CES 2025: ASUS presenta las últimas innovaciones para liberar un potencial de juego sin límites

(EEUU) ASUS Republic of Gamers (ROG) ha anunciado una innovadora línea de tecnología gamer en su evento virtual Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare para CES 2025. Adoptando el espíritu de ROG Lab, donde la innovación abre nuevos caminos, la colección de este año redefine lo que es posible en el gaming. Con tarjetas gráficas de última generación, laptops gamers, mini PCs, PCs, monitores, routers y GPUs externas, cada producto está meticulosamente diseñado para liberar todo el potencial de cada jugador, superando los límites de la potencia y el rendimiento como nunca antes.



La serie ROG Astral GeForce RTX 50, una nueva línea de tarjetas gráficas de gama alta inspirada en la ilimitada extensión del cosmos, encabeza la lista. Diseñadas para el gaming de élite, estas tarjetas se convirtieron en el centro de atención al demostrar nuevas cotas de rendimiento gráfico gracias a su excepcional refrigeración, estabilidad y potencia. Los nuevos productos incluyen las ROG Astral GeForce RTX 5090 y 5080, la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 y las ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti y 5070 de la gama ampliada ROG Strix. También destacaron los laptops gamers ROG Strix SCAR 16/18 2025 que redefinen los estándares de rendimiento con el procesador Intel Core Ultra 9 275HX de última generación y la GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops.



Complementando esta línea están los modelos ROG Strix G16/G18 que combinan a la perfección potentes especificaciones con un diseño elegante. Disponibles con opciones de procesador AMD Ryzen 9 o Intel Core Ultra 9 275HX, estas laptops son ideales para juegos AAA, creación de contenidos y mucho más. Impulsadas por NVIDIA Blackwell, las GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 50 brindan capacidades que cambian el juego para jugadores y creadores. Equipada con un nivel masivo de potencia de IA, la serie RTX 50 permite nuevas experiencias y fidelidad gráfica de nivel superior.



Multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4, genera imágenes a una velocidad sin precedentes y da rienda suelta a tu creatividad con NVIDIA Studio. Además, accede a los microservicios NVIDIA NIM: modelos de IA de última generación que permiten a entusiastas y desarrolladores crear asistentes, agentes y flujos de trabajo de IA con el máximo rendimiento en sistemas preparados para NIM.



Las laptops gamers ultradelgadas Zephyrus G14/G16 2025 superan los límites de la portabilidad, ofreciendo excepcionales capacidades creativas y de juego sin concesiones. ROG también presentó la Flow Z132025, una versátil tableta gaming 2 en 1 impulsada por la última AMD Ryzen AI Max+ 395 con Radeon 8060S Graphics, mostrando una impresionante pantalla Nebula. ROG XG Mobile, una GPU externa de alto rendimiento, añade potencia gráfica extra para laptops compatibles, permitiendo a jugadores y creadores alcanzar un rendimiento de nivel de sobremesa incluso para las aplicaciones más exigentes.



En el ámbito de los juegos en PC, ROG presentó la serie G700 de torres de alto rendimiento con soluciones de refrigeración avanzadas y equipadas con el procesador Intel Core Ultra 9 285K o AMD Ryzen 7 9800X3D con la GPU NVIDIA GeForce RTX 5090. Por su parte, la mini PC ROG NUC (2025) redefinió el gaming compacto con procesador Intel Core Ultra 9 265H y GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, ofreciendo un rendimiento excepcional, eficiencia potenciada por IA y amplias opciones de conectividad en un diseño elegante y estilizado.



ROG también elevó la experiencia visual de juego con el ROG Swift OLED PG27UCDM, un monitor gaming 4K de 27 pulgadas que cuenta con el último panel QD-OLED de 4ª generación, una tasa de refresco rapidísima de 240 Hz y DisplayPort 2.1a UHBR20 con un ancho de banda completo de 80 Gbps. Completaba la gama el ROG Rapture GT-BE19000AI, el primer router para juegos Wi-Fi 7 AI del mundo con NPU integrada, que garantiza una conectividad perfecta para las experiencias de juego online más exigentes.



