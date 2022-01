CES 2022: ROG anuncia un arsenal de notebooks gamer con las últimas tecnologías

05/01/2022

DuranteCES 2022, Asus Republic of Gamers (ROG) ha anunciado una gran variedad de dispositivos para gaming en el evento de lanzamiento The Rise of Gamers. ROG está listo para comenzar a funcionar en 2022 con un nuevo sistema operativo, nuevas CPU de Intel y AMD, así como también con diferentes factores de formas, algunos actualizados y otros completamente nuevos.

En las series Zephyrus Duo 16, Zephyrus G14 y Strix estas novedades mejoran un conjunto de productos que ya son de renombre, mientras que la nueva tablet para juegos Flow Z13 brinda un nuevo nivel de portabilidad y versatilidad para los juegos de PC.

La ROG Zephyrus Duo 16 alcanza nuevos niveles de innovación en portátiles con doble pantalla. ROG ScreenPad Plus integra una segunda pantalla para aumentar la productividad y ofrecer espacio adicional para la transmisión de contenido. Esta nueva versión se eleva y desliza hacia atrás para llevar a la segunda pantalla más cerca de la pantalla principal mientras la laptop se abre, gracias a un nuevo diseño de bisagra de 4 direcciones.

Esta laptop con Windows 11 está potenciada por un procesador AMD Ryzen 6980HX y gráficos Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, enfriadas por un compuesto de metal líquido mejorado (Conductonaut Extreme), el cual reduce en hasta 15°C la temperatura del procesador si se le compara con las pastas térmicas tradicionales.

Por otro lado, la ROG Zephyrus G14 es una poderosa notebook gamer que este 2022 estrena una serie de mejoras. Esta laptop cuenta con Windows 11, un procesador AMD Ryzen 9 6900HS y gráficos AMD Radeon RX 6800S Mobile con conmutador MUX para alcanzar las tasas de fotogramas más altas posibles. El sistema ROG Intelligent Cooling con metal líquido y cámara de vapor personalizada garantiza un excelente rendimiento sostenido para estos componentes de gama alta, mientras que la RAM DDR5 y un SSD de hasta 1TB permiten multitarea responsiva y un juego fluido.

La G14 es también una de las primeras laptops de Asus Republic of Gamers que presenta la nueva pantalla Nebula de ROG, que ofrece 120Hz en resolución QHD con 500 nits de brillo máximo, cobertura del 100% de la gama de colores DCI-P3 y un tiempo de respuesta de 3ms.

Mientras que la nueva ROG Strix SCAR está diseñada pensando en los entusiastas de los eSports, impulsado por componentes de primer nivel, Windows 11 Pro, una pantalla de alta actualización y ROG Intelligent Cooling con Liquid Metal Conductonaut Extreme. Luciendo un procesador Intel Core i9-12900H y gráficos Nvidia GeForce RTX 3080 Ti, el Strix Scar está diseñado para juegos de alta exigencia.

Los nuevos ROG Strix G15 y G17 funcionan con un procesador AMD Ryzen 9 6900HX y gráficos Nvidia GeForce RTX 3080 Ti para una potencia de alta gama. El G15 ofrece opciones de pantalla Full HD 300Hz y QHD 165Hz, mientras que el G17 tiene configuraciones Full HD de 360Hz y QHD de 240hz para juegos competitivos.

Todos los modelos Strix G son compatibles con Dolby Vision y sus pantallas vienen con tiempos de respuesta de 3ms y Adaptive-Sync. Además, los modelos Strix vienen con una batería de 90 Wh, que incorpora carga opcional de 100W a través de USB Tipo-C para su uso en movimiento. Las tecnologías Wi-Fi 6E y LAN 2.5G proporcionan conectividad de vanguardia para un retraso mínimo en redes inalámbricas compatibles y cableadas.

Finalmente, la ROG Flow Z13 amplía la serie compacta Flow con la tablet para juegos más poderosa del mundo. Con Windows 11, una CPU hasta Intel Core i9-12900H, gráficos hasta Nvidia GeForce RTX 3050 Ti y memoria LPDDR5 de 5200MHz, esta tablet incluye una gran cantidad de potencia para juegos en un chasis ultradelgado y liviano. Estas especificaciones se ven reforzadas por 1TB de almacenamiento SSD PCIe.