CES 2023: La innovación abunda en el ecosistema de socios de PC Windows 11

Por staff

08/01/2023

Por: Athima Chansanchai, escritora

En CES 2023, uno de los eventos tecnológicos más influyentes del mundo, las nuevas PC con Windows 11 mostraron innovación en todo su ecosistema de socios. Estos incluyen avances de los socios de silicio Intel, AMD y NVIDIA, así como los últimos dispositivos de consumo, comerciales y de juego de Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo y otros socios de dispositivos de juego.

Esta tecnología refuerza la relevancia de la PC en la vida diaria; para conectarse, crear, trabajar, aprender y jugar, desde cualquier lugar. Hace todo eso mientras es accesible y segura, y libera tiempo y tranquilidad para que ustedes sean creativos. Como ecosistema, Microsoft se enfoca en lograr objetivos de sustentabilidad consistentes en todos los dispositivos con Windows 11.

Con la última actualización de Windows 11, ustedes podrán aprovechar funciones como sesiones de enfoque, diseños de mosaico que facilitan la realización de tareas y el nuevo Microsoft Defender SmartScreen para mantenerlos más seguros en la web.

Acer debutó los primeros modelos de su nueva línea Swift Go, que destaca un diseño ultraportátil con Windows 11 y procesadores Intel Core de 13ª generación integrados. Swift Go 16 y Swift Go 14 tienen una pantalla OLED con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Las largas horas de trabajo, aprendizaje y juego se hacen más fáciles gracias a la certificación de pantalla TÜV RHEINLAND Eyesafe de las pantallas portátiles, la relación 16:10 optimizada para la productividad y las capacidades táctiles opcionales. Los teclados retroiluminados de las computadoras portátiles y los paneles táctiles OceanGlass garantizan una experiencia fluida y productiva al desplazarse.

ProArt Studiobook 16 3D OLED de ASUS es una estación de trabajo móvil OLED 3D para creadores de contenido con una característica ingeniosa: la pantalla de la computadora portátil puede quedar plana, lo que ofrece cualquier ángulo de visión de hasta 180 grados. Con su pantalla de 3.2K 120 Hz, los creadores de contenido y los jugadores pueden ver fotos, videos o incluso juegos en 3D sin anteojos ni auriculares. Esto significa poder crear contenido visual en 3D más rápido, ya que es más intuitivo.

HP anunció nuevas PC con Windows 11 que se enfocan en experiencias híbridas sustentables, incluida la nueva HP Dragonfly Pro, inspirada en los trabajadores autónomos y su creciente presencia en la fuerza laboral de EE. UU. Esta PC, diseñada en conjunto con AMD, es el primer dispositivo de HP que brinda acceso con un solo toque al soporte de conserjería en vivo de HP las 24 horas del día, los 7 días de la semana, directo a través de una de las cuatro teclas de acceso rápido del dispositivo.

LG también presentó sus computadoras portátiles LG Gram 2023, Gram 2 en 1 actualizada y +view para los modelos LG Gram, junto con la edición Gram Style y Gram Ultraslim, recién agregadas. La línea ampliada presenta nuevas computadoras portátiles de 14, 15, 16 y 17 gramos, y cada modelo ofrece la combinación distintiva de la marca de alto rendimiento y diseño liviano y compacto. Equipados con gráficos NVIDIA GeForce RTX 4GB 3050, chip Intel Raptor Lake de 13ª generación con núcleos de rendimiento (P-Cores) y una unidad de estado sólido (SSD, por sus siglas en inglés) NVMe Gen4, los modelos de 16 y 17 pulgadas de este año brindan más opciones tanto para la productividad y entretenimiento. Con el monitor portátil de LG, +view para LG gram, pueden duplicar el espacio de su pantalla y disfrutar de una multitarea más sencilla, estén donde estén. Actualizada con relación a la versión del año pasado, la última versión de la solución de pantalla portátil de LG cuenta con dos puertos USB tipo C para conectarse a dos dispositivos de manera simultánea y disfrutar de la comodidad de la entrega de energía bidireccional.