Los asistentes a CES 2025 en Las Vegas podrán conocer de primera mano estas innovaciones y muchos más de los últimos productos ROG en The Venetian Expo, Meeting Room #3102, del 6 al 9 de enero de 2025.











ROG Astral GeForce RTX Serie 50: Refrigeración y fiabilidad sin precedentes para juegos de élite



La serie ROG Astral GeForce RTX 50 es la última generación de tarjetas gráficas de gama alta de ROG, diseñadas para ofrecer un rendimiento y una refrigeración excepcionales, al tiempo que ayudan a establecer un nuevo estándar en el hardware de juego premium. Se lanza como parte de la gama ASUS GeForce RTX 50 Series, que incluye las ROG Astral GeForce RTX 5090 y 5080, la ROG Astral LC GeForce RTX 5090 con refrigeración líquida y las ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti y 5070.



La serie ROG Astral incorpora tecnología de refrigeración de primera calidad, ya que son las primeras tarjetas gráficas ROG que incorporan un diseño de cuatro ventiladores, aumentando el flujo de aire y la presión del aire hasta en un 20% para garantizar el máximo rendimiento incluso con cargas elevadas. Equipada con una cámara de vapor patentada, un disipador de calor fresado y una almohadilla térmica para la GPU, las temperaturas se reducen eficazmente, mejorando el rendimiento y la fiabilidad.



El espaciado optimizado de las aletas en todo el disipador maximiza el flujo de aire, con aletas más densas en el ventilador del lado derecho que crean una mayor presión de aire y un túnel de flujo de aire que canaliza eficazmente el calor hacia el exterior, mejorando aún más la eficiencia de la refrigeración. Para los gamers que exigen la máxima estabilidad y durabilidad, la ROG Astral integra ASUS GPU Guard que asegura las cuatro esquinas de la GPU para una mayor protección, junto con un soporte de acero de grado 304 para un montaje estable. La carcasa de metal fundido, el marco y la placa posterior proporcionan una rigidez adicional y sujetan la placa de circuito impreso para evitar que se deforme o se doble. Además, un revestimiento protector del PCB protege contra la humedad, el polvo y las temperaturas extremas, garantizando una resistencia excepcional en diversos entornos de juego.





Tanto los jugadores como los profesionales de la creación pueden disfrutar de un mayor control y personalización con GPU Tweak III, que ofrece una sencilla monitorización y ajuste para optimizar el rendimiento, mientras que MuseTree, una aplicación de generación de imágenes exclusiva de ASUS impulsada por IA, ayuda a dar rienda suelta a la creatividad. Con su innovador diseño de refrigeración y sus robustas funciones de protección, la serie ROG Astral GeForce RTX 50 es la opción ideal para los jugadores que exigen el máximo rendimiento en las condiciones más exigentes.



Para obtener una fuente de alimentación óptima, combina la GeForce RTX Serie 50 con una fuente de alimentación ROG Thor III o ROG Strix Platinum Series, que garantiza una alimentación estable e incorpora el estabilizador de voltaje patentado «GPU-First», que mantiene los sistemas preparados para cualquier cosa que el campo de batalla depare a los usuarios.





ROG Strix SCAR 16/18: Potencia y precisión excepcionales





En el corazón de las ROG Strix SCAR 16/18 2025 se encuentra el procesador Intel Core Ultra 9 275HX, con hasta 24 núcleos y 32 hilos capaz de alcanzar impresionantes niveles de TDP de 65W para un rendimiento de juego de potencia. Junto con la GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops que ofrece hasta 175W TGP, y equipada con un MUX Switch y NVIDIA Advanced Optimus, estas laptops están diseñadas para manejar los títulos AAA más exigentes, aplicaciones de alto rendimiento y multitarea intensiva con facilidad.



