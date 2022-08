CEO de Xbox da una curiosa respuesta sobre el metaverso

Por staff

29/08/2022

Bloomberg preguntó a Phil Spencer, CEO de Xbox que apuesta por los títulos multiplataforma, qué opinaba sobre este metaverso y cómo puede afectar a la industria de los videojuegos. La respuesta de Spencer fue de lo más curiosa:

«Mi opinión sobre el metaverso es que los jugadores han estado en él durante 30 años. Cuando juegas, estos mundos compartidos en 3D en los que la gente ha estado jugando durante años y años, creo que estamos conectados porque tenemos un propósito compartido. No me sorprende que los jugadores vean el metaverso y piensen, «realmente no lo entiendo, ya tengo un avatar de mi mismo, juego en un mundo compartido y puedo sentarme a tener conversaciones con personas en cualquier lugar del mundo», dijo Spencer.

Phil Spencer duplica la apuesta haciendo referencia que todo lo que es utilizado para describir esta “nueva” realidad híbrida son ideas que parten de narrativas gamificadas.

Sin embargo la idea de los juegos Play-to-earn le genera dudas: “Play-to-earn específicamente es algo sobre lo que soy cauteloso. Crea una fuerza de trabajo para que ciertos jugadores moneticen. Pero creo que el uso de estas tecnologías podría terminar en algo interesante”.

“Ahora se encuentran juegos que están empezando a construir eso en la economía del propio juego. Hicimos algunos comentarios en Minecraft sobre cómo vemos los NFT en este espacio porque la gente está haciendo cosas que pensamos explotadoras en nuestro producto, y dijimos que no queremos eso”, agregó.