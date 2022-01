CES 2022: Samsung presentó el Galaxy S21 FE 5G y los televisores Micro LED y Neo QLED

Por staff

05/01/2022

Durante CES 2022, Samsung presentó elGalaxy S21 FE 5G, un smartphone que ofrece las funciones premium del Galaxy S21 en un paquete más económico y completo para empoderar a las personas a explorar y expresarse. El celular continúa el legado de la familia con un diseño premium. Todo comienza con el marco Contour-Cut icónico que se integra de manera continua con la carcasa de la cámara del móvil para una apariencia elegante y unificada.

“Estamos enfocados en llevar las últimas innovaciones móviles a más personas. Hemos visto una respuesta increíble a la línea Galaxy S20 FE y Galaxy S21, así que hemos aplicado el mismo enfoque con el S21 FE 5G”, señaló TM Roh, Presidente y Líder del Negocio MX de Samsung.

Los usuarios de la empresa expresaron que la energía y la pantalla son fundamentales para mantenerse actualizado en el mundo de hoy 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso, el Galaxy S21 FE 5G viene equipado con el último procesador de aplicaciones ultrarrápido de Galaxy. Los jugadores y streamers dedicados quedarán cautivados por los gráficos y la calidad de la imagen ultra nítida del S21 FE 5G, y la nueva tasa de respuesta táctil de 240Hz del equipo.

A su vez, la compañía presentó sus televisores Micro LED, Neo QLED y Lifestyle más nuevos, con avances en calidad de imagen y sonido, más opciones de tamaño de pantalla, accesorios personalizables y una interfaz perfeccionada. Como pantalla de última generación de Samsung, Micro LED ofrece la mejor calidad de imagen de su clase gracias a las LEDs de 25 millones de micrómetros que producen luz y color individualmente, creando una experiencia increíblemente inmersiva.

Gracias al procesador Neo Quantum y los avances en tecnología de imagen y sonido que ofrece, Neo QLED 2022 brindará algunas de las imágenes más prístinas y los paisajes sonoros más inmersivos posibles. De hecho, el procesador Neo Quantum de este año presenta el mapeo de contraste avanzado con Blu, lo que aumenta el nivel de brillo de la gradación de 12 a 14 bits para un mayor control de la fuente de luz.

Por otro lado, las pantallas Lifestyle 2022 combinan de forma continua el diseño y la tecnología para brindar una experiencia única y personalizada. Se ha aplicado una nueva Matte Display con propiedades anti-glare, antirreflejos y antihuellas a The Frame, The Sero y The Serif, lo que brinda una de las experiencias de visualización más agradables y cómodas.