Complementando esta potencia está la tecnología de refrigeración inteligente de ROG, que incorpora una cámara de vapor personalizada, un disipador térmico intercalado y la avanzada tecnología Tri-Fan. Este sistema térmico, mejorado con Conductonaut Extreme de metal líquido tanto en la CPU como en la GPU, mantiene las temperaturas bajas y reduce los niveles de ruido a 45dB, permitiendo a los jugadores liberar todo el potencial de su hardware incluso en las sesiones más prolongadas.





Visualmente, la pantalla ROG Nebula HDR del SCAR 16/18 eleva el juego con su panel mini-LED de 2.5K, más de 2,000 zonas de atenuación, relación de aspecto 16:10 y frecuencia de refresco ultrasensible de 240Hz. Con una cobertura de color DCI-P3 del 100% y un brillo máximo de 1,200 nits, cada fotograma ofrece una experiencia envolvente, aumentada por la tecnología de alto contraste ambiental (ACR) para reducir los reflejos y mejorar el contraste para disfrutar de la mejor experiencia de juego.





Con hasta 64 GB de RAM DDR5-5600 y una espaciosa SSD PCIe Gen4 de 4 TB en RAID 0, la serie Strix SCAR ofrece una velocidad y un almacenamiento excepcionales, así como una multitarea fluida. El diseño de acceso sin herramientas facilita la actualización tanto de la memoria como del almacenamiento, permitiendo a los usuarios mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Además, la matriz AniMe Vision de la tapa y la barra de luces Aura RGB de todo el chasis permiten a los jugadores personalizar sus dispositivos y crear una estética distintiva y personal.



ROG Strix G16/G18: Potenciando a cada Gamer





Diseñadas para unir escuadrones y elevar las experiencias de juego, las ROG Strix G16/G18 ofrecen un rápido rendimiento de juego AAA y una creación de contenido sin interrupciones, impulsadas por AMD Ryzen 9 9955HX (G614), AMD Ryzen 9 9955HX3D (G814) o el procesador Intel Core Ultra 9 275HX (G615/815). Combinadas con las GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, 5070 Ti o 5070 para laptop, estos equipos ofrecen un potente rendimiento y unos gráficos asombrosos. Con hasta 32 GB de RAM DDR5 a 5600 MHz, permiten una multitarea fluida y un manejo eficiente de las aplicaciones que consumen muchos recursos. La avanzada tecnología Tri-Fan, el disipador térmico de ancho completo y las rejillas de ventilación envolventes proporcionan una gestión térmica excepcional, permitiendo a los usuarios mantener el máximo rendimiento durante las intensas sesiones de juego.





La impresionante pantalla ROG Nebula Display cuenta con un panel de 2.5K a 240 Hz con un tiempo de respuesta de 3 ms, que ofrece visuales suaves y sensibles, junto con una cobertura de color 100% DCI-P3 y la tecnología Ambient Contrast Ratio (ACR) para mejorar la jugabilidad. La cámara FHD 1080p integrada y los altavoces duales con Dolby Atmos facilitan el streaming y la grabación, proporcionando audio y vídeo de alta calidad para compartir experiencias de juego.





Ambos modelos están equipados con ranuras SSD PCIe Gen 4.0 duales y diseñados a prueba de futuro, con versiones Intel compatibles con PCIe Gen 5 en ambas ranuras y versiones AMD en una, lo que permite actualizar el almacenamiento fácilmente. Con teclas de acceso rápido personalizables para acceder rápidamente a las funciones esenciales, las ROG Strix G16/G18 permiten a los jugadores alzarse con la victoria.

Las Strix G614/814 equipadas con AMD cuentan con patrones de píxeles ROG exclusivos junto con una tapa de blindaje y un diseño de bisagra elegantes, que mejoran la durabilidad y el atractivo visual. Por su parte, los modelos G615/815 equipados con Intel incorporan iluminación Aura RGB envolvente que añade un toque de dinamismo. Disponible en los llamativos colores Verde Voltio y Gris Eclipse, la serie ROG Strix G 2025 está diseñada para reflejar la personalidad de cada jugador.





