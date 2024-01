CES 2024: Lenovo presenta portafolio de dispositivos potenciados con IA

Por staff

11/01/2024

TyN Magazine desde CES 2024 – Las Vegas – En CES 2024, Lenovo presentó una completa línea de más de 40 nuevos dispositivos y soluciones potenciados por inteligencia artificial, llevando aún más lejos la visión de la compañía de IA para Todos. Los anuncios incluyen nuevas innovaciones de PC con IA en las submarcas Yoga, ThinkBook, ThinkPad, ThinkCentre y Legion de Lenovo, personalizando la experiencia informática como nunca antes, tanto para consumidores como para empresas. Dos nuevos productos de prueba de concepto, una tableta, una aplicación de software, características de inteligencia artificial de Motorola, accesorios y más, completan el robusto nuevo portafolio de soluciones tecnológicas.

Lenovo muestra nuevo portafolio de dispositivos para consumidores que potencian el proceso creativo con IA

Lenovo presentó su última colección de nuevos dispositivos para consumidores: una selección de portátiles Yoga con IA que potencian el proceso creativo, una tableta que invita a jugar y aprender, portátiles IdeaPad diseñados para el usuario cotidiano y periféricos para el mundo moderno. Marcando una nueva era, la nueva línea de portátiles Lenovo Yoga con Windows 11 de Microsoft incluye Lenovo Yoga Creator Zone, un nuevo software exclusivo para creadores, artistas y cualquier persona que busque aprovechar el poder de la IA generativa de manera simple y privada, con la seguridad en mente. Como fuente de inspiración, Lenovo Yoga Creator Zone ofrece generación de imágenes, que transforma descripciones basadas en texto o incluso bocetos en imágenes impresionantes sin necesidad de comandos complejos, códigos o configuraciones. Los usuarios simplemente escriben lo que quieren ver, y el sistema crea instantáneamente una representación visual.

Encabezando la nueva generación de portátiles Lenovo Yoga se encuentran el Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) y el Lenovo Yoga 9i 2-en-1 (14”, 9), este último viene con un Lenovo Smart Pen y Sleeve. Diseñados para creadores con estándares exigentes, ambos portátiles premium cuentan con clasificación MIL-STD-810H1 para durabilidad y están equipados con componentes de última generación, incluidos los últimos procesadores Intel Core Ultra para un rendimiento rápido; un chip físico Lenovo AI Core que impulsa una funcionalidad robusta de IA; y potentes baterías2 para una creatividad ininterrumpida. Maximizando el rendimiento del Lenovo AI Core y los procesadores Intel Ultra en el Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) está Lenovo X Power, una solución de ajuste alimentada por aprendizaje automático que mejora tareas creativas como renderizado en 3D y corrección de color en películas asignando potencia de procesamiento para optimizar el rendimiento, la vida útil de la batería y la eficiencia de enfriamiento. Ambos modelos cuentan con una tecla Copilot, proporcionando un acceso más rápido al compañero de IA diario. Copilot en Windows 11 aprovecha las capacidades de la IA para proporcionar respuestas relevantes, resumir correos electrónicos, generar imágenes y más.

Completando la familia Lenovo Yoga hay cuatro portátiles adicionales. Para portabilidad, el Lenovo Yoga Slim 7i (14”, 9) es una edición premium delgado y ligero Intel Evo con procesadores Intel Core Ultra y una pantalla WUXGA OLED. Para la creación de contenido, el Lenovo Yoga Pro 7i (14”, 9) y el Lenovo Yoga Pro 7 (14”, 9) son portátiles para creadores equipados con opciones de procesadores Intel Core Ultra o hasta un procesador AMD Ryzen 7 8845HS, hasta GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con validación de NVIDIA Studio y una pantalla PureSight Pro LCD u OLED 3K.

Para el factor sorpresa, el Lenovo Yoga Book 9i (13″, 9), cuyo predecesor fue la primera laptop OLED de pantalla dual a tamaño completo del mundo3, ahora puede estar alimentado por los nuevos procesadores Intel Core Ultra, una pantalla PureSight OLED 2.8K y una barra de sonido giratoria Bowers & Wilkins. También se puede equipar con una variedad de software mejorado para la creatividad, incluido Smart Launcher para agrupar aplicaciones de uso común y mejorar la eficiencia; Teclado virtual mejorado para que los usuarios expresen su personalidad con skins; IA para embellecer la escritura a mano, y más. Por último, pero no menos importante, están los nuevos portátiles convertibles Lenovo Yoga 7i 2-en-1 (16”, 9) y Lenovo Yoga 7i 2-en-1 (14”, 9) que brindan a los creadores en movimiento un acceso rápido a herramientas que complementan su creatividad.

