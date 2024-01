CES 2024: Samsung apuesta fuerte a la IA

TyN Magazine desde CES 2024 – Las Vegas – Samsung Electronics compartió hoy su visión de cómo la tecnología de inteligencia artificial (IA) permitirá a las personas experimentar sus dispositivos de manera más intuitiva y conveniente que nunca. Al presentar estas ideas en una conferencia de prensa en CES 2024, Samsung se asoció con socios clave para describir la tecnología detrás de esta visión y cómo los nuevos productos y servicios utilizan las capacidades de IA para hacer la vida más fácil.

Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, director ejecutivo y director de la división Device eXperience (DX) de Samsung, abrió la conferencia de prensa describiendo cómo la IA permitirá que las tecnologías conectadas mejoren la vida diaria de las personas sin dejar de ser no intrusivas y “en un segundo plano”. ” La estrategia que él y otros describieron se centró en el papel de la IA para mejorar las experiencias conectadas que sean a la vez simples y útiles. A lo largo de la conferencia de prensa, Samsung presentó una serie de productos y servicios que ayudan a lograr estos objetivos.

“Con el surgimiento de la inteligencia artificial, experiencias mejores y más inteligentes redefinirán la forma en que vivimos”, afirmó Han. “La amplia cartera de potentes dispositivos de Samsung, junto con la búsqueda de una colaboración abierta, ayudarán a llevar la IA y la hiperconectividad a todos”.

Los productos de visualización visual y los dispositivos digitales habilitados para IA traen nuevas experiencias al hogar

Durante la conferencia de prensa de CES, Jonathan Gabrio, director del Connected Experience Center de Samsung Electronics America, describió las formas en que la tecnología de inteligencia artificial está transformando la forma en que se utilizan los productos de visualización visual y los dispositivos digitales. Por ejemplo, Samsung Neo QLED 8K QN900D cuenta con un procesador de IA integrado, NQ8 AI Gen 3, equipado con una red neuronal de IA 8 veces mayor y una NPU dos veces más rápida que su predecesor. Gracias al procesador NQ8 AI Gen3, Samsung Neo QLED 8K mejora automáticamente el contenido de baja resolución para brindar a los usuarios una experiencia de visualización de calidad de hasta 8K y mejora la nitidez de las imágenes en rápido movimiento a través de AI Motion Enhancer Pro. El Samsung Neo QLED 8K también cuenta con Active Voice Amplifier Pro, que analiza la voz y el ruido de fondo mediante IA para optimizar tu experiencia auditiva televisiva y que puedas disfrutar de diversos contenidos como si estuvieras en la primera fila de un estadio o sala de cine. Samsung Neo QLED 8K también cuenta con Tizen OS Home, que ofrece las últimas aplicaciones, servicios, contenido personalizado y recomendaciones de servicios para mejorar su experiencia de entretenimiento.

En cuanto a los espectadores con diferentes necesidades, Samsung también ofrece funciones de accesibilidad innovadoras. Una función de lenguaje de señas en Samsung Neo QLED se puede controlar fácilmente con gestos para personas con problemas de audición, y una función de subtítulos de audio convierte los subtítulos de texto en palabras habladas en tiempo real para personas con baja visión.

Además, Samsung presenta el nuevo The Premiere 8K, un proyector que no solo cuenta con una pantalla de 150 pulgadas, sino también la primera transmisión inalámbrica 8K del mundo para un proyector. Con The Premiere 8K, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia visual a gran escala como la del cine en la comodidad de sus propios hogares.

En cuanto al sonido, Samsung también presentó Music Frame, un altavoz con cubierta personalizable que se integra perfectamente en los hogares de los usuarios. A través de Q-Symphony, Music Frame se sincroniza con televisores y barras de sonido Samsung, brindando graves enriquecidos y sonido envolvente de dos woofers incorporados al hogar con el mínimo esfuerzo.

Samsung también ha realizado importantes actualizaciones a Ballie, el robot rodante con IA presentado por primera vez en CES 2020. Ballie ahora se ha convertido en su compañero de IA capaz de interactuar con otros dispositivos inteligentes para brindar servicios personalizados, como encargarse de tareas molestas o proyectar imágenes y videos. en las paredes para que los usuarios puedan ver información clave para su vida diaria, como el clima u otro contenido relevante, dondequiera que estén.

Para mejorar las experiencias de cocina y comida, Samsung presenta el refrigerador Flex de 4 puertas personalizado con AI Family Hub+. Este refrigerador cuenta con una pantalla de 32 pulgadas que presenta el nuevo AI Vision Inside, que utiliza una cámara interna para reconocer hasta 33 alimentos diferentes que se ponen y se sacan del refrigerador y sugiere recetas usando esos ingredientes. Los usuarios también pueden establecer “fechas de caducidad” en el refrigerador Bespoke Flex de 4 puertas con pantalla AI Family Hub para alimentos, lo que luego permite que el refrigerador envíe una notificación cuando se acerca la fecha establecida. Al ayudar convenientemente a ahorrar dinero al reducir el desperdicio de alimentos, estas funciones de IA permiten estilos de vida más conscientes del medio ambiente. La gama Anyplace Induction lleva la conectividad AI un paso más allá, ya que las recetas guardadas en Samsung Food se pueden compartir en la pantalla de 7 pulgadas de la estufa para que los usuarios puedan seguirlas fácilmente mientras cocinan.

La tecnología de inteligencia artificial de Samsung también se extiende a electrodomésticos más allá de la cocina. El nuevo Bespoke AI Laundry Combo, una lavadora y secadora todo en uno, cuenta con AI Hub, que es una pantalla LCD de 7 pulgadas que actúa como un centro de control intuitivo para administrar la ropa, lo que permite a los usuarios disfrutar de un lavado simple. y experiencia de secado. Personaliza el lavado y el secado recordando los hábitos de los usuarios y utilizando el aprendizaje automático para sugerir ciclos. Mientras tanto, el próximo robot aspirador y trapeador de Samsung, el Bespoke Jet Bot Combo, utiliza tecnología de inteligencia artificial para brindar una experiencia de limpieza más conveniente y efectiva. Con el reconocimiento de objetos AI actualizado con respecto a la línea anterior de robots limpiadores, podrá distinguir más objetos, así como detectar manchas y espacios. El Bespoke Jet Bot Combo también reconoce el tipo de suelo que encuentra, junto con la longitud de la alfombra, y ajusta su configuración en consecuencia.