Zephyrus G14/G16: Gaming y creación ultraportátiles





Las ROG Zephyrus G14/G16 son la mejor elección para jugadores y creadores que buscan portabilidad sin sacrificar el rendimiento. Fabricadas a partir de un chasis de aluminio fresado CNC, estas laptops equilibran un diseño ligero con durabilidad estructural. Están equipadas con los últimos procesadores Intel Core Ultra 9 285H o AMD Ryzen AI 7 350/Ryzen AI 9 HX 370, junto con las GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti o 5070 para laptop, garantizando un juego y una multitarea óptimos en cualquier lugar. Las GPU incluyen hardware de nivel profesional para hacer frente a los flujos de trabajo de IA, vídeo, 3D y livestreaming más exigentes, así como optimizaciones de NVIDIA Studio en más de 130 aplicaciones, permitiendo a los usuarios ejecutar modelos generativos de IA de última generación con un potente rendimiento.

La Zephyrus G14 incorpora una impresionante pantalla OLED ROG Nebula con una frecuencia de refresco 3K de 120 Hz y un tiempo de respuesta de 0.2 ms, mientras que la G16 cuenta con una pantalla OLED ROG Nebula de 2.5K con una frecuencia de refresco de 240 Hz y un tiempo de respuesta similar, ambas ofrecen una cobertura de color DCI-P3 del 100% para ofrecer imágenes vibrantes. Ambos modelos son compatibles con NVIDIA G-SYNC para un juego supersuave y sin lagrimeo.



Para mantener el máximo rendimiento durante las intensas sesiones de juego, la serie Zephyrus incorpora un avanzado sistema de refrigeración que incluye ventiladores Arc Flow de segunda generación, mientras que la G16 se beneficia de cámaras de vapor y la G14 utiliza robustos tubos de calor. Con un peso de sólo 1.5 kg para la G14 y 1.85 kg para el G16, junto con unos grosores máximos de 1.59 cm y 1.49 cm, estas laptops ultradelgadas destacan por su portabilidad. También incorporan iluminación Slash y están disponibles en los elegantes colores Platinum White y Eclipse Gray, que les confieren un aspecto muy atractivo.





Además, la Zephyrus G14 es un Copilot+ PC, reflejando el compromiso de ROG con la integración de experiencias basadas en IA que mejoran la multitarea y la compatibilidad con juegos. Esto incluye herramientas como NVIDIA DLSS para mejorar el rendimiento de los juegos. Con un amplio soporte de E/S, que incluye DisplayPort 2.1 y suministro de energía de 100 W a través de USB-C, las ROG Zephyrus G14/G16 son potentes y versátiles, convirtiéndolas en compañeras ideales para jugadores y creadores por igual.





ROG Flow Z13: El cambio en el juego 2 en 1





La ROG Flow Z13 2025 es una versátil tableta gamer 2 en 1 que combina portabilidad con un rendimiento superior. Se basa en el nuevo y ultrapotente AMD Ryzen AI Max+ 395 con gráficos Radeon 8060S, que integra una CPU de sobremesa, una GPU RDNA 3.5 y una NPU dedicada en un único chip. Con 50 TOPS de potencia de cálculo total de la NPU, la Flow Z13 también es un PC de IA capaz, que ofrece una experiencia de PC Copilot+ mejorada gracias a sus núcleos avanzados de NPU. Este innovador diseño basado en chiplets ofrece un rendimiento y una eficiencia energética extraordinarios, por lo que resulta ideal para el formato de tableta compacta de 13 pulgadas. Gracias a la compatibilidad con la arquitectura de memoria unificada, los jugadores pueden esperar un acceso de alta velocidad tanto para las necesidades de la CPU como de la GPU, mejorando el rendimiento y la capacidad de respuesta.





