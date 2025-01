CES 2025: Amplía y potencia la creatividad con los nuevos Yoga e IdeaPad de Lenovo con IA

11/01/2025

(EEUU) Lenovo ha anunciado en CES 2025 una línea de nuevos dispositivos y software Lenovo Yoga e IdeaPad diseñados para transformar la forma en que la tecnología más inteligente se adapta y agiliza las tareas creativas y de productividad. Las laptops Lenovo Yoga presentan diseños inventivos, innovaciones nunca vistas, ecosistemas intuitivos e implementaciones funcionales de IA diseñadas para canalizar las pasiones creativas de los usuarios y maximizar su potencial. Como ejemplo de esta búsqueda se destacan:

La nueva Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) con su pantalla PureSight Pro OLED con una relación pantalla-cuerpo del 98%, cortesía de su tecnología de primera cámara bajo pantalla del mundo en una laptop.

con su pantalla PureSight Pro OLED con una relación pantalla-cuerpo del 98%, cortesía de su tecnología de primera cámara bajo pantalla del mundo en una laptop. La Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) , con dos pantallas OLED PureSight más grandes que actúan como el lienzo definitivo para las actividades creativas impulsadas por la IA.

, con dos pantallas OLED PureSight más grandes que actúan como el lienzo definitivo para las actividades creativas impulsadas por la IA. La Lenovo Yoga 9i 2 en 1 Aura Edition (14”, 10) , la última incorporación a la familia Lenovo Yoga Aura Edition imaginada con Intel, una PC Copilot+ con pantalla OLED PureSight y procesador hasta Intel Core Ultra 7.

, la última incorporación a la familia Lenovo Yoga Aura Edition imaginada con Intel, una PC Copilot+ con pantalla OLED PureSight y procesador hasta Intel Core Ultra 7. La Lenovo Yoga Tab Plus, la primera tablet con IA integrada en el dispositivo de Lenovo para una productividad asombrosa con experiencias de IA personalizadas.

Lenovo también anunció las últimas laptops convertibles 2 en 1 Yoga 7i con opciones versátiles de 14 y 16 pulgadas, una nueva IdeaPad Pro 5i con pantalla OLED opcional y otras dos tablets: la Idea Tab Pro y la Lenovo Tab. Además, Lenovo presentó dos nuevas desktops, la primer desktop de consumo del mundo con procesador Qualcomm Snapdragon® X Plus de 8 núcleos, la IdeaCentre Mini x (1L, 10), y la IdeaCentre Tower (17L, 10) con los últimos procesadores Intel Core Ultra.

Por último, Lenovo presentó dos innovadoras pruebas de concepto. La pantalla Lenovo AI Display gira, se eleva y se inclina automáticamente según los movimientos del usuario, y el Lenovo AI Travel Set ofrece seguimiento y análisis de datos personalizados mientras se está en movimiento.

“En Lenovo, estamos redefiniendo la creatividad y la productividad con dispositivos que aprovechan el poder de la IA para mejorar cada experiencia de usuario. Nuestros nuevos dispositivos Yoga e IdeaPad muestran cómo la tecnología avanzada puede adaptarse a las necesidades individuales, permitiendo a creadores, estudiantes y profesionales superar los límites de lo posible”, afirma Jun Ouyang, vicepresidente senior y director general del Segmento de Consumo del Intelligent Devices Group de Lenovo. “Con innovaciones como la pantalla con una relación pantalla-cuerpo del 98% sin precedentes de la Yoga Slim 9i y las experiencias mejoradas con Lenovo Aura Edition, estamos orgullosos de ofrecer soluciones que permiten a los usuarios trabajar de forma más inteligente, crear libremente y abrazar una nueva era de tecnología transformadora.”

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10)

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10): Creatividad sin fronteras

Crea sin fronteras con la Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10), la primer laptop CUD (cámara bajo pantalla) del mundo mejorada con la tecnología de procesamiento de imágenes Visionary.ai, que permite un bisel ultrafino que alberga una pantalla OLED PureSight Pro 4K 120Hz4 de 14”. Ocultar la cámara bajo el panel de visualización hasta que se necesite significa una pantalla pura e ininterrumpida sin muesca para la cámara, lo que convierte a la Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) en la primer laptop del mundo con una relación pantalla-cuerpo del 98%, lo que da la impresión de una pantalla más grande de lo que se suele ver en las laptops de 14”. La pantalla PureSight Pro cuenta con Delta E<1, compatibilidad 100% con sRGB, P3 y Adobe RGB para una precisión de color superior que garantiza que cada tono sea perfecto, independientemente de dónde se publique el arte, y está certificada por TÜV Low Blue Light y Eyesafe Display para que crear durante más tiempo sea agradable a la vista. La cubierta de la pantalla está protegida por un cristal resistente a los impactos diseñado para soportar la presión, las caídas y los arañazos, a la vez que mantiene la laptop segura y bella con su brillo 3D similar al de un ojo de gato.

