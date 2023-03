CEO de HONOR: Queremos convertirnos en el proveedor líder en el mercado latinoamericano

Por staff

05/03/2023

HONOR es una marca global de tecnología que está experimentando un gran crecimiento a nivel internacional y, en el marco de su participación en el Mobile World Congress (MWC) 2023, presentó sus smartphones insignia: el HONOR Magic5 Pro y el HONOR Magic Vs, así como su filosofía con un enfoque centrado en el ser humano, George Zhao, CEO de HONOR Device Co, Ltd, tuvo una participación única frente a medios de comunicación en la que habló sobre distintos puntos referentes a la marca. x

Durante esta charla, el CEO de HONOR mencionó cómo es que la compañía está buscando ser un referente con tecnologías de desarrollo propio únicas y convertirse en uno de los principales jugadores que inspira en la industria a nivel global, creando tecnologías que cubran las necesidades de los usuarios en todo momento.

También explicó el surgimiento de su estrategia “Tech to inspire”. Bajo este contexto, Zhao habló sobre las ambiciones de la compañía, su interés por distintos mercados y su visión para el futuro de los dispositivos móviles: “tenemos la ambición de convertirnos en el proveedor líder en el mercado latinoamericano”, afirmó.

¿Qué es HONOR hoy y hacia dónde va?

El CEO global de la compañía expresó que HONOR se sigue fortaleciendo y que actualmente continúa siendo una startup, la cual durante 2022 se concentró en robustecer sus operaciones en diferentes regiones y trabajar en sus capacidades que le permitieran convertirse en un referente mundial en la industria.

“Estamos preparados para las necesidades de cada mercado. Vamos paso a paso. 2022, para el mercado mundial, fue el primer año. Y nos desarrollamos muy bien. Ahora, para 2023 estamos listos para ofrecer grandes productos y más innovación”, destacó el CEO global de HONOR.

Durante este proceso, América Latina ha sido una de las regiones clave que ha experimentado un crecimiento notable y que promete seguir haciéndolo. Comenzó a operar en cinco países en 2020 al consolidarse como marca independiente y cerró 2022 con 12 mercados.

Por su parte, a nivel global ha mostrado su crecimiento al pasar de 8,000 empleados a 13,000 en el mismo periodo de tiempo. Además de contar con 7 centros de investigación y desarrollo (I+D), así como con un parque industrial de manufactura, lugar en donde se aseguran de incrementar la calidad de sus productos. “Trabajan día a día para innovar al máximo, centrados en el ser humano”, compartió Zhao.

Para poder permear en tantos mercados y ofrecer una gama de productos atractivos, la marca ha enfocado sus esfuerzos en tener una fuerte inversión en su área de I+D, la cual concentra a más del 60% de sus empleados a nivel global. “Hoy contamos con 8,000 personas de I+D que trabajan arduamente por crear tecnología que se adapte a las necesidades reales de las personas y que ofrezcan soluciones que no podrán encontrar en otros dispositivos”, expresó George Zhao.

En este tiempo, gracias a su gran equipo, HONOR se ha consolidado como un jugador fuerte en el mercado al lanzar smartphones, laptops, tablets y wearables de gama de entrada, media, alta y de nivel flagship para cubrir las necesidades de todas las personas, desde las que están dando sus primeros pasos en la tecnología, hasta las más exigentes.

También habló sobre por qué sus productos tienen como foco principal a las personas: “hoy en día estamos más enfocados en nuestra filosofía de ‘human-centric’. Realmente nos centramos en lo que es especial, el rendimiento y la experiencia de usuario que podemos aportar a nuestro consumidor final. Este es nuestro principal objetivo. Y hoy se puede ver con el HONOR Magic5 Pro”.

Cada uno de los dispositivos se diseña, teniendo en mente a los consumidores, sus necesidades y las áreas en las que se desarrollan. A partir de esto es que nace su nueva estrategia con un enfoque que se centra en el ser humano. De esta manera, HONOR busca ganarse la confianza del público y ofrecerles una experiencia inigualable: “nos centramos en cómo y qué tipo de experiencia de usuario podemos ofrecer a nuestros clientes. Por ello es que buscamos traer algo nuevo, algo que los competidores no puedan hacer”

Como ejemplo de esto, la marca tiene el nuevo HONOR Magic5 Pro, el cual integra un poderoso sistema de cámara triple que cuenta una cámara gran angular de 50MP, una ultra gran angular de 50MP y una telefoto de 50MP. Así como su gran sensor SONY IMX858, su algoritmo de desarrollo propio Ultra Fusion Computational Optics, la tecnología HONOR Image Engine y la tecnología IMAX Enhanced Movie Master.

El CEO también agregó que “HONOR está abierto a colaborar con marcas de cámaras para fomentar nuestra filosofía centrada en el ser humano”. La marca siempre está dispuesta a contribuir con otras compañías globales que vayan ad hoc con su misión de ofrecer la mejor tecnología para todos, esto porque “en HONOR nos comprometemos a ofrecer las mejores experiencias”, señaló.

El futuro de los smartphones plegables

Los smartphones plegables han tomado gran relevancia en los últimos años. Su uso está incrementando a tal grado que Counterpoint pronosticó en un reporte que este mercado crecerá un 52% interanual a nivel global para 2023.

Al respecto de estos dispositivos, George Zhao habló sobre el futuro de los dispositivos móviles plegables y por qué se están convirtiendo en una tendencia a seguir para aquellos que quieren incrementar su productividad y jugar de manera más fluida.

“En los últimos 20 años, la industria móvil ha integrado soluciones de otras industrias. Por ejemplo, con el escáner del coche, cámara, grabadora, cartera, etc., con los cuales, los dispositivos se vuelven más poderosos. Hoy en día, creo que el smartphone plegable brinda dos experiencias de usuario diferentes [smartphone tradicional y tablet]”, señaló el CEO global de HONOR.

Sin embargo, comentó que el reto de estos nuevos smartphones plegables está en su peso, grosor y duración de la batería. Puntos que la marca ha solucionado con el HONOR Magic Vs: “tiene una capacidad de batería de 5100mAh. También es muy delgado, tiene 12.9mm, muy similar al de los smartphones tradicionales”.

“Los plegables son geniales en determinados escenarios, por ejemplo yo los uso para leer presentaciones o ver videos”, comentó George Zhao.

También mencionó que HONOR está muy bien preparado con sus productos, sus innovaciones y el futuro, incluso para nuestra organización. “Hoy, primero estamos creando nuestro camino para tener éxito y comprometernos con los requisitos de los clientes en cada región”.