Hecho para el entretenimiento pero diseñado para el aprendizaje, la tableta Lenovo Tab M11 es el dispositivo perfecto para “tiempo para mí” para estudiantes, aficionados al cine y artistas dibujantes. Equipada con el Lenovo Tab Pen, un útil lápiz óptico que ofrece una experiencia de escritura, dibujo y garabateo sin compromisos, la tableta viene precargada con software premium que mejora la usabilidad:

Nebo para convertir la escritura a mano en texto, MyScript Calculator 2 para resolver ecuaciones y funciones en tiempo real, y WPS Office para ver y editar documentos.

Para obtener más detalles sobre estos nuevos anuncios de Yoga y Lenovo Tab, visite el comunicado de prensa en el Kit de prensa del CES 2024 de Lenovo.

Nuevas laptops AI PC Lenovo ThinkBook y Desktops ThinkCentre neo Inspiran una nueva ola de poder productivo y creativo

Lenovo también anunció nuevos productos ThinkBook, desktops ThinkCentre y accesorios para el mercado de pequeñas y medianas empresas (PYME), con características innovadoras, diseños inteligentes y mejoras en las PC con inteligencia artificial (IA). La nueva ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid es una solución híbrida flexible con un sistema base de laptop y una tableta que puede funcionar de forma independiente o en conjunto y cambiar sin problemas entre laptop y tableta. La solución ofrece una innovación única que proporciona una experiencia híbrida entre los sistemas Windows y Android™. La ThinkBook 13x Gen 4 es una hermosa y potente laptop Intel Evo Edition con una increíble vida útil de la batería, una tecla Copilot incorporada y es la primera laptop neutral en carbono de Lenovo para PYME4. La ThinkBook 14 i Gen 6+5 es una laptop potente, versátil e inteligente con una impresionante pantalla de hasta 14.5 pulgadas con resolución 3K e incluye un puerto Graphics Extension (TGX) que admite el nuevo dock ThinkBook Graphics Extension (TGX)5, potenciando la potencia informática de IA. Lenovo también está presentando su actualizada ThinkBook 16p Gen 5, que combina potencia y elegancia con soporte para el nuevo Magic Bay Studio que incorpora una cámara de 4K6 y altavoces integrados. La ThinkCentre neo Ultra aprovecha la última tecnología para ofrecer una nueva generación de PC con inteligencia artificial de factor de forma ultrapequeño, y la ThinkCentre neo 50a Gen 5 all-in-one estará disponible en formatos de 24 y 27 pulgadas. Las laptops Lenovo ThinkBook, los desktops ThinkCentre neo y el Magic Bay Studio son los últimos productos y accesorios que destacan la innovación y liderazgo de Lenovo en el mercado de PYME.

Anteriormente, en el evento de innovación Tech World 2023 de Lenovo, Lenovo mostró un ejemplo de una solución de asistente personal de IA para PC como parte de su visión AI for All. Bajo el paraguas de la solución Lenovo AI Now, Lenovo continúa desarrollando una solución de IA personalizada diseñada para permitir la interacción del usuario final en el teclado y a través del lenguaje natural. El Asistente Personal Lenovo AI Now, provisionalmente llamado, ofrece experiencias interactivas personalizadas basadas en la base de conocimientos del usuario en el dispositivo. El Asistente de IA simplificará flujos de trabajo y mejorará la colaboración de manera más personal e inmersiva. Utilizando el lenguaje natural, los usuarios podrán verificar y cambiar configuraciones comunes como pantalla o rendimiento, buscar y resumir correos electrónicos y documentos, crear invitaciones a reuniones y fusionar cámaras en vivo y avatares durante videoconferencias. El Asistente Personal Lenovo AI Now comenzará a implementarse en la primera mitad de 2024 en China.

Además, Lenovo está exhibiendo dos dispositivos únicos de prueba de concepto en el CES. El Combo de Recolección de Energía Mecánica es un producto que utiliza movimiento mecánico e irradiación solar para alimentar un mouse y un teclado, eliminando la necesidad de carga externa. El mouse y el teclado están diseñados ergonómicamente para proporcionar comodidad y participación al usuario. El producto también es compatible con los modos de conexión inalámbrica Bluetooth y 2.4G, asegurando una fácil conectividad con varios dispositivos. Este producto de prueba de concepto es una solución innovadora que se alinea con el compromiso de Lenovo de implementar prácticas más sostenibles.

