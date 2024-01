CES 2024: Acer presenta laptop Swift Go AI con procesadores Intel Core Ultra

Por staff

10/01/2024

TyN Magazine desde CES 2024 – Las Vegas – Acer amplió su familia Swift de laptops delgadas y livianas con nuevos procesadores Intel Core Ultra que cuentan con la primera unidad de procesamiento neuronal (NPU) de Intel y capacidades integradas de aceleración de IA.

Ahora aún más orientadas al rendimiento, capaces e intuitivas para la creación de contenido, las tareas escolares, productividad y juego, el potente procesamiento de las nuevas laptops Swift y las funciones compatibles con IA mejoran su usabilidad.

“Después de presentar nuestras primeras laptops Intel Core Ultra el mes pasado, presentamos aún más productos en nuestra línea Swift para ayudar a una gama más amplia de clientes a aprovechar las experiencias premium de estos dispositivos y la tecnología respaldada por IA para un uso más emocionante y efectivo de la PC”. afirmó James Lin, director general de laptops, negocio de productos de TI de Acer. “Además, estas cuentan con actualizaciones impresionantes que ayudan a los clientes a hacer más e incluso mejor”.

“A través de nuestra profunda colaboración técnica con Acer, estamos construyendo más allá de la CPU, enfocándonos en la eficiencia energética, los gráficos y los usos de IA. Las laptops Acer Swift Go y Acer Swift X 14 son excelentes ejemplos de PC con IA que se lanzan al mercado, equipadas con procesadores Intel Core Ultra y con una NPU completamente nueva para habilitar la IA en el cliente. Estamos entusiasmados de que nuestros usuarios experimenten la colaboración, la productividad y la creatividad mejoradas que ofrecen estas PC con IA”, dijo Jim Johnson, vicepresidente sénior y director general del grupo empresarial de clientes de Intel.

Laptops Acer Swift Go: la última tecnología con pantallas OLED, Wi-Fi 7 y funciones de IA

Verificadas como laptops con plataforma Intel Evo, las nuevas Acer Swift Go 16 (SFG16-72) y Swift Go 14 (SFG14-73) cuentan con nuevos procesadores Intel Core Ultra y GPU integradas Intel Arc, lo que brinda el emparejamiento bajo demanda de rendimiento premium y duración de la batería durante todo el día de hasta 12,5 horas.

Otras optimizaciones destinadas a mejorar la experiencia del usuario y la creatividad con funciones compatibles con IA hacen que las líneas de portátiles Swift Go sean aún más atractivas. Diseñado para la próxima ola de informática, permite acceder a Copilot en Windows con un clic en la tecla Copilot. Con Copilot en Windows, los usuarios pueden aprovechar el poder de la IA para optimizar el tiempo dedicado a trabajar, crear y jugar en el dispositivo. Ambas PC con IA también cuentan con una cámara web QHD de 1440p con TNR, lo que da como resultado un vídeo de mayor calidad, junto con las funciones de llamadas en conferencia potenciadas por IA de Acer PurifiedView, que incluyen desenfoque de fondo, encuadre automático y contacto visual. La cámara web se complementa con la tecnología Acer PurifiedVoice 2.0 con reducción de ruido AI, que se combina con los tres micrófonos para capturar un audio claro y nítido y reducir el ruido de fondo y las voces más allá de las del hablante. La incorporación de Intel Wi-Fi 7 ofrece velocidades de conexión a Internet hasta 2,4 veces más rápidas que Wi-Fi 6E y mantiene las laptops conectadas cuando más importa.

En ambas laptops destaca el chasis de aluminio delgado y liviano de la línea Swift, que se puede abrir hasta 180 grados, hasta quedar planas y así para facilitar tareas colaborativas. Swift Go 14 presenta una opción para un panel táctil de iluminación de control múltiple en ciertos modelos que permite comandos multimedia directos, y un panel táctil OceanGlass que garantiza aún más experiencias de desplazamiento fluidas y productivas. Ambos paneles táctiles también cuentan con un espacio de desplazamiento un 44 % más grande para admitir estilos de vida en movimiento y desplazamiento sin mouse. Además, los modelos Swift Go ahora cuentan con la última tecnología Intel Unison 2.0, que permite una conexión rápida y sencilla entre la laptop y los dispositivos Android o iOS del cliente.

