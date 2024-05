CEO de Binance celebra aprobación de ETF de Ethereum en EU

26/05/2024

Por: Richard Teng, CEO de Binance

(Global) “Nos unimos a la comunidad global cripto para dar la bienvenida y celebrar la reciente aprobación de los ETF de Ethereum por parte de la U.S. SEC — un hito histórico para la industria de los activos digitales.

Este es un desarrollo clave que señala un reconocimiento creciente y una aceptación más amplia de los activos digitales dentro de los marcos tradicionales, particularmente en un mercado influyente como el de los Estados Unidos. Se suma a un mercado ya activo para los ETF de activos digitales. Antes de la aprobación, ya había 27 ETF de Ethereum activos que se negocian en siete mercados geográficos. También se ofrecen y se negocian 32 ETF de Bitcoin en cinco mercados geográficos diferentes.

La aprobación por parte de la U.S. SEC no sólo consolida la legitimidad de Ethereum como un activo, sino que también mejora el estatus, la accesibilidad y el potencial de crecimiento del ecosistema de activos digitales en general. Es probable que la asignación de capital para los ETF de Ethereum sea constante, estable y no dramática. Este ha sido el caso con los ETF de Bitcoin en Estados Unidos, que atrajo más de $13.3 mil millones en flujos de entrada en los primeros cinco meses, y podemos esperar la misma trayectoria en este caso también.

Somos optimistas de que este último avance llevará a una mayor aceptación regulatoria, allanando el camino para una mayor adopción general de los activos digitales a nivel mundial — ya sea para ETH, BTC u otros. A medida que los activos digitales continúan convirtiéndose en una pieza clave en el futuro de las finanzas, Binance se emociona por ser parte de esta era transformadora.”

