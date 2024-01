CES 2024: Acer presenta Aspire Vero 16 neutra en carbono y procesador Intel Core Ultra

13/01/2024

TyN Magazine desde CES 2024 – Las Vegas – Acer anunció nuevas incorporaciones a su línea de laptops Aspire, mostrando una amplia gama de opciones de desempeño y diseño para satisfacer las necesidades informáticas diarias.

Aspire Vero 16 es la más reciente de su línea de productos Vero, propulsada por los nuevos procesadores Intel Core Ultra con Intel AI Boost y compatibilidad con Wi-Fi 7. Acer se ha comprometido con la neutralidad de carbono para la Aspire Vero 16, siguiendo los estándares internacionales para el cálculo de la huella de carbono y la neutralidad de carbono. En cada etapa del ciclo de vida del dispositivo se toman medidas para minimizar su huella de carbono y, a continuación, se aplican créditos de carbono de alta calidad para alcanzar la neutralidad de carbono.

La laptop Intel Evo Edition ha aumentado el uso de materiales reciclados post consumo (PCR) en el chasis, duplicando el del modelo 2021, para combinar ecoinnovación y experiencias de PC premium en el dispositivo.

Las nuevas laptops Acer Aspire Go 15 y Aspire Go 14 tienen como objetivo apoyar el uso diario de los usuarios domésticos y las familias.

Las laptops Aspire Go cuentan con procesadores Intel Core de la serie i3 N, capacidad de memoria mejorada, periféricos con todas las funciones y tecnología Acer PurifiedVoice, mientras que la Aspire Go 14 también incluye una opción de procesador AMD Ryzen de la Serie 7000.

Para una mayor flexibilidad, los nuevos dispositivos Aspire incorporan la más reciente tecnología basada en inteligencia artificial: software de asistente inteligente con acceso rápido Copilot en Windows a través de una tecla Copilot especializada, junto con Acer PurifiedVoice para conferencias telefónicas claras.

Aspire Vero 16: Dispositivo neutro en carbono con un desempeño fenomenal

Combinando un nuevo diseño y las más recientes características de colaboración, Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) está hecha para aquellos que buscan una opción respetuosa con el medio ambiente sin sacrificar el desempeño. Diseñada para hacer más, la edición Intel Evo Edition está equipado con un procesador Intel Core Ultra 7 con Intel AI Boost para ofrecer experiencias de PC de primera calidad, productividad sobrealimentada y una batería de larga duración de hasta 11 horas con una sola carga. Se entrega con Copilot en Windows y utiliza la IA generativa centralizada de la aplicación para ayudar de forma inteligente a los usuarios a navegar por sus dispositivos con facilidad, lo que contribuye a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de trabajar, crear o jugar. La cámara web QHD de 1440p de Aspire Vero 16 con Acer PurifiedVoice asistido por IA proporciona vídeo y audio de gran nitidez para evitar ruidos no deseados durante las conferencias. La laptop con Windows 11 también está equipada con 16 GB de memoria LPDDR5 que admite hasta 2 TB de doble SSD PCIe de 4ª generación de almacenamiento actualizable.

Los usuarios apreciarán la sencillez del nuevo diseño eco-chic de Aspire Vero 16 con su superficie alisada, con terminados del icónico color gris Cobblestone. La textura táctil del chasis no contiene compuestos orgánicos volátiles, pintura ni aditivos, y está fabricado con un 60% de material PCR, lo que se traduce en menos emisiones de CO 2 durante la producción. Las características ecológicas del Aspire Vero 16 se completan con un panel táctil OceanGlass, fabricado con plástico procedente de los océanos, se envía en un embalaje 100% reciclado y cuenta con la certificación EPEAT Gold, lo que lo convierte en una gran elección para los usuarios que quieren poner su granito de arena en favor del medio ambiente.

Para que la experiencia del usuario no se vea comprometida, Aspire Vero 16 incorpora una serie de funciones para mejorar la colaboración y adaptarse a distintos estilos de vida. La pantalla WQXGA (2560 x 1600) de 16 pulgadas del dispositivo, con una relación de aspecto 16:10 y biseles delgados, es ideal para trabajar o entretenerse, ya que cubre el 100% del espacio de color sRGB y está disponible con una opción de pantalla táctil WUXGA. Los usuarios pueden transmitir, trabajar y conectarse sin esfuerzo en cualquier lugar con compatibilidad Wi-Fi 7 y una selección de funciones de conectividad vitales como Bluetooth LE Audio, dos puertos USB tipo C (Thunderbolt 4 y USB 4) y HDMI 2.1. Aspire Vero 16 también viene con una serie de aplicaciones inteligentes, incluida la aplicación AcerSense para gestionar el consumo de batería de la laptop, el ahorro de energía y los modos de desempeño, mientras que Intel Unison 2.0 integra diferentes dispositivos y sistemas operativos en una única pantalla para una productividad sin interrupciones.

Laptops Aspire Go: Accesibles y fáciles de usar

Las nuevas laptops Aspire Go son dispositivos muy completos para uso doméstico, familias y estudiantes que buscan una gran relación calidad-precio y desempeño, con todos los elementos esenciales necesarios para mantenerse conectados y productivos. Los modelos Aspire Go 15 (AG15-31P) y Aspire Go 14 (AG14-31P) están equipados con procesadores Intel Core i3 Serie N, mientras que Aspire Go 14 (AG14-21P) también puede equiparse con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000 para ofrecer un desempeño con gran capacidad de respuesta y hasta 10 horas de duración de la batería. Cada modelo también viene con hasta 16 GB de RAM LPDDR5 y hasta 1 TB de SSD M.2 PCIe de 3ª generación para disponer de espacio de almacenamiento suficiente para guardar imágenes, videos y archivos. Con diseños de bisel delgado y relaciones de aspecto 16:10, las laptops Aspire Go ofrecen grandes espacios de visualización y visuales de alta resolución en el panel WUXGA del Aspire.

Go 14 y en la pantalla FHD del Aspire Go 15. Los dispositivos también están integrados con Copilot en Windows, lo que ofrece una mayor facilidad de uso y asistencia a los usuarios a la hora de realizar tareas y utilizar aplicaciones en sus dispositivos con un solo clic de la tecla especializada de Copilot. Las videollamadas en los dispositivos también se mejoran con la solución TNR de Acer para una mayor claridad de imagen, incluso en condiciones de poca luz, mientras que la reducción de ruido Acer PurifiedVoice AI y los micrófonos digitales duales garantizan que las voces se capturen con precisión. AcerSense es la herramienta a la que recurrir para optimizar el espacio de almacenamiento y supervisar las aplicaciones, mientras que la conectividad Wi-Fi 6 ayuda a minimizar el almacenamiento en búfer al realizar videollamadas y transmitir películas.

Todos los nuevos modelos Aspire Go también incorporan Acer BlueLightShield para ayudar a proteger los ojos durante periodos de visualización prolongados. Aspire Go 15 y Aspire Go 14 también promueven varias características ecológicas, ya que incorporan materiales reciclables en su cubierta y embalaje y cuentan con el registro Energy Star y EPEAT Silver.