Al igual que sus predecesores, los nuevos dispositivos Swift Go cuentan con pantallas OLED vibrantes y ricas en colores con brillo máximo de 500 nits, gama de colores 100% DCI-P3 y certificación DisplayHDR True Black 500. Las imágenes son vívidas y generosas en detalles en la pantalla OLED de 3,2K de 16 pulgadas del Swift Go 16 con una resolución de 3200 x 2000 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, mientras que el Swift Go 14 presenta una pantalla OLED de 2,8K de 14 pulgadas con una resolución de 2880 x 1800 y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Ambos modelos incluyen la certificación de pantalla TÜV Rheinland Eyesafe® para ayudar a reducir los efectos de la fatiga visual. Además, cuentan con la opción de pantallas táctiles WUXGA para permitir la entrada táctil y con lápiz, lo que es especialmente útil para tomar notas y dibujar.

Además, las laptops Swift Go ahora admiten hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta un SSD PCIe Gen 4 de 2 TB actualizable con dos ranuras. Finalmente, los dispositivos cuentan con la última selección de puertos para conectarse a periféricos y pantallas, incluidos dos puertos USB Type-C con Thunderbolt 4, ambos que ofrecen carga rápida, un puerto USB Type-A con carga fuera de línea, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas microSD. Las laptops también incluyen Bluetooth LE Audio para un audio inalámbrico mejorado.

Acer Swift X 14: PC con IA y pantalla verificada por Calman para creadores y estudiantes

La nueva Acer Swift X 14 (SFX14-72G) extiende la tradición de capacitar a una variedad de usuarios con combinaciones potentes y pantallas sorprendentes, ahora con los últimos procesadores Intel Core Ultra, GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX serie 40 y un panel OLED de 2,8K recientemente verificado por Calman. Equipada con nuevos procesadores Intel Core Ultra serie H y GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 4070, esta laptop premium permite flujos de trabajo más rápidos mejorados con IA para transmisión en vivo, edición de video y renderizado 3D de mayor calidad. La tecnología NVIDIA DLSS 3.5 ofrece reconstrucción de rayos impulsada por IA para efectos de iluminación mejorados y resolución en juegos y aplicaciones con muchos gráficos. Además, Swift X 14 está validada por NVIDIA Studio, optimizada con controladores NVIDIA Studio preinstalados e incluye e incluye Copilot en Windows integrado (con una tecla Copilot dedicada) que aprovecha el poder de la IA para trabajar junto a los usuarios cuando navegan por sus dispositivos y aplicaciones.

La pantalla OLED 2.8K de 14,5 pulgadas verificada por Calman garantiza una precisión de color impresionante con Delta E<2 en animaciones, fotografías y vídeos para que los creadores y profesionales puedan dar vida a sus diseños. Los colores llamativos se combinan con una claridad increíble en la pantalla OLED gracias a sus capacidades de rango de color 100 % DCI-P3, alto índice de contraste y brillo máximo de 500 nits con certificación VESA DisplayHDR TrueBlack 500. La pantalla cuenta con la tecnología Acer Light Sensing, que adapta vívidamente la temperatura del color y el brillo para reflejar las condiciones de iluminación. Finalmente, la frecuencia de actualización de cuadros de 120 Hz garantiza experiencias de visualización de video y entretenimiento fluidas y elevadas.

Además de la creación de contenido, la laptop Swift X 14 está lista para la productividad, tareas laborales y escolares. Las llamadas en conferencias son fluidas y efectivas con la combinación de una cámara web FHD que cuenta con reducción de ruido temporal (TNR) habilitada por IA, así como Acer PurifiedView y PurifiedVoice 2.0 con tecnología de reducción de ruido AI, con tres micrófonos para una captura de audio mejorada y una claridad visual y de audio nítida. Los puertos y la conectividad más recientes (USB tipo C dual, HDMI 2.1 y un lector de tarjetas MicroSD, así como Wi-Fi 6E y Bluetooth LE Audio) mantienen los dispositivos funcionales y conectados mientras que las tecnologías térmicas avanzadas (un gran ventilador, doble D6), los tubos de calor de cobre y el específico teclado de entrada de aire ayudan a mantener la laptop fresca. La Swift X 14 también está bien equipada con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X y hasta 1 TB PCIe Gen 4 SSD.

