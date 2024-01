CES 2024: “La IA está impulsando la innovación en una amplia variedad de industrias”

Por staff

09/01/2024

En la edición 2024 de CES, Accenture está realizando diferentes demostraciones y presentaciones en donde compartirán aspectos claves de beneficios, oportunidades e implementación de nuevas tecnologías tanto en el mundo de los negocios de diferentes sectores, como en la vida diaria, como lo son la IA Generativa, el Blockchain, la Web3, entre otros.

Durante las exposiciones, y por primera vez en CES, Accenture lanzará su Tech Vision 2024. Este es uno de los informes anuales de mayor relevancia que realiza la empresa, ya que revela las tendencias tecnológicas que se desarrollarán con fuerza durante el año.

María Sánchez Pagano, Managing Director de Accenture Argentina, concedió una entrevista exclusiva a TyN Magazine para hablar sobre cómo la IA eleva el potencial humano, reconfigurando el ámbito de los negocios.

¿Cómo va a ser la presencia de Accenture en CES 2024 y qué soluciones van a estar exhibiendo?

Este será el sexto año consecutivo en el que Accenture estará presente en CES para mostrar las novedades en tecnología que se viene para el año, lo cual nos da mucha satisfacción el seguir estando presente en un evento de estas características, con gran importancia global.

Además, contaremos con un espacio especial denominado Accenture Innovation Hub, allí no solo compartiremos durante todas las jornadas diferentes perspectivas y casos sobre la utilización de las nuevas tecnologías; sino que los asistentes podrán participar de diferentes actividades inmersivas en la zona de juegos. Como creemos que a través de la diversión también se aprende, planteamos el Accenture Innovation Hub como un espacio para recargar energías y aprender más sobre el ritmo acelerado del cambio y el ingenio humano que lo impulsa: es donde el futuro cobra vida.

¿Cuáles cree que serán las principales tendencias tecnológicas que se discutirán en las conferencias educativas del encuentro de 2024?

Desde hace un tiempo, pero cada vez con más fuerza, se ha evidenciado que la tecnología es una herramienta clave para el desarrollo educativo en todos los ámbitos desde la educación básica, hasta la universitaria y de estudios superiores, tanto para los alumnos como para los maestros y profesores.

Consideramos que los temas relacionados con la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático, la realidad virtual y aumentada, y la personalización del aprendizaje, serán puntos fuertes que se podrían tratar en las conferencias educativas del CES.

La IA continuará transformando la educación, automatizando tareas y recabando datos para identificar patrones de comportamiento y aprendizaje. Esto colaborará proporcionando a los estudiantes acceso a una formación más personalizada y relevante. Además, por ejemplo, la implementación de interlocutores o actividades realizadas por IA puede despertar y fortalecer la atención y creatividad de los alumnos en la solución de problemas.

La realidad aumentada (AR) y realidad virtual (VR) están revolucionando la forma en que los estudiantes aprenden, proporcionando experiencias de aprendizaje inmersivas y atractivas y, ayudando a aumentar el interés por los temas vistos, como también el compromiso de los alumnos.

El aprendizaje automático (ML) está siendo utilizado para crear herramientas de enseñanza personalizadas que pueden adaptar el contenido y el ritmo a las necesidades, habilidades, intereses y estilo de aprendizaje individual de los estudiantes.

Desde Accenture creemos que estas tendencias tecnológicas tienen el potencial de revolucionar la educación y ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades que necesitan para tener éxito en el mundo actual.

La adopción de la IA está creciendo más rápido que cualquier otra tecnología desde la llegada de Internet y está transformando la forma en que utilizamos los dispositivos para la productividad, la creatividad y los juegos. ¿Cuáles serán los principales beneficios para los consumidores?

La utilización de la IA se ha expandido a diferentes sectores y actividades, lo cual ha modificado la manera en la que trabajamos y planteamos un negocio, pensamos una idea e, incluso, jugamos o compramos en línea. En este sentido, usuarios y consumidores experimentan, consciente o inconscientemente, transformaciones y beneficios aparejados a la IA como alcanzar mayor eficiencia a partir de la automatización de tareas repetitivas, y mejorar la eficiencia en el trabajo y en la vida cotidiana, lo que permite a los consumidores ahorrar tiempo y aumentar su productividad.

Además, permite generar experiencias personalizadas a los consumidores, logrando analizar grandes cantidades de datos, como recomendaciones de productos o servicios basados en las preferencias y comportamientos de las personas.

