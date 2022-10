Cellebrite optimiza su solución de gestión de investigación y evidencia con nuevas funciones centradas en tratamiento ético de la evidencia digital

17/10/2022

La solución Cellebrite Guardian ofrece funciones adicionales para abordar los desafíos en torno al tratamiento ético de evidencia digital, en especial el material de abuso sexual infantil

PETAH TIKVA, Israel y TYSONS CORNER, Virginia, Oct. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), un líder mundial en soluciones de Inteligencia Digital (DI) para los sectores público y privado, anunció hoy el lanzamiento de la futura generación de Cellebrite Guardian, que ofrece funciones críticas que ayudan a las autoridades de cumplimiento de la ley en la gestión de evidencia digital de una manera ética, incluyendo el almacenamiento, gestión y compartir evidencia, con una revisión instantánea incomparable de evidencia digital.

Cellebrite Guardian es una solución basada en SaaS altamente segura y de implementación inmediata que agiliza la gestión de investigaciones y evidencia, elimina silos y conecta a todas las partes interesadas. Cellebrite Guardian ofrece almacenamiento y acceso a evidencia ilimitados, así como también comparte y revisa evidencia de forma inmediata para colaboración en tiempo real, inter e intra-agencias.

Cellebrite Guardian es un marco de Cellebrite sobre la importancia de los valores éticos para conducir las investigaciones de cumplimiento de la ley, lo que incluye eliminar el número de copias físicas, controlar el acceso por rol a evidencia sensible, ofrecer la jornada precisa de auditoría para todas las actividades y garantizar la adherencia a través de gestión perfecta de flujo de trabajo.

Los investigadores de material de abuso sexual infantil (CSAM) sospechoso pueden prevenir el intercambio no intencional con el acceso, revisión y funcionalidad de etiquetado para cada upload, de modo que solo el remitente, el propietario de caso y el administrador puedan acceder los archivos. El Informe de actividad del investigador mejorado muestra todos los detalles, creando y manteniendo una cadena completa de custodia. La solución Cellebrite Guardian está desarrollada en base a los principios de Security First y Zero Trust, hospedad en AWS GovCloud en Estados Unidos, alineada con los principios de seguridad en la nube del Reino Unido y de conformidad con SOC2.

El detective Duane Jacques, del Departamento de Policía de Portsmouth, unidad de NH ICAC, comentó: “Como líder de un grupo de trabajo regional del condado que trabaja en el campo de material de explotación infantil, generalmente recibo solicitudes de agencias afiliadas para que coordine una revisión entre el agente del caso y el fiscal del condado. Cellebrite Guardian simplifica este proceso mientras trata la evidencia de una manera ética, reteniendo una cadena de custodia y una pista de auditoría sin necesidad de el agente del caso y el abogado viajen. Cellebrite Guardian permite la revisión y colaboración de evidencia virtual, lo que crea material de juzgado, todo mientras se mantiene en un entorno de nube seguro”.

El detective Jacques agregó: “Con la nueva función del nivel agregado de señal visual, Cellebrite Guardian garantiza que todo el contenido sea tratado con máxima protección. Podemos estar seguros de que el material sensible está siendo tratado con el cuidado que requiere”.

Para más información acerca de Cellebrite Guardian, visite aquí .

