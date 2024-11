Cryptoeconomy: CEO de Ripple elogió el posible impacto de Trump en las cripto

(EEUU) El CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, apareció recientemente en una entrevista con Fox Business, discutiendo las oportunidades de la industria cripto bajo un segundo mandato de Trump.

El mercado de las criptomonedas ha experimentado un resurgimiento significativo tras la victoria electoral de Trump, el pasado 5 de noviembre.

Criptomonedas como Bitcoin han alcanzado nuevos máximos históricos (ATH), mientras que otras como XRP han entrado en una tendencia alcista, impulsadas por las expectativas de un entorno regulatorio más favorable. Trump ha prometido convertir a Estados Unidos en la «capital cripto del mundo» y despedir al presidente de la SEC, Gary Gensler, lo que ha alimentado la esperanza de una era pro-cripto en la nación.

“¡Qué diferencia hacen diez días! Durante años en Estados Unidos hemos tenido un ataque a la industria cripto. Ha sido una guerra. La industria cripto abrazó a Trump, Trump ha abrazado a la industria cripto… Creo que es muy genuino. Estoy muy emocionado por lo que el futuro nos depara,” afirmó Garlinghouse.

Según el CEO de Ripple, esto se debe a que la criptoindustria estadounidense fue atacada «durante años» por la administración anterior y la Comisión de Bolsa y Valores dirigida por Gensler. Recordemos que la agencia ha lanzado numerosas demandas contra empresas de criptomonedas, incluida Ripple, alegando que sus tokens nativos son valores no registrados.

Bajo la administración de Trump, el panorama regulatorio para las criptomonedas podría cambiar, considerando que el presidente reelecto ha prometido una serie de medidas que favorecerán el desarrollo saludable de la industria cripto.

Trump también dijo que eliminaría la burocracia gubernamental, destacando la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), co-dirigido por Elon Musk y Vivek Ramaswamy, ambos partidarios de las criptomonedas.

El CEO de Ripple afirmó que el fin de la “guerra contra las cripto” de Gary Gensler desbloqueó 800 mil millones de dólares en la industria cripto de Estados Unidos solo a través de la valoración de precios y oportunidades de negocio.

“Estados Unidos finalmente está desbloqueando esta hostilidad. Me sorprende que no lo hayan hecho antes, pero me alegra que lo hayan hecho ahora,” concluyó Garlinghouse.