Lenovo ThinkBook 13x Gen 4 SPE es un revolucionario e innovador concepto que presume un rendimiento potente, una apariencia exquisita y lidera una tendencia de personalización inteligente de color de las cubiertas de laptops. A través de las soluciones algorítmicas de hardware y software de Lenovo y aprovechando la tecnología E Ink Prism, los usuarios pueden personalizar la cubierta exterior en varios patrones, creando una apariencia única para la computadora portátil. Este concepto admite hasta mil imágenes diferentes, permitiendo a los usuarios expresar su personalidad y creatividad. Con la tecnología de ultra bajo consumo de E ink y el diseño del sistema de Lenovo, la cubierta superior que cambia de color no afectará la vida útil de la batería, incluso cuando el sistema esté apagado, la cubierta superior seguirá cambiando. Lenovo destacará cuatro esquemas de diseño en el CES 2024, incluidos dos esquemas coloridos, reloj dinámico e interacción multi sistema, que ofrecen preferencias de clientes diferentes y únicas.

Para obtener más detalles sobre estos nuevos anuncios de ThinkBook, ThinkCentre neo y conceptos de prueba, visite el comunicado de prensa en el Kit de prensa del CES 2024 de Lenovo.

Lenovo desbloquea nuevas experiencias de PC con IA con laptops ThinkPad e IdeaPad impulsadas por procesadores Intel Core Ultra

Lenovo presentó nuevas laptops empresariales y de consumo diseñadas para desbloquear nuevas experiencias de IA y aumentar la productividad, creatividad y eficiencia. Las nuevas laptops Lenovo ThinkPad X1 Carbon, ThinkPad X1 2-en-1 e IdeaPad Pro 5i son laptops Intel Evo con los últimos

procesadores Intel Core Ultra y Windows 11 que ofrecen una eficiencia de energía, rendimiento y experiencias inmersivas óptimas. El soporte dedicado para aceleración de IA ayudará a los usuarios a adoptar nuevas experiencias y mejorar la eficiencia en el trabajo y el entretenimiento, incluyendo capacidades habilitadas por Copilot en Windows. Ya sea para negocios o placer, estas laptops de Lenovo están entre las primeras que impulsan una revolución de PC con IA que cambiará fundamentalmente cómo las personas crean, colaboran e interactúan con las PC. Diseñadas para ofrecer a los usuarios las experiencias de PC más completas hasta ahora, las nuevas ThinkPad X1 e IdeaPad Pro 5i ayudarán a los usuarios a adoptar una nueva generación de cómputo con IA.

Al igual que la próxima ola de laptops empresariales, el monitor Lenovo ThinkVision 27 3D ya está disponible y listo para aumentar la productividad y eficiencia. El monitor 3D sin gafas ahora cuenta con una versión de interfaz de usuario aún más intuitiva e interactiva de 3D Explorer, que da la bienvenida a los creadores al reino 3D y también se puede usar en 2D. Además, el monitor ahora viene con un mayor soporte de software a través de aplicaciones propias, incluida Design Engine, que elimina la necesidad de complementos individuales para proporcionar una verdadera experiencia de diseño híbrido interdimensional. Los usuarios ahora pueden diseñar en 2D y visualizar en 3D, o utilizar su Convertidor 2D a 3D, permitiendo la conversión de imágenes, videos y contenido 2D a 3D con alimentación de IA en tiempo real. Con la IA, el contenido 2D de alta resolución con una alta frecuencia de actualización se transforma instantáneamente en contenido 3D vívido con una reconstrucción espacial precisa, sin requerir energía adicional o actualizaciones del sistema.

Para obtener más detalles sobre estos nuevos anuncios de ThinkPad, IdeaPad y ThinkVision, visite el comunicado de prensa en el Kit de prensa del CES 2024 de Lenovo.

El ecosistema de juegos Lenovo Legion: ayudando a los jugadores a alcanzar lo Imposible

El nuevo ecosistema de juegos de Lenovo debutó en el CES 2024 con PCs basadas en Microsoft Windows 11, periféricos, software y servicios que ofrecen potencia, control térmico, gráficos, ventajas impulsadas por IA y la libertad de construir el sistema definitivo para juegos. La nueva cartera de PC incluye las siguientes nuevas laptops y torres de juegos de la 9ª generación de Lenovo Legion de 16 pulgadas:

● Lenovo Legion 7i (16″, 9), Lenovo Legion 5i (16″, 9) y Lenovo Legion Slim 5 (16″, 9) son para jugadores que necesitan una laptop que pueda manejar sus juegos favoritos y también sus aplicaciones STEM.

● Lenovo Legion 9i (16″, 9) es para aquellos que no aceptarán nada menos que lo mejor en sus juegos y en la creación de contenido.