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10)

La Lenovo Yoga Slim 9i (142, 10) es una PC con Windows 11 Copilot+ equipada con un procesador Intel Core Ultra 7 con una NPU de 48 TOPS. Lenovo AI Core utiliza la NPU para potenciar las aplicaciones creativas y ajustar dinámicamente la configuración con gestión de energía adaptativa en tiempo real.

Equipada con una batería de 75 WHr y un par de puertos Thunderbolt 4, esta Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10) es una laptop sumamente portátil de 1,19 kg que ofrece un potente rendimiento, hasta 17 horas de duración de la batería y eficiencia acelerada por IA para que los creadores puedan permanecer en su estado de flujo creativo sin interrupciones durante más tiempo y dedicar menos tiempo a compilar, rasterizar y otras tareas de flujo de trabajo que consumen mucho tiempo.

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10)

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10): Un estudio creativo portátil

Más delgada, más ligera y con una batería más grande este año, la Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) es una laptop convertible de doble pantalla, diseñada para ser un potente centro creativo y productivo que se adapta fácilmente a cualquier entorno y caso de uso. Las dos pantallas táctiles OLED PureSight de 14” son 100% compatibles con DCI-P3, VRR (frecuencia de actualización variable) de 120 Hz y 500 nits de brillo, y presentan una relación de aspecto activa del 94% (), un 2,1% más que la generación anterior. A las pantallas se une una barra de sonido giratoria 360 grados con cuatro altavoces Dolby™ Atmos para un sonido más completo y unos graves más profundos.

El diseño de doble pantalla desbloquea casos de uso únicos, como usar una pantalla como lienzo mientras la otra se utiliza como bloc de dibujo o para ejecutar software de generación de imágenes de IA que se puede arrastrar rápida y fácilmente al lienzo. La productividad y la comunicación también mejoran con el diseño de doble pantalla: realiza una videollamada en una pantalla mientras utilizas la otra como bloc de notas o para editar material gráfico en directo. Utiliza el teclado Bluetooth incluido o el teclado en pantalla, el lápiz óptico Yoga Pen y la funda Folio incluida, que también sirve de soporte, para canalizar la creatividad de formas ilimitadas.

Las funciones de IA de la Yoga Book 9i (14”, 10) agilizan los flujos de trabajo y aumentan la duración de la batería. Las funciones basadas en IA incluyen:

Smart Note: Convierte notas de texto o bocetos para añadir un componente visual refinado a la toma de notas.

Convierte notas de texto o bocetos para añadir un componente visual refinado a la toma de notas. Smart Reader: Genera una sinopsis de los libros de la biblioteca del usuario para decidir rápida y fácilmente qué leer a continuación.

El dispositivo también admite Air Gestures, gestos de la mano que el usuario puede utilizar para mover ventanas entre pantallas, desplazarse por las páginas y hacer capturas de pantalla.

Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10)

La Lenovo Yoga Book 9i (14”, 10) cuenta con una batería de 88WHr para tiempos de uso más largos lejos de un enchufe, y con sólo 2,69lbs. (1,22 kg) (sin incluir el teclado), es una opción fácil de llevar a cualquier salida en busca de inspiración.

Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition (14”, 10)

Lenovo Yoga 9i 2 en 1 Aura Edition (14”, 10): Creatividad sin límites

La última incorporación 2 en 1 a los dispositivos de consumo Lenovo Aura Edition concebidos junto a Intel, la Lenovo Yoga 9i 2 en 1 Aura Edition (14”, 10) concebida junto a Intel es una PC convertible Copilot+ que amplía los horizontes de la creatividad para que los usuarios puedan expresarse más rápido gracias a los procesadores Intel Core Ultra, y disfrutar de más libertad con el diseño convertible de 360 grados y el nuevo Yoga Pen incluido. Su pantalla OLED multitáctil PureSight 16:10 WQHD+ 120Hz VRR de hasta 2,8K y 14” ofrece un brillo máximo de 1100 nits y, gracias a la compatibilidad con las gamas de colores 100% sRGB y 100% P3, las imágenes y obras de arte estallan en la pantalla con colores vibrantes, negros más profundos y detalles más precisos.

