CES 2023: Motorola presentó su nueva línea Lenovo ThinkPhone

Por staff

07/01/2023

En el marco de CES, se anunció globalmente el Lenovo ThinkPhone by Motorola, un nuevo smartphone que está diseñado para brindar a las empresas una experiencia móvil con la misma fiabilidad y calidad de confianza presentes en todos los dispositivos de marca Lenovo Think. Durante años, ThinkPad se ha dedicado a resolver los problemas de los clientes a través de tecnología innovadora, calidad confiable y diseño con propósito; y hoy, para celebrar este legado en el 30° aniversario de ThinkPad, Motorola se complace en presentar ThinkPhone, el mejor compañero para una ThinkPad.

ThinkPhone es una combinación única de la innovación móvil líder de Motorola y la vocación de larga data de Lenovo de servir a las empresas para ofrecer soluciones de seguridad a los clientes. Este equipo viene con un potente conjunto de especificaciones premium combinadas con un diseño único y se integra perfectamente con los dispositivos ThinkPad, como la última ThinkPad X1 Carbon Gen 11, que también incorpora varias mejoras de seguridad.

Con ThinkPhone, los clientes tendrán un conjunto completo de características de seguridad y soporte que ofrecen una protección transparente y una capacidad de gestión completa respaldada por ThinkShield. ThinkShield es una plataforma de seguridad superior, que comprende políticas de seguridad fundamentales subyacentes, características, hardware especializado, software y procesos que garantizan la seguridad de todo el dispositivo.

Las organizaciones de IT pueden estar seguras de que los dispositivos de su empresa están protegidos con soluciones de seguridad integradas basadas en hardware avanzado y en IA, como Moto Threat Defense. Además, las organizaciones pueden implementar fácilmente ThinkPhones para los usuarios finales con Zero Touch y administrar toda su flota de ThinkPhones con soluciones de administración de dispositivos como Moto OEMConfig y Moto Device Manager.

Este nuevo teléfono también viene con Moto Secure, una aplicación que sirve como un hub para los elementos relacionados con la seguridad y la privacidad. En combinación con Moto OEMConfig o Moto Device Manager, los administradores de IT pueden configurar de forma remota las funciones de Moto Secure en los ThinkPhones, desde la configuración de la pantalla de bloqueo hasta las alertas de red y la codificación del diseño de los pines. Además, el ThinkPhone viene con Moto KeySafe, un procesador independiente que se ejecuta en Android, que agrega una capa adicional de seguridad para proteger mejor los datos más confidenciales en el smartphone. Aísla los PIN, las contraseñas y las claves criptográficas, almacenándolas en un entorno resistente a manipulaciones que protege los datos desde adentro hacia afuera.

Además de estas características de seguridad, este dispositivo cuenta con la certificación MIL STD 810H, y está diseñado con una fibra de aramida ligera que es más resistente que el acero, un marco de aluminio de grado aeronáutico y Gorilla Glass Victus, por lo que soporta fácilmente golpes y caídas desde hasta 1,25 metros. Y con la certificación IP68, el ThinkPhone está diseñado para resistir la inmersión en polvo y agua con una profundidad de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos, por lo que no se pierde tiempo ni oportunidades de negocio debido al tiempo de inactividad innecesario del sistema. Todo esto en un diseño premium, resistente y duradero. El ThinkPhone también tiene la icónica y personalizable Red Key, bellamente diseñada en el lateral para proporcionar acceso inmediato a las aplicaciones empresariales y de campo más críticas, o integrar instantáneamente las experiencias móviles y de PC.

Lenovo ThinkPhone by Motorola presenta la conectividad Think 2 Think con tecnología Ready For, un conjunto de experiencias de productividad que permite a los usuarios finales empresariales disfrutar de una integración de dispositivos perfecta entre ThinkPhone y ThinkPad. Las experiencias de Think 2 Think incluyen:

Instant Connect: El teléfono y la PC descubren sin problemas cuando están cerca y se conectan a través de WiFi.

El teléfono y la PC descubren sin problemas cuando están cerca y se conectan a través de WiFi. Portapapeles unificado: Permite transferir sin problemas texto copiado o fotos recientes, documentos escaneados y videos entre dispositivos pegándolos en cualquier aplicación del dispositivo de destino.

Permite transferir sin problemas texto copiado o fotos recientes, documentos escaneados y videos entre dispositivos pegándolos en cualquier aplicación del dispositivo de destino. Notificaciones unificadas: Las notificaciones del teléfono aparecen instantáneamente en el Centro de Actividades de Windows. Al hacer clic en una notificación, se inicia automáticamente la aplicación del teléfono correspondiente en la pantalla de la PC.

