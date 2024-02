Ceridian se convierte en Dayforce

La evolución de la marca une a empleados, clientes y socios en torno a la ambición compartida de mejorar la vida en el trabajo

TORONTO y MINNEAPOLIS, Feb. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Dayforce, Inc. (NYSE: DAY; TSX: DAY) (la “Empresa”), un líder global en la gestión de capital humano (HCM) que mejora la vida en el trabajo, anunció el día de hoy el cambio de su razón social y marca de Ceridian a Dayforce. Dayforce es la plataforma insignia de HCM de la Empresa, que brinda valor a miles de organizaciones y millones de trabajadores a nivel mundial y ha figurado continuamente como un líder del mercado con base en su rica historia de innovación y excelencia.

Con esta evolución de marca, la Empresa sigue imponiendo nuevos estándares para la industria de HCM impulsados por el compromiso de ayudar a la ilimitada fuerza laboral de la actualidad a aumentar su compromiso, poder, eficiencia y determinación. Esto incluye una inversión continua en la simplicidad a escala a través de innovaciones impulsadas por IA y las mejores experiencias en su clase en cada etapa de la trayectoria del cliente, ayudando así a las organizaciones a alcanzar el máximo potencial de su personal, operar con confianza y liberar valor cuantificable.

“Como una marca unida –Dayforce– creemos firmemente que podemos amplificar nuestra promesa de mejorar la vida en el trabajo”, señaló David Ossip, Presidente y Director Ejecutivo de Dayforce. “Dayforce representa lo mejor de nuestros productos, empresa y comunidad. Como Dayforce, incrementaremos nuestra capacidad de sentar las bases para tener los clientes más felices, los empleados más comprometidos, los mejores productos y la mejor rentabilidad en el mercado”.

Ossip ahonda más en el blog: Somos Dayforce, que puede encontrar en el nuevo sitio web de la Empresa.

Sobre Dayforce

Dayforce mejora la vida en el trabajo. Todo lo que hacemos como un líder global en tecnología de HCM se enfoca en mejorar el trabajo para miles de clientes y millones de empleados alrededor del mundo. Nuestra plataforma global de personas única para RR. HH., nómina, talento, administración de personal y prestaciones prepara a los clientes de Dayforce para liberar el pleno potencial de su personal y operar con confianza. Para conocer la manera en que Dayforce ayuda a crear valor cuantificable para organizaciones de todos tamaños e industrias, visite Dayforce.com.