El dispositivo está equipado con una batería de 75WHr para tiempos de uso más largos lejos de una toma de corriente y pesa sólo 2,91lbs (1,32kg) por lo que facilita la creatividad sobre la marcha.

La Lenovo Yoga 9i 2 en 1 Aura Edition (14”, 10) incluye características únicas exclusivas de las laptops Lenovo Aura Edition:

Smart Modes (Modos Inteligentes) que ofrecen a los usuarios un mayor control sobre la personalización de la PC adaptándose sobre la marcha a las necesidades del usuario, ya sea para trabajar, relajarse, crear, etc.

Attention Mode (Modo de Atención): Cuando la productividad es primordial, Attention Mode permite a los usuarios bloquear específicamente los sitios web que les distraen para que puedan centrarse en la tarea que tienen entre manos.

Cuando la productividad es primordial, Attention Mode permite a los usuarios bloquear específicamente los sitios web que les distraen para que puedan centrarse en la tarea que tienen entre manos. Wellness Features (Funciones de Bienestar): Incluye funciones de bienestar ocular y advertencia de postura que combaten la fatiga y recuerdan a los usuarios que deben hacer descansos, ayudando a mantener la salud ocular y la postura en primer plano cuando están en la zona.

Incluye funciones de bienestar ocular y advertencia de postura que combaten la fatiga y recuerdan a los usuarios que deben hacer descansos, ayudando a mantener la salud ocular y la postura en primer plano cuando están en la zona. Collaboration Tools (Herramientas de Colaboración): Un conjunto de ajustes diseñados para mejorar la experiencia de las videollamadas, como la mejora de la luz escasa, el presentador virtual o el desenfoque del fondo, que aumentan la claridad y la comodidad cuando se trabaja con otras personas.

Un conjunto de ajustes diseñados para mejorar la experiencia de las videollamadas, como la mejora de la luz escasa, el presentador virtual o el desenfoque del fondo, que aumentan la claridad y la comodidad cuando se trabaja con otras personas. Shield Mode (Modo Escudo): Se centra en salvaguardar la privacidad con funciones como las alertas de privacidad, la protección de la privacidad y el aviso automático de VPN para ayudar a garantizar la seguridad cuando se trabaja con información confidencial.

Se centra en salvaguardar la privacidad con funciones como las alertas de privacidad, la protección de la privacidad y el aviso automático de VPN para ayudar a garantizar la seguridad cuando se trabaja con información confidencial. Power Mode (Modo Energía): Cuando se trabaja lejos de una toma de corriente, la duración de la batería es primordial. Los usuarios tienen acceso rápido a los ajustes de energía para ayudar a optimizar la duración de la batería y el rendimiento, maximizando el tiempo entre cargas.

Smart Share : Permite compartir imágenes entre teléfonos inteligentes y laptops sin interrupciones. Los usuarios pueden dar un toque sin esfuerzo en un smartphone compatible en el borde de la pantalla, lo que hace que la laptop inicie automáticamente la aplicación Smart Share en ambos dispositivos, permitiendo una sencilla transferencia de fotos recientes mediante arrastrar y soltar. Esta función es compatible con las plataformas Android e IOS.

: Permite compartir imágenes entre teléfonos inteligentes y laptops sin interrupciones. Los usuarios pueden dar un toque sin esfuerzo en un smartphone compatible en el borde de la pantalla, lo que hace que la laptop inicie automáticamente la aplicación Smart Share en ambos dispositivos, permitiendo una sencilla transferencia de fotos recientes mediante arrastrar y soltar. Esta función es compatible con las plataformas Android e IOS. Smart Care: Ofrece asistencia y solución de problemas en tiempo real por parte de técnicos reales de Lenovo, accesibles tanto a través de la PC como del teléfono. A través del servicio Premium Care de Lenovo, los usuarios pueden chatear en directo o llamar al servicio de asistencia, que también ofrece asistencia in situ con especialistas dedicados.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10)

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10): Un lienzo creativo potenciado por IA

