CES 2024: ASUS Republic of Gamers anuncia For Those Who Dare, su evento virtual

03/01/2024

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha anunciado hoy For Those Who Dare: Maxed Out, un evento de lanzamiento virtual que presenta nuevos productos gaming de alto rendimiento. En este evento se desvelarán los productos ROG más potentes hasta la fecha, con portátiles increíbles, versátiles y preparados para los e-sports con rendimiento y velocidad maximizados, avances tecnológicos rompedores y la presentación a nivel mundial de pantallas, routers, periféricos y mucho más. Este evento de lanzamiento virtual tendrá lugar el 3 de enero de 2023 a las 19:00 h en el en la web del evento de ROG.

Equipados con silicio de nueva generación, estos nuevos productos ROG ofrecen un rendimiento incomparable. Su objetivo es ofrecer la experiencia de gaming definitiva a aquellos gamers que buscan superar cualquier reto, incluso contra los oponentes más difíciles. Y no solo eso, para ofrecer la experiencia gaming más fluida posible, ROG ha desarrollado una innovadora tecnología de gaming totalmente silenciosa que ofrece prestaciones de refrigeración incomparables incluso durante momentos frenéticos del juego.

En lo que respecta a los periféricos, también hay mucho que ver en este evento. ROG y Aim Lab, entrenador de millones de gamers de FPS de todo el mundo, se han aliado para crear periféricos nuevos preparados para subir el listón en el gaming de los e-sports.

Los productos ROG presentados durante el evento de lanzamiento virtual, así como muchas más innovaciones nuevas e interesantes, estarán disponibles para demostraciones prácticas y prueba en la sala de reuniones 3002 de The Venetian Expo el 4 de enero desde las 10:00 hasta las 18:00, y desde el 5 hasta el 7 de enero desde las 9:00 hasta las 18:00.