También, la IA mejora la calidad de vida, ayudando a los consumidores a monitorear su salud y bienestar, así como a mejorar la seguridad en el hogar y en la calle. Adicionalmente se encuentra el caso del entretenimiento mejorado. Se pueden mejorar las experiencias de juego y entretenimiento al proporcionar contenido personalizado y experiencias más inmersivas.

Finalmente, está la innovación continua: la IA está impulsando la innovación en una amplia variedad de industrias, lo que significa que los consumidores pueden esperar ver nuevos productos y servicios que mejoren su vida diaria.

Desde la introducción de ChatGPT en noviembre de 2022, el mundo ha comprendido el potencial de la inteligencia artificial. En este momento, la IA se puede utilizar para la creación de contenido, el diseño o la generación de código, entre otras. ¿Cuáles serán las aplicaciones de uso que se empezarán a ver en 2024?

La Inteligencia Artificial se ha presentado con fuerza hasta el momento y el 2024 seguirá ese camino de desarrollo y crecimiento que ha experimentado. De cara al nuevo año, la IA seguirá transformando la forma en que las personas trabajamos y vivimos.

En este sentido, podríamos decir que se potenciará su uso en otros sectores como, por ejemplo, el ámbito de la salud, a partir de la asistencia a profesionales ayudando a la determinación de diagnósticos médicos basados en datos de antecedentes y calidad de vida del paciente. En la industria del retail y consumo minorista, la IA tendrá mayor presencia para personalizar el contenido en línea, como anuncios publicitarios y recomendaciones de productos, basándose en las preferencias y comportamientos del usuario. Aquí se podrá ver la explotación de lo que se considera “shoppertainment”, es decir la planificación de una estrategia de venta a partir de actividades atractivas e interactivas para los consumidores.

Por otro lado, se potenciará la utilización de asistentes virtuales más avanzados, volviéndose más sofisticados, y capaces de realizar tareas más complejas. También, la automatización de procesos empresariales se verá potenciada con la IA, lo que permitirá a las compañías ahorrar tiempo y costos haciendo más eficientes sus servicios y productos.

Profundizando aún más en el desarrollo técnico que pueda llegar a tener la Inteligencia Artificial, surge el concepto de Ciudades Inteligentes, donde la tecnología podría mejorar la eficiencia en las ciudades, monitoreando el tráfico y los sistemas de transporte público para optimizar el flujo de tráfico, entre otras posibilidades.

En resumen, se espera que la IA se utilice cada vez más en una amplia variedad de industrias y aplicaciones, al mismo tiempo que se potencian las utilizaciones actuales.

No obstante, algo no menor que me gustaría destacar, es la necesidad de ser conscientes del uso de la misma. Saber que cuando una organización utiliza la IA está haciendo uso de una gran cantidad de datos, los cuales tiene que tratar con seriedad y rigurosamente. Esto no solo da un marco de buena ejecución de compliance, sino que tendrá en la audiencia y consumidores una buena aceptación en términos de confianza.

La IA será clave en el desarrollo de todas las industrias. ¿Cuáles cree que serán las principales verticales que se beneficiarán de esta tecnología?

Consideramos que todas las industrias tienen altas posibilidades de beneficiarse de la IA, ya que cada una con pensamiento estratégico y creatividad podrá apropiarse de las diferentes oportunidades que brinda esta herramienta. En un informe reciente que hemos presentado desde Accenture, hemos identificado que las empresas que adoptan tecnologías de inteligencia artificial (IA) alcanzan una tasa de crecimiento 56% más alta que sus pares, pese a que las firmas aún no la utilizan en todo su potencial.

Hoy se puede considerar que la IA puede tener una presencia obvia en industrias como la automotriz, la aeroespacial, de software y plataformas, todas industrias que, a priori, pueden tener más relación con lo tecnológico. Sin embargo, sectores como la banca, o como mencionaba anteriormente, el de la salud y retail, son industrias que pueden incorporar la IA de manera satisfactoria, y es más, ya lo están haciendo en algunos aspectos del negocio.

En este sentido, considero que estamos en la puerta de un nuevo ciclo tecnológico, ya que la IA nos invita a pensar en nuevas fronteras de eficiencia, productividad y generación de valor, impactando sustancialmente las formas en que trabajamos. Todas las industrias con las que Accenture trabaja alrededor del mundo han experimentado una reinvención de los negocios y adaptabilidad al futuro tecnológico, impulsadas por el trabajo colaborativo.