● Lenovo Legion Pro 7i (16″, 9) y Lenovo Legion Pro 5i (16″, 9) son para jugadores que necesitan lo último en FPS, estilo y pantalla.

● Lenovo Legion Tower 7i y Legion Tower 5i son para aquellos que necesitan la potencia adicional de una PC de torre para juegos de primer nivel.

También nuevas este año son las laptops Lenovo LOQ 15IRX9, Lenovo LOQ 15IAX9I, Lenovo LOQ 15IAX9 y Lenovo LOQ 15AHP9, y la torre Lenovo LOQ 17IRR9 para jugadores que comienzan su viaje en las clasificaciones. Nuevos accesorios, como el mouse para juegos inalámbrico RGB Lenovo Legion M410 y el teclado mini Lenovo Legion K510 Pro, junto con la nueva aplicación de software para PC Lenovo AvatarMaster, completan el ecosistema actualizado.

En el centro de esta nueva alineación de juegos se encuentra la familia de chips de inteligencia artificial propios de Lenovo, llamados chips LA AI, y las ventajas que aportan tanto a las laptops de juego Lenovo Legion como a las Lenovo LOQ. Presentados por primera vez el año pasado, los chips LA AI de este año son más poderosos que nunca, permitiendo que las laptops Lenovo Legion y Lenovo LOQ logren incluso mayores FPS, mayor eficiencia energética y más. Y con una selección de laptops para juegos, torres, monitores, accesorios e incluso la portátil Lenovo Legion Go anunciada en el último IFA, el nuevo ecosistema de juegos de Lenovo permite a los jugadores elegir la configuración exacta que necesitan para alcanzar la grandeza en los juegos y lograr lo ‘imposible’.

Llevando la experiencia de transmisión y colaboración a un nuevo nivel, algunos sistemas Lenovo Legion, incluidos el Legion 7i (16″, 9) y Legion 5i (16″, 9), ahora están equipados con AvatarMaster. Una nueva aplicación impulsada por inteligencia artificial, AvatarMaster transforma los perfiles de los usuarios en un avatar digital en 3D, con capacidades completas de personalización, desde la apariencia y características faciales hasta la ropa y accesorios. Después de crear y personalizar sus avatares, los usuarios pueden animar y transmitir una versión digital de sí mismos durante videoconferencias, sesiones de juego y en varias plataformas.

Para obtener más detalles sobre estos nuevos anuncios de Lenovo Legion, LOQ y AvatarMaster, visite el comunicado de prensa en el Kit de prensa del CES 2024 de Lenovo.

Motorola introduce nuevas funciones de MotoTalk con IA para aumentar la productividad de los equipos de ventas

Motorola ha introducido nuevas funciones de IA disponibles en MotoTalk, una plataforma de productividad empresarial para PC y dispositivos móviles que permite a los clientes comerciales crear y gestionar tareas y jornadas laborales para sus equipos. Con las nuevas funciones, los equipos de campo pueden utilizar el Reconocimiento de Imágenes o la Planificación de Rutas para optimizar sus actividades diarias.

Con la función de ‘Reconocimiento de Imágenes’, los equipos de campo pueden identificar y contar la cantidad de cualquier producto en los estantes, recopilar información sobre sus precios y acceder a informes compartidos en cada tienda, asegurando el cumplimiento de la comercialización. Aprovechando la IA, la herramienta también optimiza estratégicamente las rutas comerciales, maximizando la eficiencia en términos de distancia, tiempo y oportunidades de venta. Esta función permite la generación de itinerarios para diferentes equipos de campo en pocos minutos y también resume las visitas y actuaciones de los empleados en las tiendas, ahorrando carga de trabajo para los usuarios de MotoTalk.

Para obtener más detalles sobre el anuncio de Motorola sobre las funciones de MotoTalk con IA, visita el blog.

Soluciones de tecnología asistencial impulsadas por IA

Lenovo también fue un colaborador clave en soluciones de accesibilidad innovadoras presentadas por la Fundación Scott-Morgan en el CES. Las nuevas tecnologías, diseñadas para empoderar a personas con discapacidades graves, incluyen: un avatar de IA hiperrealista desarrollado con DeepBrain AI para preservar la personalidad y potenciar la comunicación; un modelo de lenguaje grande (LLM) personal en

el dispositivo para texto predictivo creado por el Centro de Innovación en IA de Lenovo; hardware de seguimiento ocular probado en dispositivos Lenovo; y una plataforma de entrada multimodal integrada y optimizada por IA. La tecnología asistencial pionera está en el núcleo del patrocinio continuo de Lenovo y su colaboración con la Fundación Scott-Morgan.