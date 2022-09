CEO de Binance: ¿De multimillonario a pobre?

Por staff

30/09/2022

En abril de este año Changpeng “CZ” Zhao, fundador y CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, ha entrado en el top 20 de la Lista de Multimillonarios del Mundo de Forbes, situándose en el número 19.

Poco le duró estar entre las celebridades multimillonarias ya que la caída sostenida de las criptomonedas lo trasladó al otro extremo.

Su patrimonio neto se destruyó junto con el precio del Bitcoin, y cayó de US$ 96.000 millones a US$ 11.000 millones, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

El Bitcoin bajó casi 70 por ciento desde su máximo en noviembre, y ahora para referirse al desplome del sector se habla de un invierno cripto.

El 16 de mayo, el director ejecutivo Changpeng Zhao reveló la magnitud de las pérdidas propias de Binance vinculadas a Terra. La participación de la compañía se había tasado en US$ 1600 millones, pero ahora valía casi cero. Lo que no quiere decir que Zhao escuchara o formulara advertencias. “Debo decir algunas cosas sobre mí -confió en una entrevista ese día. El dinero en verdad no me importa mucho“.

Aun así, Binance sigue siendo por lejos la principal compañía cripto, al procesar más transacciones que las cuatro firmas que le siguen combinadas. Cada día unos US$ 50.000 millones cambian de manos en la plataforma, que por lo general cobra una comisión de 0,1 por ciento.

Binance apuesta al fork de Ethereum

El exchange lanzó un pool de minería para la red EthereumPoW. Este es el fork de Ethereum creado después del Merge y su moneda nativa es ETHW.

El pool de ETHW de Binance entró en funcionamiento este 29 de septiembre y, como promoción de lanzamiento, la plataforma ofrecerá hasta el 29 de octubre minería con cero comisiones. Binance fue uno de los exchange que, al momento del lanzamiento del fork de ETHW, dio a sus usuarios los tokens resultantes de la bifurcación.

Con el lanzamiento del pool, Binance también habilita los retiros de ETHW a partir de hoy.

En el anuncio del lanzamiento del pool, Binance advierte que la apertura de este pool no garantiza la inclusión de ETHW a su listado de criptomonedas. Por ello advierte a sus usuarios a tomar previsiones.