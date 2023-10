Ceridian se convertirá en Dayforce

03/10/2023

Bajo el nombre de Dayforce, la compañía impulsará su crecimiento como la plataforma global de personas por excelencia

TORONTO y MINNEAPOLIS, Oct. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Ceridian HCM Holding Inc. (NYSE: CDAY; TSX: CDAY), un líder mundial en tecnología de gestión de capital humano (HCM), anunció el día de hoy sus planes para una transición que convertirá la marca de la compañía en Dayforce, con la expectativa de que entre en vigor en enero de 2024.

Dayforce es la plataforma insignia de HCM de la compañía, que brinda valor a miles de organizaciones y millones de trabajadores a nivel mundial y que regularmente se ha categorizado como un líder del mercado con base en su rica historia de innovación y excelencia. El enfoque en la marca Dayforce resalta las ambiciones y oportunidades de la empresa de incrementar su liderazgo en HCM en la nube al permitir a más organizaciones alcanzar su pleno potencial, operar con confianza y acceder a valor cuantificable. Como Dayforce, la compañía se mantiene fiel a su promesa de marca “Makes Work Life Better™ (Mejora la vida en el trabajo), pero expande la manera en que lo consigue a través de innovaciones y las mejores experiencias en su clase en todas las etapas del camino del cliente.

El anuncio se hizo en INSIGHTS 2023, la conferencia anual de clientes de la compañía que se lleva a cabo en Las Vegas y se transmite en vivo en línea. En la conferencia, miles de asistentes participan en sesiones y experiencias centradas en ayudarles a impulsar el éxito con “A Brand New Dayforce” (Un Dayforce completamente nuevo), el tema de la conferencia.

“Dayforce representa lo mejor de nuestros productos, compañía y comunidad, así que es natural redoblar el enfoque en la marca en nuestra búsqueda de acelerar nuestro crecimiento como la plataforma de personas global por excelencia”, señaló David Ossip, Presidente y Codirector Ejecutivo de Ceridian, “Con Dayforce como nuestra marca unificada no solo creamos claridad para organizaciones que ya están navegando la crisis de complejidad de la fuerza laboral, sino que unimos aún más a nuestros empleados y ecosistema para promover nuestra ambición compartida de mejorar la vida en el trabajo”.

“La fuerza laboral de la actualidad no se asemeja nada al pasado. Es ilimitada – en evolución constante, transfronteriza y siempre activa – lo que les da a las compañía una oportunidad única en una generación de transformarse radicalmente. En este contexto, sabíamos que era momento de introducir un Dayforce completamente nuevo”, comentó Leagh Turner, Codirectora Ejecutiva de Ceridian, “Este momento es mucho más que un cambio de marca. Representa nuestra transformación continua como compañía, propulsando nuestros productos hacia un futuro entrelazado con IA, el potencial de nuestro personal y el dinamismo de nuestros servicios, soporte y ecosistema. Como Dayforce, infundiremos mayor energía, enfoque y agilidad a cada palmo del negocio para ampliar el valor para los clientes y materializar nuestro futuro”.

Antecedentes de un Dayforce completamente nuevo

En 2012, Ceridian adquirió Dayforce Corporation, que había creado Dayforce, una solución de HCM en la nube. Poco después de la adquisición, el fundador de Dayforce, David Ossip, fue nombrado Director Ejecutivo de Ceridian. Tras una exitosa oferta pública inicial en NYSE y TSX en 2018, Ceridian comenzó a enfocar sus esfuerzos en nuevos promotores de crecimiento, que incluyeron extender la plataforma Dayforce, acelerar la expansión a nivel mundial e innovar en mercados adyacentes, por ejemplo con el lanzamiento de Dayforce Wallet en 2020.

En el transcurso de 2024, esperamos que Ceridian HCM Holding Inc. y sus entidades operativas a nivel mundial cambien sus nombres para reflejar la marca Dayforce. La compañía no espera que las iniciativas de marca en marcha afecten la planificación actual para el año fiscal 2023.

Compartiremos con cada comunidad información adicional que sea relevante para los clientes y las partes interesadas según resulte apropiado durante la evolución de la marca.

Acerca de

Ceridian HCM Holding Inc. es una compañía global de software de gestión de capital humano. Dayforce, su plataforma insignia de HCM en la nube, ofrece funciones de recursos humanos, nómina, beneficios, administración del personal y gestión de talento. La plataforma Dayforce se usa para optimizar la gestión del ciclo de vida entero del empleado, lo que incluye atraer, contratar, pagar, desplegar y desarrollar al personal. Ceridian tiene soluciones para organizaciones de todos tamaños. Visite Ceridian.com o síganos en @Ceridian.

Declaración prospectiva

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que involucran una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones que no se basan en datos históricos, incluidas declaraciones sobre nuestras expectativas, esperanzas, intenciones o estrategias para el futuro, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias de la gerencia, así como en suposiciones realizadas por ella e información que actualmente tiene a su disposición. Dado que estas declaraciones se basan en expectativas sobre resultados operativos y financieros futuros y no son exposiciones de hechos, los resultados reales pueden diferir de los proyectados. No asumimos ninguna obligación de actualizar declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o por cualquier otro motivo.

Este comunicado de prensa debe leerse en conjunto con los riesgos que se detallan en la “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Information” (Nota de Precaución sobre Declaraciones Prospectivas), “Forward-Looking Statement” (Declaración Prospectiva), “Risk Factors” (Factores de Riesgo) y otras secciones de los Informes Trimestrales de Ceridian en el Formulario 10-Q, los Informes Anuales en el Formulario 10-K y otros documentos presentados a la Comisión de Títulos de Valores y Bolsa

