ofrece decodificación móvil basada en Cellebrite Cloud que transforma los datos móviles en un formato listo para revisión, eliminando la necesidad de procesamiento adicional e integrándose sin problemas con las plataformas de revisión.

La tecnología de Cellebrite se utiliza en más de 1.5 millones de investigaciones a nivel mundial cada año, equipando a más de 7,000 clientes en todo el mundo para resolver investigaciones legalmente sancionadas de explotación infantil, homicidio, antiterrorismo, control de fronteras, delitos sexuales, drogas y otros delitos organizados, trata de personas, fraude, robo de propiedad intelectual, delitos financieros, investigaciones internas, casos de eDiscovery y más, al mismo tiempo que garantiza el cumplimiento de los protocolos de la agencia y varios requisitos reglamentarios.



Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite (NASDAQ: CLBT) es empoderar a sus clientes para proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades alrededor del mundo. Somos un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital para los sectores público y privado, empoderando a las organizaciones para dominar las complejidades de las investigaciones digitales legalmente autorizadas agilizando los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en todo el mundo, la plataforma y soluciones de inteligencia digital de Cellebrite transforman la forma en la que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos para las investigaciones legalmente autorizadas. Para más información, visítenos www.cellebrite.com, https://investors.cellebrite.com o síganos en X en @Cellebrite.