Se une a la familia Lenovo Aura Edition la Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10) concebida junto con Intel, la PC Copilot+ ideal para creativos en movimiento con funciones multitarea que agilizan la productividad cuando hay que hacer malabarismos con múltiples plazos. Su pantalla PureSight Pro de hasta 14» 2,8K OLED 120Hz4, 100% sRGB/P3, 99% Adobe RGB 1100nit pico da vida a las creaciones con brillos de colores vibrantes y negros más profundos. Tareas como el renderizado de video, la edición de fotos, la generación de texto e imágenes y otras tareas del flujo de trabajo se agilizan con IA gracias a la NPU de 48 TOPS, lo que permite a los creadores dedicar más tiempo a crear. Lenovo AI Core utiliza la IA para potenciar el trabajo en aplicaciones creativas y optimizar la duración de la batería.

La Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition (14”, 10) incorpora una batería de 70WHr y pesa solo 1,25kg (2,76lbs) para una creatividad más larga y ligera.

Lenovo Yoga 7i 2 en 1 (16», 10)

Lenovo Yoga 7i 2 en 1 (16”, 10) y Lenovo Yoga 7i 2 en 1 (14”, 10): Libertad para crear

Las laptops convertibles Copilot+ Lenovo Yoga 7i 2 en 1 (16”, 10) y Lenovo Yoga 7i 2 en 1 (14”, 10) ofrecen aún más libertad creativa con dos opciones de tamaño que se adaptan a las necesidades específicas de los usuarios. Ambas laptops cuentan con una pantalla PureSight OLED de 2,8K a 120 Hz con compatibilidad 100% DCI-P3 para obtener imágenes con colores de gran precisión y un lápiz óptico Yoga Pen opcional que amplía la paleta de creatividad. Ambos convertibles incluyen una batería de 70WHr y pesan tan solo 1,45kg (3,20lb) el de 14” y 1,89kg (4,17lb) el de 16” para pasar más tiempo -y más ligero- lejos del enchufe.

Suscripción gratuita a Adobe® Creative Cloud: deja que la creatividad florezca

La laptop Lenovo Yoga 2025 incluye una suscripción gratuita de 2 meses a Adobe Creative Cloud. Los nuevos usuarios de Adobe Creative Cloud obtienen acceso a todo el paquete Adobe Creative Cloud, que incluye más de 20 aplicaciones, sin necesidad de realizar ningún pago ni de proporcionar información de la tarjeta de crédito en el momento del canje. Los usuarios actuales tendrán su plan de pago en pausa durante dos meses.

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”, 10)

Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”, 10)

Diseñada para usuarios centrados en la productividad que buscan una laptop de trabajo, la Lenovo IdeaPad Pro 5i (16”,10) es una PC Copilot que incorpora hasta procesadores Intel Core Ultra 9 (H-SKU) con un TDP de hasta 135 W que ofrece un rendimiento impresionante y reproduce imágenes con colores vibrantes en la pantalla VRR4 OLED de hasta 2,8K y 120 Hz. La NPU integrada ofrece funciones de IA que aceleran la productividad y las aplicaciones creativas. Una batería de 84WHr significa períodos más largos de productividad, y múltiples puertos Thunderbolt 4 y USB-A, un lector de tarjetas SD y HDMI significa soporte para periféricos de todo tipo. Toda esta tecnología se incluye en una laptop que solo pesa 1,99 kg (4,39lbs), lo que se traduce en un potente paquete de productividad.

Lenovo AI Now: Una nueva era de informática inteligente

Lenovo AI Now es compatible con todas las PC Lenovo Yoga y Lenovo IdeaPad anunciadas en el CES 2025, transformándolas en compañeras inteligentes impulsadas por la IA y diseñadas para una personalización perfecta. Impulsado por el Large Language Model (LLM) Llama 3 de Meta y el procesamiento multinúcleo avanzado (CPU, GPU, NPU), Lenovo AI Now garantiza un manejo rápido y local de los datos para una privacidad y un rendimiento de primer nivel. En su núcleo se encuentra una base de conocimiento personal (PKB), que protege, organiza y almacena los datos del usuario directamente en el dispositivo, permitiendo la búsqueda intuitiva, la recuperación y la interacción con documentos, imágenes y otros datos. Esta característica permite a los usuarios hacer preguntas, generar resúmenes y obtener información de su PKB totalmente en el dispositivo, maximizando la seguridad y la eficiencia.

