CES 2024: Cofundador de Snap y Director Ejecutivo de MediaLink harán la apertura

Por staff

23/12/2023

La Consumer Technology Association (CTA) anunció que el cofundador y director ejecutivo de Snap, Evan Spiegel, se unirá al director ejecutivo de MediaLink, Michael E. Kassan, en un discurso de apertura de CES 2024 moderado por la corresponsal senior de medios y tecnología de CNBC, Julia Boorstin.

La conversación explorará el viaje de Spiegel en el desarrollo de Snapchat como una alternativa a las redes sociales tradicionales y cubrirá las perspectivas de Spiegel y Kassan sobre la creación de marcas y negocios que la gente ame.

“Snapchat es la mejor manera de comunicarse con amigos y familiares”, afirmó Spiegel. “Es real, divertido y rápido. Hemos crecido hasta llegar a más de 400 millones de personas diariamente porque Snapchat hace felices a las personas. La gente está cansada del concurso de popularidad en las redes sociales”.

Como hogar de la comunidad de publicidad, entretenimiento y contenido en CES en Las Vegas, C Space es el lugar donde las principales marcas, anunciantes, plataformas de medios y creadores de contenido del mundo se reúnen para cerrar acuerdos y mostrar la tecnología que da forma a la industria. El C Space Studio, patrocinado por IAS, presenta entrevistas con líderes de medios y marketing que están creando contenido y entretenimiento excelentes. Mírelo en vivo en los canales de redes sociales de CES del 9 al 10 de enero de 2024.

“Snap es fundamentalmente una empresa creadora de cultura y un maestro en el amor a las marcas. Saben lo que sus consumidores quieren mañana y eso se nota en su tecnología y sus productos publicitarios”, afirmó Kassan. “En MediaLink, estamos más centrados que nunca en el poder que ejerce la cultura para el crecimiento de la marca y la innovación tecnológica. Estoy encantado de compartir escenario con Evan y Julia para profundizar en este tema”.

Inmediatamente después de la charla informal, Kassan también dirigirá un panel de conversación sobre el tema de la lealtad a la marca con Allegra Krishnan, vicepresidenta y directora de lealtad y compromiso de McDonald’s; Lynn Teo, directora de marketing de Northwestern Mutual; y Dara Treseder, directora de marketing de Autodesk.

En CES 2024, C Space se expandirá al Cosmo, con nuevos expositores como Disney, NVIDIA, Paramount y Reddit, junto con conocidas marcas de publicidad, entretenimiento y contenido como Allen Media, Amazon Ads, LG, NBC Universal, Netflix, Reddit, Roku, Samsung Ads, Snap, T-Mobile, Vizio y Yahoo.

“Al igual que la industria que exhibe, C Space siempre está evolucionando y creciendo”, dijo Kinsey Fabrizio, vicepresidente senior de CES y membresía de CTA. “Tener a Evan, Michael y Julia en el escenario principal ayudará a nuestra audiencia de C Space a navegar por puntos de contacto culturales, como el ascenso de la Generación Z y el deseo de los consumidores de ver que las marcas conecten el propósito y la comunidad. CES 2024 es el mejor lugar ALL ON para ver estas conversaciones”.