Con las pantallas duales del Yoga Book 9i de Lenovo, pueden navegar por la web y ver imágenes en dos pantallas completas. Con la última generación de procesadores de CPU Intel Core, es una PC en la que los multitareas pueden trabajar en archivos separados de manera simultánea en diferentes pantallas. O mirar un video en una pantalla mientras toman notas o investigan en la segunda pantalla al mismo tiempo. Cambien sin problemas entre el modo portátil, tableta o tienda de campaña. Las reorientaciones de la pantalla de Lenovo se realizaron en colaboración con Microsoft para mejorar aún más el potencial para trabajar, aprender, transmitir, crear y hacer juegos ligeros.

Lenovo presentó otro producto que llamó la atención en CES: el Lenovo ThinkPhone de Motorola. Microsoft trabajó con Motorola (una subsidiaria de Lenovo) para brindar las mejores experiencias de productividad a los clientes comerciales de Motorola. Este teléfono móvil, que funciona con Android, proporciona una manera fácil de mantenerse al día con su vida laboral desde cualquier lugar cuando no tengan su computadora portátil a la mano. Viene precargado con las aplicaciones que ustedes usan a diario: Microsoft 365, Microsoft Teams y Outlook. Motorola y Microsoft también trabajan juntos para liberar experiencias adicionales, incluida la adición de capacidades de pulsar para hablar a través de la tecla roja de ThinkPhone, lo que permite a los usuarios tener una comunicación instantánea en la aplicación Walkie Talkie a través de Microsoft Teams. Los empleados también podrán usar su ThinkPhone para acceder de manera segura a sus aplicaciones, contenido y configuraciones personalizadas de Windows.

Estos socios también revelaron PC para juegos nuevas y actualizadas que vienen con pruebas gratuitas de Xbox Game Pass Ultimate, que brindan acceso a cientos de juegos de PC de alta calidad*. Diríjanse a Xbox Wire para obtener un resumen centrado en los videojuegos de esos dispositivos.

Los socios de silicio cuyos chips alimentan estas computadoras portátiles también hicieron una serie de anuncios en CES 2023, para formar una trifecta de innovación para las PC con Windows 11 anunciadas en el nuevo año.

Intel lanzó su familia de procesadores móviles Intel Core de 13ª generación, liderada por el lanzamiento del nuevo buque insignia Intel Core i9-13980HX, lo que la compañía llama «el primer procesador de 24 núcleos para una computadora portátil». Los nuevos procesadores de la serie H impulsan las posibilidades informáticas para los jugadores y creadores con una frecuencia turbo de hasta 5,6 GHz, la velocidad de reloj más alta disponible para el mercado de las computadoras portátiles. En otra primicia, los diseños selectos basados en estos procesadores contarán con la unidad de procesamiento de visión (VPU, por sus siglas en inglés) Intel Movidius. Intel codiseñó esto con Microsoft en sus nuevos efectos de Windows Studio para que las tareas pesadas de IA requeridas para la colaboración y transmisión de nivel profesional se puedan descargar a la VPU, lo que libera a la CPU y la GPU para otras cargas de trabajo o multitarea.

NVIDIA anunció su mayor salto generacional en rendimiento hasta la fecha con sus unidades de procesamiento de gráficos (GPU, por sus siglas en inglés) para portátiles de la serie GeForce RTX 40 que se ejecutan en Windows 11 e incluyen DirectX 12 Ultimate. Los jugadores y creadores encontrarán mucho atractivo en DLSS 3, que aumenta el rendimiento y crea marcos adicionales de alta calidad a través de IA. Esto se basa en NVIDIA RTX, una plataforma para el trazado de rayos y las tecnologías de inteligencia artificial que utilizan más de 250 juegos y aplicaciones importantes para combinar gráficos realistas con un rendimiento rápido.

AMD anunció procesadores móviles adicionales de la serie 7000 con los nuevos procesadores de la serie Ryzen 7045HX que brindan experiencias de juego mejoradas a la plataforma móvil. AMD también presentó una vista previa de los procesadores de la serie 7040, la primera CPU de AMD con un motor de IA dedicado en un procesador X86, para marcar el comienzo del futuro de la computación portátil con nuevas y poderosas capacidades en colaboración de video, creación y productividad de contenido, juegos y seguridad.