La Z13 incorpora una pantalla táctil ROG Nebula de 2.5K a 180 Hz con validación Pantone y cobertura de color 100% DCI-P3, que da vida a unas imágenes vibrantes y precisas. Fabricada a partir de un chasis de un solo cuerpo de aluminio CNC duradero, pesa poco más que una tableta típica e incluye un soporte de 170°, proporcionando opciones de uso versátiles. Con una batería de 70 Wh que ofrece hasta 10 horas de uso, la Flow Z13 está diseñada tanto para juegos como para productividad en los desplazamientos.





La refrigeración está respaldada por una cámara de vapor de acero inoxidable renovada y ventiladores Arc Flow Fans de 2ª generación, que garantizan un funcionamiento increíblemente silencioso incluso a plena carga. Además, la Flow Z13 incorpora el nuevo ROG Command Center para acceder rápidamente a las funciones del sistema más utilizadas, junto con un gran touchpad y teclas, convirtiéndola en un dispositivo excepcional tanto para trabajar como para jugar.





ROG XG Mobile 2025: Más que gráficos, menos que transportar



La ROG XG Mobile 2025 trasciende los accesorios de gaming convencionales, ya que incluye una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptop de última generación y una conectividad Thunderbolt 5 pionera. Esta tarjeta gráfica externa está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento y una portabilidad excepcional, superando a todas las generaciones anteriores gracias a su tamaño compacto. Su innovador diseño presenta una nueva y llamativa perspectiva, que aporta un aire fresco a cualquier configuración de juego al tiempo que la convierte en la compañera ideal para los jugadores en movimiento.





Equipada con una cámara de vapor rediseñada, la ROG XG Mobile 2025 ofrece un 150% más de superficie de refrigeración que los diseños de heatpipe estándar, gestionando eficazmente el calor y manteniendo los niveles de ruido al mínimo. Además, los nuevos MOSFET rectificadores de puente activo la convierten en la GPU externa más pequeña y ligera que ROG ha fabricado nunca, mejorando su portabilidad sin sacrificar el rendimiento.





La conectividad está a la vanguardia con una serie de opciones, como HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, puertos USB 3.2 Gen2 Tipo-A duales y un lector de tarjetas SD, todos accesibles a través de una única conexión Thunderbolt 5. El XG Mobile también cuenta con modos de funcionamiento personalizables y compatibilidad total con Aura Sync, permitiendo a los usuarios personalizar la iluminación RGB que brilla a través de su carcasa semitransparente. Con la ROG XG Mobile 2025, los jugadores pueden experimentar el rendimiento de un buque insignia sin el volumen, redefiniendo las posibilidades de las soluciones de juego portátiles.





PCs ROG Serie G700: Diseñadas para ofrecer rendimiento y flexibilidad



Las PCs ROG Strix serie G700 2025 están diseñadas desde cero para jugar, equipadas con procesadores AMD Ryzen 7 9800X3D o Intel Core Ultra 9 285K y GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para ofrecer una experiencia de juego de primer nivel. La G700 con procesador Intel incorpora la motherboard PRIME B860M-A-AX6-II, mientras que la G700 equipada con AMD lleva la ASUS PRIME B650M-A AX6 II. Ambas admiten hasta 64 GB de RAM DDR5, con velocidades que alcanzan los 6000 MHz, y almacenamiento PCIe Gen 5 de alta velocidad, lo que garantiza un rendimiento y una capacidad de respuesta excepcionales.





Diseñada para ofrecer durabilidad, la serie G700 incluye configuraciones de refrigeración por aire y por agua, y utiliza un sistema de cuatro ventiladores para optimizar el flujo de aire. El acceso sin herramientas desde los paneles laterales y frontal permite realizar actualizaciones sin complicaciones, mientras que los componentes de tamaño estándar prolongan la vida útil del chasis y simplifican el mantenimiento.





