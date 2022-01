CES 2022: “Estamos en el comienzo de una era de experiencias continuas verdaderamente conectadas”

Por staff

06/01/2022

“Estoy emocionado de que sean parte de nuestra visión para ver cómo la innovación puede crear un cambio positivo, y para unirse a nosotros y trabajar para el mañana. Estos desarrollos harán que la sustentabilidad sea parte de la experiencia de su producto, permitiéndole vivir una vida más sostenible”, expresó Jong-Hee Han, Vicepresidente, CEO y Líder de la División Device eXperience de Samsung Electronics, durante uno de los principales keynotes que se llevaron a cabo en el CES 2022 de Las Vegas.

En el marco de la conferencia, Han presentó la visión de la empresa para el futuro: “Together for tomorrow”. El ejecutivo destacó los esfuerzos de la compañía para marcar el comienzo de una nueva era de unión, con experiencias personalizables que reflejan los estilos de vida en evolución de los consumidores e innovaciones que marcan el progreso tanto para la sociedad como para el planeta.

Together for tomorrow tiene como objetivo empoderar a todos a crear cambios positivos e impulsa colaboraciones que abordan algunos de los desafíos más urgentes del planeta. La charla ilustró cómo Samsung planea hacer realidad su visión al presentar una variedad de iniciativas de sustentabilidad, asociaciones con propósito y tecnologías personalizables y conectadas.

Construyendo un futuro sostenible

En esencia, la visión de Samsung para el futuro se basa en lo que la empresa llama “sustentabilidad diaria”. Es un concepto que inspira a la firma surcoreana a poner la sustentabilidad en el centro de todo lo que hace. La compañía ha hecho realidad su visión adoptando nuevas prácticas de fabricación de productos de bajo impacto, empaques que reducen emisiones, una experiencia del cliente más sostenible, y desechando responsablemente los productos al final de sus ciclos de vida.

Sus esfuerzos para reducir las emisiones de carbono a lo largo del ciclo de producción también han recibido el reconocimiento de Carbon Trust. El año pasado, los chips de memoria certificados por Carbon Trust de la empresa ayudaron a reducir las emisiones de carbono en casi 700 mil toneladas.

Samsung también está incorporando la sustentabilidad a las formas en que los clientes experimentan sus productos. Estas experiencias serán fundamentales para empoderar a las personas para que reduzcan su huella de carbono y realicen juntos cambios positivos para un mañana mejor. Como ejemplo, la compañía introdujo mejoras notables en su SolarCell Remote, el primero de su tipo, que elimina el desperdicio de batería con un panel solar incorporado que puede cargarse tanto durante el día como durante la noche.

El SolarCell Remote perfeccionado obtiene electricidad de frecuencias de radio en dispositivos como enrutadores Wi-Fi. “Es más, se incluirá en más productos Samsung, como nuevos televisores y electrodomésticos, con el objetivo de eliminar más de 200 millones de baterías de los vertederos. Cuando los alinea, es la distancia desde aquí, Las Vegas, hasta Corea”, comentó el directivo.

Además, para 2025, Samsung planea hacer que todos sus televisores y cargadores de teléfonos funcionen con una energía de espera casi nula, de modo que los productos casi no consuman energía cuando no se utilizan. “Estos son pasos importantes, pero no podemos lograr nuestros objetivos solos. Creemos que la innovación abierta y la colaboración son claves para luchar contra el cambio climático y proteger nuestro medio ambiente”, precisó Han.

Empoderar a los usuarios con experiencias personalizadas

Además de describir los pasos que está tomando para promover la sustentabilidad diaria, Samsung describió varias formas en las que está avanzando la tecnología para satisfacer las diversas necesidades de los consumidores. Al comprender que cada persona es única y desea personalizar sus dispositivos para que se adapten a su estilo de vida, la firma surcoreana se esfuerza por encontrar formas de ayudar a las personas a redefinir sus relaciones con las tecnologías cotidianas. Este enfoque de innovación centrado en los usuarios es un pilar clave de la visión de la empresa “Together for tomorrow”.

Las plataformas y pantallas que Samsung presentó en el evento reflejan la era “Screens Everywhere, Screens for All” a la que Han aludió en CES 2020. Freestyle es una pantalla liviana y portátil que le brinda una experiencia de calidad cinematográfica sin importar dónde se encuentre. Con sonido habilitado para IA, aplicaciones de streaming integradas y una serie de funciones de accesibilidad útiles para Smart TV, The Freestyle puede configurarse prácticamente en cualquier lugar y proyecta hasta 100 pulgadas.

Mientras tanto, Samsung Gaming Hub ofrece una plataforma todo en uno para descubrir y divertirse con juegos de consola y en la nube, y está programado para lanzarse en los Smart TVs y monitores inteligentes 2022 de la compañía. Por último, The Odyssey Ark es una pantalla de juego curva y flexible de 55 pulgadas que lleva la inmersión al siguiente nivel con una experiencia multi-view que permite a los usuarios jugar, chatear por video con amigos y ver videos de juegos al mismo tiempo.

Para introducir experiencias de productos más personalizadas en los hogares de los consumidores, la empresa anunció el lanzamiento de aún más opciones de personalización para su línea Bespoke de electrodomésticos. La compañía explora constantemente formas de aprovechar la personalización para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo sus dispositivos. El proyecto #YouMake representa la culminación de esos esfuerzos que permiten a los consumidores elegir y personalizar productos en función de lo que más les importa, a fines de que puedan disfrutar de una experiencia más personalizada en sus dispositivos.

Marcando el comienzo de una era de conectividad continua

Construir juntos un futuro mejor para el mañana requiere más que integrar la personalización y la sustentabilidad en el núcleo de los productos de Samsung, también se necesita una conectividad continua. Durante el keynote, Han demostró su compromiso de marcar el comienzo de una era de experiencias continuas verdaderamente conectadas al destacar sus colaboraciones con socios, así como sus productos de próxima generación.

Presentado por primera vez en CES, el nuevo Samsung Home Hub lleva las experiencias del hogar conectado al siguiente nivel con un servicio SmartThings que se integra con electrodomésticos conectados a IA para simplificar la administración del hogar. Samsung Home Hub combina seis servicios SmartThings en un dispositivo conveniente que brinda a los usuarios un control total sobre su hogar inteligente y facilita la administración de las tareas domésticas.

Para permitir que diferentes tipos de dispositivos inteligentes funcionen mejor entre sí, Samsung anunció planes para hacer de SmartThings Hub una función incorporada de sus televisores 2022, monitores inteligentes y refrigeradores Family Hub. Al hacer de esta forma, ayudará a que las experiencias de vida conectadas sean más accesibles y continuas para todos.