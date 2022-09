Cellebrite capacita al Departamento de Policía de Lake Jackson con una plataforma de Inteligencia Digital Ágil

29/09/2022

Cellebrite y el Departamento de Policía de Lake Jackson suman esfuerzos para agilizar el proceso forense digital y superar obstáculos

PETAH TIKVA, Israel y TYSONS CORNER, Virginia y LAKE JACKSON, Texas, Sept. 29, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital (DI) para los sectores público y privado, anunció hoy su trabajo colaborativo con el Departamento de Policía de Lake Jackson.

Los grandes casos resueltos por grandes agencias con muchos recursos pueden captar más titulares, sin embargo, la mayoría de las comunidades dependen de fuerzas policiales más pequeñas para realizar el arduo trabajo de mantener a las comunidades seguras con apenas unos cuantos oficiales.

El sargento detective (DS) Christopher Collins, del Departamento de Policía de Lake Jackson en Lake Jackson, TX, sabe lo que significa ser el único examinador digital en un departamento. Es literalmente el hombre orquesta. No es de sorprender, el sargento detective Collins enfrenta numerosos desafíos que en los departamentos de policía pequeños se conocen muy bien: múltiples roles, limitaciones de presupuesto, equipos obsoletos, demasiados dispositivos y USB de velocidad lenta.

En los dos años que ha ocupado su posición actual, el sargento detective Collins aprendió a usar la tecnología como un multiplicador de fuerza para modernizar su flujo de trabajo y obtener la información que sus investigadores necesitan para avanzar los casos a la mayor brevedad posible. En este momento, está utilizando Cellebrite UFED 4PC , Cellebrite Physical Analyzer y Cellebrite UFED Cloud .

El sargento detective Collins valora enormemente las soluciones que está utilizando. “UFED 4PC…hace extremadamente fácil la extracción de un teléfono y la captura de evidencia. Con las instrucciones en pantalla… casi no hay duda sobre qué hacer, pues dan los pasos a seguir”.

” Decodificar los [datos] a través de Physical Analyzer presenta todos los datos capturados y analizados en la pantalla. Te muestra esa pantalla de resumen de extracción, y me encanta esa pantalla. Muestra cuáles extracciones fueron completadas o incluidas en el informe, y divide fotos, videos, mensajes de texto, mensajes instantáneos y ubicaciones…El flujo de trabajo es mucho más fácil “.

“Otra cosa [que me gusta de] Cellebrite UFED Cloud es la información publica en la nube y los perfiles de redes sociales que Cellebrite UFED Cloud puede capturar. Al poner un URL o un nombre de usuario, captura las imágenes públicas. Usar la función de Cellebrite UFED Cloud hace nuestro trabajo forense mucho más profesional”.

Cuando se le preguntó qué consejo les daría a los oficiales, que, como él, se valen por si mismos en sus departamentos, sobre cómo usar la tecnología digital para servir mejor a sus comunidades y cerrar la brecha de seguridad pública, esto es lo que el Detective sargento Collins dijo.

Capacitación: Participar en la mayor cantidad de capacitaciones gratuita posible. PidaSi su departamento es parte del grupo de trabajo de ICAC , haga la capacitación de ICAC. Ofrecen una gran cantidad de recursos de capacitación gratuitos o de costo muy bajo.

Tomar el curso Cellebrite Trained . Como el sargento detective Collins explicó, “Este fue uno de los mejores cursos que he tomado. Y la persona a cargo de la capacitación, mi instructor de CCO y CCPA, en realidad me incentivó a obtener mi CCME porque vio lo bien que me estaba desempeñando en esa clase. Era un instructor fantástico”.

Obtener financiamiento: Si bien hay fondos federales disponibles, el sargento detective Collins recomienda que los que buscan fondos para transformar su departamento no se deben centrar estrictamente en subvenciones federales.

Establecer procedimientos operativos estándar: El sargento detective Collins está en el proceso de desarrollar un curso obligatorio de recopilación de evidencia de dispositivos móviles para oficiales de patrulla de nivel básico e incluso detectives porque necesitan saber cómo manejar los dispositivos recolectados en una escena del crimen.

Cuando se le preguntó qué le motiva para levantarse cada mañana y hacer su trabajo, el sargento Collins hizo una pausa por un momento y luego dijo: “En los términos más simples, es justicia para las víctimas. Y la ayuda que ofrecerá a esas víctimas para reestablecer una vida normal es insuperable. Esa es mi principal motivación, proteger a los niños”.

Zach Cohen, vicepresidente de ventas estatales y locales de Cellebrite, comentó: “El sargento detective Chris Collins es un excelente ejemplo de cómo un individuo motivado puede introducir nuevas tecnologías a los departamentos, sin importar el tamaño. Sus esfuerzos por educar a otros miembros del equipo y su dedicación en la capacitación demuestran una actitud que todos los analistas e investigadores deben seguir”.