La estética de la serie G700 incluye un gran panel frontal de cristal sin juntas que minimiza los huecos y las uniones para ofrecer un aspecto elegante y sofisticado. El diseño «slash» característico de ROG acentúa el panel frontal, mientras que la iluminación RGB estratégicamente colocada añade un efecto dimensional. La compatibilidad con Aura Sync mejora aún más el impacto visual, permitiendo una configuración de juego cohesiva con otros periféricos ROG. Los filtros de polvo en los paneles superior e inferior ayudan a mantener la limpieza interna, garantizando un rendimiento máximo constante





Con un enfoque en componentes de alta calidad diseñados por ROG, la serie G700 ofrece una experiencia de juego excepcional, proporcionando a los jugadores tanto rendimiento como flexibilidad en un chasis bellamente diseñado.





ROG NUC (2025): Potencia compacta para gamers sin compromisos





ROG NUC (2025) redefine la tecnología gamer compacta con procesador Intel Core Ultra 9 265H y GPU NVIDIA GeForce RTX 5080 para laptop, completa con trazado de rayos y las últimas tecnologías NVIDIA DLSS para un mayor rendimiento y efectos visuales impresionantes. Esta mini PC de última generación ofrece un rendimiento excepcional y una eficiencia potenciada por la IA, permitiendo realizar varias tareas a la vez y jugar sin problemas a los exigentes títulos AAA. Con los avanzados procesadores Intel, los jugadores pueden esperar una capacidad de respuesta extraordinaria y unos efectos visuales impresionantes que les sumergen por completo en sus experiencias favoritas.





Esta mini PC es ideal para streamers y creadores de juegos, ya que se enfrenta sin esfuerzo a tareas intensivas de IA como el renderizado de vídeo en tiempo real y la creación de contenidos. Las amplias opciones de conectividad, que incluyen Thunderbolt 4, Intel Killer Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 y Ethernet de alta velocidad, ayudan a garantizar juegos de baja latencia y un rápido procesamiento de datos, permitiendo a los usuarios mantenerse por delante de la competencia.





La compacta ROG NUC 3L (2025) está diseñada para jugadores que buscan un alto rendimiento con las mínimas distracciones. Diseñada para facilitar las actualizaciones de memoria y almacenamiento, también cuenta con una gestión térmica avanzada para soportar las sesiones de juego más intensas. Con tres ventiladores y una cámara de vapor doble, disipa el calor con eficacia, manteniendo un funcionamiento frío y silencioso para un rendimiento máximo sostenido. Este eficaz sistema de refrigeración garantiza un enfoque ininterrumpido, lo que permite a los usuarios disfrutar de un juego fluido sin concesiones, mientras que su diseño adaptable hace que encaje de forma óptima en cualquier configuración de juego o streamin





La iluminación ARGB personalizable mejora el atractivo estético, permitiendo a los usuarios personalizar sus equipos con Aura Sync y Armory Crate para crear un entorno de juego verdaderamente único. La ROG NUC (2025) combina sin esfuerzo un rendimiento avanzado con un diseño elegante, por lo que es la mejor opción para los jugadores que buscan potencia y estilo sin concesiones.





ROG Swift OLED PG27UCDM: Creado para los juegos de última generación





El ROG Swift OLED PG27UCDM es el primer monitor gamer 4K OLED de 27 pulgadas del mundo, con una frecuencia de refresco ultrarrápida de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0.03 ms. Aprovechando la última tecnología QD-OLED de 4ª generación de ROG, ofrece una impresionante densidad de píxeles de 166ppi para imágenes y texto ultra nítidos. OLED Anti-Flicker 2.0 reduce el parpadeo en pantalla hasta en un 20% con respecto a la generación anterior mediante un algoritmo de compensación de luminancia, garantizando unas imágenes más uniformes sin sacrificar el retardo de entrada ni las frecuencias de actualización.





Swift OLED PG27UCDM cuenta con amplias opciones de conectividad, incluido DisplayPort 2.1a UHBR20 con un ancho de banda completo de 80 Gbps sin compresión, diseñado para admitir GPU de última generación. También incluye HDMI 2.1, un concentrador USB y USB-C con suministro de energía de 90 W para una integración perfecta.





