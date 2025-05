Cerro de Pasco Resources buscará una cotización secundaria en la Bolsa de Valores de Lima

15/05/2025

MONTREAL, May 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (FRA: N8HP) (“CDPR” o la “Compañía”) se complace en anunciar que iniciará el proceso para obtener un listado secundario de sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”) como parte de su estrategia para ampliar su presencia en América Latina y aumentar su visibilidad entre los inversionistas regionales. EL listado principal de la Compañía seguirá siendo en la TSX Venture Exchange (TSXV).

La Compañía ha contratado a Kallpa Securities SAB (“Kallpa”) como sponsor y asesor para el proceso de listado. Kallpa es una firma peruana especializada en compra y venta de acciones, análisis y finanzas corporativas. Es sponsor exclusivo de las diez empresas mineras junior actualmente listadas en la TSX Venture Exchange y con un doble listado en la BVL. Desde su fundación en 2008, Kallpa se ha posicionado como una de las principales sociedades agentes de bolsa del Perú, ocupa el octavo lugar en volumen de negociación entre 20 firmas locales, y es ampliamente reconocida como la firma líder en análisis e investigación del sector minero.

Se espera que la solicitud de listado se presente en los próximos 30 días, y que el proceso se complete en un plazo aproximado de dos a tres meses, sujeto a aprobaciones regulatorias.

Fundamento estratégico del listado

El listado en la BVL refleja el fuerte compromiso de CDPR con el Perú y la región andina en general, donde se encuentra su activo principal: un proyecto de reprocesamiento polimetálico con alto contenido de plata, enfocado en los relaves históricos de Cerro de Pasco. Este listado en la BVL permitirá:

Mejorar el acceso de inversionistas peruanos y regionales interesados en minería sostenible y remediación ambiental;

Ampliar la base accionaria de CDPR y mejorar la liquidez bursátil; y

Alinear a la Compañía con el mercado de valores más activo en minería en América Latina.

La BVL forma parte ahora de NUAM Exchange, el nuevo holding regional que integra a las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú en un solo mercado regional ( www.nuamx.com ). Esta integración ofrece a las empresas listadas mayor visibilidad y acceso a un conjunto más amplio de inversionistas institucionales y minoristas en la región andina. Si bien cada país mantiene su propio marco normativo, se vienen desarrollando iniciativas conjuntas para armonizar procesos como requisitos de OPIs, presentación de informes, custodia y liquidación.

Enfoque regulatorio simplificado

Como empresa listada en la TSX Venture Exchange, CDPR se beneficia del TSXV Passport Listing Process, un mecanismo que permite a emisores calificados acelerar el proceso de cotización secundaria en bolsas reconocidas como la BVL. Este proceso busca mejorar la eficiencia, reducir costos y acortar los plazos de admisión, manteniendo estándares sólidos de transparencia y gobierno corporativo.

La BVL reconoce a la TSXV como un mercado autorizado bajo su marco normativo. Por ello, el listado de CDPR en la BVL no generará cargas regulatorias adicionales. La Compañía continuará reportando conforme a las leyes de valores canadienses, utilizando su estructura de cumplimiento existente para cumplir con los requisitos locales en el Perú.

Panorama de mercado

NUAM Exchange : A marzo de 2025, NUAM integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, con una capitalización bursátil conjunta de aproximadamente USD 476 mil millones , siendo el segundo mercado accionario integrado más grande de Sudamérica.

: A marzo de 2025, NUAM integra las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú, con una capitalización bursátil conjunta de aproximadamente , siendo el segundo mercado accionario integrado más grande de Sudamérica. Bolsa de Valores de Lima (BVL): La BVL alberga a 275 empresas listadas, con una capitalización bursátil aproximada de USD 190.7 mil millones, y una fuerte concentración en los sectores minero e industrial.

Rol de Kallpa Securities

Como patrocinador designado de CDPR, Kallpa:

Brindará asesoría y apoyo en todos los trámites regulatorios y procedimientos requeridos para la cotización en la BVL;

Actuará como representante de CDPR ante las autoridades peruanas y la bolsa; y

Liderará los esfuerzos de promoción e interacción con inversionistas en Perú, Chile y Colombia tras la cotización.

Comentario del ejecutivo

“Un listado en la BVL aumentaría la visibilidad y liquidez de las acciones de CDPR, y abriría las puertas a una mayor participación en el crecimiento de la Compañía por parte de fondos institucionales, inversionistas minoristas de América Latina, y fondos de pensiones peruanos,” señaló Guy Goulet, CEO de CDPR. “Consideramos que este es un paso natural para alinear nuestra presencia en los mercados de capitales con la región donde se encuentran nuestras operaciones principales y nuestra visión a largo plazo.”

Se brindarán actualizaciones adicionales sobre el proceso de listado a medida que estén disponibles.

Sobre Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources está enfocada en el desarrollo de su principal activo de propiedad al 100%, la concesión minera El Metalurgista, que comprende relaves y desmontes ricos en plata acumulados durante más de un siglo de operaciones en la mina a tajo abierto y subterránea de Cerro de Pasco, en el centro del Perú. La estrategia de la Compañía consiste en el reprocesamiento y remediación ambiental de residuos mineros históricos, generando valor económico mientras apoya el desarrollo sostenible. El activo representa uno de los mayores inventarios metálicos sobre superficie del mundo.

Para más información, visite: www.pascoresources.com