Lenovo AI Now sigue mejorando su funcionalidad con nuevas funciones avanzadas que llegarán próximamente, como la recuperación de conocimientos entre dispositivos, que permite a los usuarios buscar sin problemas documentos importantes en su PC AI y en las tablets compatibles. Las búsquedas y resúmenes de documentos más inteligentes permitirán extraer rápidamente información relevante de imágenes o documentos, agilizando los flujos de trabajo de los profesionales. Además, la próxima compatibilidad multilingüe con el alemán, el español y el francés se extiende tanto a la interfaz de usuario como a los modelos de AI, lo que hace que AI Now sea más accesible para un público global. Estas funciones ofrecerán una experiencia de usuario más rápida, inteligente e integradora.

Lenovo Yoga Tab Plus

Lenovo amplía su gama de tablets para creativos y estudiantes, incluyendo su primera tablet con inteligencia artificial integrada en el dispositivo

La primera tablet con IA integrada en el dispositivo de Lenovo, la Yoga Tab Plus, lleva la creatividad, la productividad y el entretenimiento móviles al siguiente nivel con experiencias de IA personalizadas. Equipada con una plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 3 con 20 TOPS NPU, grandes modelos de lenguaje integrados y ofreciendo asistencia inteligente a través de Lenovo AI Now, la Yoga Tab Plus agiliza las tareas con las ventajas de contar con un procesamiento de datos local, incluyendo la privacidad y seguridad de los datos.

Un asistente híbrido y una chispa de creatividad, la Yoga Tab Plus también ofrece a los usuarios la flexibilidad de disfrutar de soluciones de IA basadas en la nube como el asistente de escritura Lenovo AI Note y AI Transcript para la conversión de voz a texto en tiempo real de un idioma a otro. Para los profesionales y creativos que buscan dar vida a su imaginación, el Yoga Tab Plus se puede emparejar con un teclado ergonómico 2 en 1 y el Lenovo Tab Pen Pro (se vende por separado), que ofrece una experiencia envolvente con retroalimentación háptica y sonido natural al escribir, precisión intuitiva al dibujar y una suavidad extrema gracias a la tecnología TurboTouch patentada por Lenovo, que minimiza la latencia.

Además de llevar la creatividad al siguiente nivel, la Yoga Tab Plus se dobla como un centro neurálgico de entretenimiento, asombrando con su pantalla PureSight Pro antirreflejos 3K de 12,7» con 900 nits en modo de alto brillo, frecuencia de actualización de 144Hz y cobertura de color 100% DCI-P3. La tablet completa la experiencia realmente envolvente con un sonido atronador sintonizado por Harman Kardon y emitido por 4 woofers y 2 tweeters, y cuenta con una batería de 10.200 mAh, carga rápida y Wi-Fi 7 para una conectividad superior.

Lenovo Idea Tab Pro

Lenovo también presentó dos dispositivos versátiles diseñados para inspirar el aprendizaje y la curiosidad. La Lenovo Idea Tab Pro, una tablet multiusos, pone el poder del aprendizaje inteligente en manos de los estudiantes con Circle to Search de Google para agilizar las búsquedas, Gemini, el asistente de IA de Google, para una funcionalidad de IA basada en la nube, y mucho más. La tablet ideal para el aprendizaje, cuenta con una pantalla antirreflejos opcional de 12,7” 3K 144Hz10 y cuatro altavoces JBL sintonizados con Dolby Atmos para dar vida a los cursos y videos en línea, y una batería de 10.200 mAh para mantener a los usuarios ocupados durante todo el día.5

La Lenovo Idea Tab Pro está equipada con un procesador MediaTek Dimensity 8300 que proporciona hasta un 60% más de potencia que el modelo anterior, puede incluir un teclado 2 en 1 y el Lenovo Tab Pen Plus. También viene con Lenovo TurboSystem, una tecnología de software Android patentada que maximiza el rendimiento para lanzar aplicaciones más rápido, mejorar la estabilidad del sistema y prolongar la duración de la batería.

La Lenovo Tab, una tableta diseñada para adaptarse, es perfecta para los amantes del cine o los ávidos internautas. Ideal para usuarios en movimiento, la tableta ligera de 10,1” está disponible con una selección de fundas que se adaptan a cualquier estilo, incluyendo una funda transparente con soporte, una funda Folio para una mayor protección y una funda Play Suite para los más pequeños de la casa.