La nueva tecnología ROG OLED Care Pro incorpora un avanzado sensor de proximidad Neo Proximity Sensor que utiliza la detección de longitud de onda para medir con precisión la distancia del usuario y determinar el tiempo de uso sin interferencias de la luz ambiental o el color. Los usuarios pueden personalizar la distancia de detección, haciendo que el monitor cambie automáticamente a una pantalla en negro cuando el usuario se aleja, lo que reduce el riesgo de que se queme la pantalla OLED. Combinado con una garantía de tres años, el PG27UCDM ofrece tranquilidad a los usuarios.





El monitor también es compatible con Dolby Vision® HDR y HDR10, que se pueden ajustar fácilmente a través del menú OSD para mejorar la experiencia de visualización de varios tipos de contenido. Para optimizar aún más la experiencia del usuario, el software ROG DisplayWidget Center simplifica los ajustes de configuración de la pantalla y las funciones OLED Care, proporciona notificaciones de actualización de firmware con una opción de actualización directa y permite a los usuarios importar o exportar configuraciones de pantalla para compartirlas.

El ROG Swift OLED PG27UCDM establece un nuevo estándar en imágenes para juegos, combinando tecnología de vanguardia, funciones avanzadas y software fácil de usar para elevar la experiencia de juego.





ROG Rapture GT-BE19000AI: el primer router Wi-Fi 7 AI del mundo con NPU integrada





El ROG Rapture GT-BE19000AI es un innovador router gamer Wi-Fi 7 AI con NPU integrada, que ofrece capacidades avanzadas para elevar el rendimiento de los juegos y de la red en el día a día. Su potente diseño de tres núcleos impulsa varias mejoras de IA como la aceleración de juegos, el ahorro de energía, la seguridad y privacidad de la red, así como el escaneado y la información de la red, todo ello para optimizar la experiencia general de la red.





La función de ahorro de energía de la IA utiliza una “arquitectura grande-pequeña”, en la que la CPU y la NPU trabajan juntas para activar el “modo de rendimiento” a plena potencia cuando hay varios dispositivos conectados, mientras que la MCU cambia sin problemas al modo de ahorro de energía durante la inactividad, consiguiendo hasta un 46% de ahorro de energía.

El Rapture GT-BE19000AI introduce la nueva aceleración de juegos de triple nivel con el ROG AI Game Booster, que calcula de forma inteligente la ruta más rápida a los servidores de juegos, reduce el ping en un 34% y soporta hasta 3,000 títulos de juegos. Además, Adaptive QoS 2.0 permite a los usuarios establecer prioridades personalizadas para diferentes flujos de trabajo, como asignar un 80% de ancho de banda para juegos y un 20% para streaming, garantizando un rendimiento óptimo para escenarios de red versátiles.





Para mejorar la estabilidad, el Rapture GT-BE19000AI cuenta con un avanzado panel Wireless Insight, que proporciona a los usuarios el estado de conexión de cada dispositivo y valiosos datos de RF Scan, como las interferencias de microondas. Incorpora bloqueadores inteligentes para eliminar anuncios y rastreadores molestos, mientras que el potente procesamiento NPU en el dispositivo garantiza que los datos permanezcan locales y seguros, mejorando la privacidad y el rendimiento.





El ROG Rapture GT-BE19000AI es un router Wi-Fi 7 tri-banda de alto rendimiento diseñado para ofrecer hasta 19,000 Mbps con soporte de canales de 320 MHz, cubriendo hasta 3,500 pies cuadrados y soportando puertos duales 10G con capacidad LAN/WAN de hasta 31G. Con 4 GB de RAM DDR4 y 32 GB de memoria flash eMMC, ofrece el doble de rendimiento que el GT-BE19000 estándar. Funciones avanzadas como Guest Network Pro, AiProtection Pro y compatibilidad con VPN lo hacen ideal para juegos y redes de alta demanda.