CES 2024: Los mejores stands en fotos

Por staff

14/01/2024

TyN Magazine desde CES 2024 – Las Vegas – Como es costumbre en estos grandes eventos las grandes tecnológicas se sacan chispas para enamorar y deslumbrar a los visitantes con sus mega stands.

Uno de los stands más excesivos de CES 2024, fue el de SK, un conglomerado tecnológico de Corea del Sur, llevó a los asistentes a CES a través de un “SK Wonderland” que incluía una mini montaña montaña , un “coche danzante» que era sólo un modelo de coche atado a pistones que giraban , y un una alfombra mágica que se suponía debía mostrar los beneficios ambientales de los automóviles voladores.

El imponente stand de LG con su lema “Live´s good” (La vida es buena) sorprende con sus enormes pantallas y TV con Inteligencia Artificial.

Samsung no se queda atrás con su demostración en gaming, TV OLED 8K, casas inteligentes.

Sony, como siempre, presentó un stand gigante mostrando todo su expertise tecnológico, gaming conla Playstation 5 y el lanzamiento del nuevo videojuego The Last of Us 2.