Desktops que impulsan las ideas, Lenovo presenta sistemas de PC mini y torre basados en IA

Lenovo IdeaCentre Mini x (1L, 10)

La nueva potente mini PC de Lenovo, la IdeaCentre Mini x (1L, 10), redefine la informática compacta, combinando la productividad y el potencial de la IA con un elegante diseño de 1 litro. Equipada con un procesador Snapdragon X Plus, Snapdragon X Plus de 8 núcleos o Snapdragon X con una NPU de 45 TOPS, la IdeaCentre Mini x gestiona con facilidad proyectos con gran cantidad de datos y complejos diseños creativos. Esta mini PC Copilot+ ofrece funciones de inteligencia artificial perfectas para tareas creativas y de productividad.

Diseñada para profesionales y creativos por igual, la IdeaCentre Mini x se esconde incluso en los lugares más estrechos y está construido para conectarse con Wi-Fi 7 ultrarrápido para streaming y multitarea sin problemas y puertos USB 4.0 para conectar cualquier combinación de periféricos a la vez. Compacto y preparado para actualizaciones, viene con una fuente de alimentación integrada, un diseño fácil de abrir para intercambiar componentes y permanece silencioso con ventiladores duales.

Lenovo IdeaCentre Tower (17L, 10)

Para los usuarios más exigentes que desean potencia de IA, personalización y capacidad de ampliación, la Lenovo IdeaCentre Tower (17L, 10) cuenta con un bisel frontal reemplazable para dar un toque de estilo personal y ofrece un rendimiento imparable con una combinación de procesador Intel Core Ultra 7 y gráficos de hasta NVIDIA GeForce RTX 4060 y hasta 32 GB de memoria. Junto con una plétora de opciones de conectividad, incluidos los puertos USB-A, USB Type-C, LAN, HDMI y VGA, y la compatibilidad con Wi-Fi 7, este centro neurálgico sorprende con una edición y renderización más rápidas, y una ejecución impecable incluso para las tareas más exigentes.

Un compañero perfecto para las últimas desktops de Lenovo es el innovador Teclado Bluetooth Autocargable Lenovo 800, un accesorio que combina la eficiencia con una capacidad de carga única. Aprovechando la luz ambiental, el teclado utiliza tecnología fotovoltaica avanzada y supercondensadores de carga rápida para almacenar energía, eliminando la necesidad de pilas desechables. Su moderno diseño blanco resistente a salpicaduras incluye patas de inclinación personalizables, controles multimedia dedicados y una distribución de 3 zonas. Con indicadores de brillo en pantalla y seguimiento de la energía en tiempo real a través de Lenovo Accessories and Display Manager, este teclado ejemplifica la dedicación de Lenovo al avance de los principios de la economía circular a través de una tecnología innovadora.

AI Display: Prueba de concepto que reimagina la interacción con el monitor

Lenovo redefine “smarter technology for all” con AI Display, una prueba de concepto que incorpora IA en los monitores para optimizar la experiencia del usuario. Diseñado para mejorar la interacción con el usuario, el concepto se adapta a los movimientos del usuario, girando, elevando e inclinando automáticamente la pantalla. Además, la pantalla alerta a los usuarios de malas posturas o de estar sentados durante mucho tiempo y les recuerda la posible fatiga si detecta bostezos o el cierre de los ojos. El concepto AI Display de Lenovo puede controlarse por voz y cuenta con diversas funciones de seguridad, como el desenfoque automático de la pantalla cuando el usuario se aleja, la notificación al departamento de TI si se modifican los ajustes, etc.

Lenovo AI Travel Set: Prueba de concepto que ofrece IA donde y cuando los usuarios lo deseen

El Lenovo AI Travel Set incluye portátiles habilitados para IA que aumentan las innumerables situaciones que la vida depara al usuario. La pulsera de IA y el colgante de IA se sincronizan con el dispositivo de almacenamiento de IA, recopilando datos a lo largo del día que construyen e informan la base de conocimiento personal a medida del usuario. Los dispositivos portátiles realizan un seguimiento de los viajes, el ejercicio y otras actividades y pueden generar un informe de actividad diaria que puede buscarse y analizarse para mejorar la salud y la productividad. Los dispositivos también admiten funciones de traducción de idiomas mediante IA, lo que elimina las barreras lingüísticas y facilita los viajes internacionales.