Las notificaciones del teléfono aparecen instantáneamente en el Centro de Actividades de Windows. Al hacer clic en una notificación, se inicia automáticamente la aplicación del teléfono correspondiente en la pantalla de la PC. Selección de archivos: Es posible arrastrar y soltar fácilmente archivos entre ThinkPhone y PC.

Es posible arrastrar y soltar fácilmente archivos entre ThinkPhone y PC. Streaming de aplicaciones: Permite abrir cualquier aplicación de Android directamente en una PC.

Permite abrir cualquier aplicación de Android directamente en una PC. Cámara web avanzada: Aprovecha las potentes cámaras ThinkPhone y las capacidades de IA, usándolas como cámara web para las videollamadas.

Aprovecha las potentes cámaras ThinkPhone y las capacidades de IA, usándolas como cámara web para las videollamadas. Hotspot instantáneo: Es posible conectarse a Internet con un solo clic, directamente desde la PC para aprovechar la conectividad 5G del ThinkPhone.

“Nos emociona el lanzamiento de Lenovo ThinkPhone, un dispositivo que realmente encarna la calidad fiable y el diseño intencionado de ThinkPad, al mismo tiempo que brinda herramientas de productividad únicas y capacidades de seguridad y administración de dispositivos líderes en la industria”, expresó Sergio Buniac, presidente de Motorola y vicepresidente senior de Lenovo. “Con sus especificaciones premium y una integración perfecta con la ThinkPad, el ThinkPhone maximizará la experiencia de los clientes empresariales en los próximos años”.

Todo en el ThinkPhone fue diseñado teniendo en cuenta la productividad. Motorola ha trabajado con socios como Microsoft, para brindar las mejores experiencias de productividad a los clientes comerciales de Motorola y ayudar a los usuarios de ThinkPhone a hacer las cosas con facilidad. En el lanzamiento, ThinkPhone vendrá con aplicaciones móviles de Microsoft 365, Outlook y Teams precargadas, lo que facilitará la tarea de comenzar: encontrar el contenido y las herramientas necesarias, editar y crear nuevos documentos, o utilizar funciones compatibles con dispositivos móviles que permiten a los clientes escanear un PDF con la cámara o dictar un documento con su voz.

Motorola y Microsoft también están trabajando juntos para dar rienda suelta a experiencias adicionales, incluyendo la adición de capacidades push-to-talk a través de la icónica tecla roja del ThinkPhone, permitiendo a los usuarios tener comunicación instantánea en la aplicación Walkie Talkie a través de Microsoft Teams. Ambas empresas están trabajando juntas para facilitar que los empleados sean más productivos desde cualquier lugar mediante el streaming de escritorios de Windows directamente a los dispositivos ThinkPhone. Los empleados podrán usar su ThinkPhone para acceder de forma más segura a sus aplicaciones, contenido y configuración personalizados de Windows, para hacer más cosas, dondequiera que estén trabajando.

Para garantizar que el flujo de trabajo del usuario se mantenga en el máximo rendimiento durante los próximos años, este smartphone cuenta con la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1. Con este procesador todo se abre al instante e incluso los flujos de trabajo más pesados funcionan sin problemas. Además, ThinkPhone está equipado con tecnología 5G y compatibilidad Wi-Fi 6E, lo que libera la potencia del nuevo estándar Wi-Fi 6GHz que proporciona las velocidades de Internet más rápidas disponibles en la actualidad.

ThinkPhone llega con una gran pantalla FHD+ de 6,6” que amplifica la vista de todo el contenido, desde paneles complejos hasta interminables hilos de correo electrónico. Y con una batería grande, los clientes obtendrán más de 36 horas de duración de batería para mantenerse conectados sin importar lo lejos que viajen. Cuando llega el momento de recargarse, el Thinkphone viene con un cargador universal TurboPower de 68W que ofrece energía para el día en solo minutos de carga. Este cargador liviano y de bolsillo es tan potente que también es capaz de alimentar la laptop o cualquier dispositivo USB-C. Para completar este potente dispositivo, incluye una cámara Ultra Pixel de 50MP que ofrece una calidad de imagen superior en cada llamada de video sin importar las condiciones de iluminación. Esta cámara insignia Ultra Pixel es ideal para dar vida incluso a los detalles más pequeños al capturar fotos con 32x píxeles de enfoque más, imágenes más precisas de proyectos, notas y bocetos, todo con una claridad y detalle increíbles.