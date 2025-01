CES 2025: Lenovo Legion da rienda suelta a la potencia del gaming de última generación

Por staff

13/01/2025

(EEUU) Lenovo anunció en el CES 2025 las últimas incorporaciones a su ecosistema Lenovo Legion de dispositivos, accesorios y software para gaming, ofreciendo una plataforma de dispositivos en una amplia gama de diseños que ofrecen a los gamers de todos los niveles potentes opciones para jugar a su manera en busca de “alcanzar su imposible”.

Estos nuevos dispositivos incluyen:

– La Lenovo Legion Go S (8”, 1) y la Lenovo Legion Go S (8”, 1) – Potenciada por SteamOS , dispositivos portátiles para gaming que cuentan con una pantalla de 8 pulgadas compatible con VRR, un chasis que presenta mandos TrueStrike fusionados con interruptores de activación ajustables y joysticks de efecto hall, y el primer dispositivo portátil con licencia oficial del mundo que funciona con SteamOS.

– La Lenovo Legion Go (8,8”, 2) , un prototipo de dispositivo portátil para juegos que se planea que cuente con una pantalla OLED nativa apaisada, hasta el doble de RAM en comparación con la generación anterior y una batería más grande.

– Las rediseñadas laptops Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10) , Lenovo Legion Pro 5i (16”, 10) y Lenovo Legion Pro 5 (16”, 10) , con un nuevo y agresivo lenguaje de diseño, más rendimiento y nuevas opciones de pantalla Lenovo PureSight OLED.

– Una solución de software para gaming Legion Space totalmente rediseñada que unifica todos los ajustes de los dispositivos Lenovo Legion, se sincroniza con todos los dispositivos del ecosistema Lenovo Legion, proporciona acceso a todos los juegos en una sola biblioteca y cuenta con un conjunto de nuevas funciones impulsadas por IA que ayudan a los gamers a mejorar su juego, sus transmisiones y su disfrute.

– El monitor Lenovo Legion Pro 34WD-10 , una pantalla OLED PureSight con funciones específicas para gaming que ofrecen a los gamers competitivos una ventaja en el mapa.

– Lenovo también anunció otras novedades en sus laptops y desktops Legion y LOQ, la última Legion Tab y una selección de accesorios Legion para complementar los dispositivos de gaming.

“La visión de Lenovo para el gaming siempre ha sido ofrecer la tecnología más potente e innovadora, que permita a los gamers jugar a su manera de la mejor manera posible. Con dispositivos revolucionarios como el Legion Go S, el primer dispositivo portátil con licencia oficial del mundo impulsado por SteamOS, y nuestras laptops Legion Pro rediseñadas con impresionantes pantallas OLED, estamos redefiniendo lo que pueden ser las experiencias de gaming”, afirma Jun Ouyang, vicepresidente senior y director general del Segmento de Consumo, Intelligent Devices Group de Lenovo. “Estas innovaciones están diseñadas pensando en los gamers de competición y en los estudiantes de videojuegos, y proporcionan el rendimiento, la adaptabilidad y la versatilidad necesarios para destacar tanto en el juego como en campos académicos como STEM. Mediante la combinación de hardware de vanguardia, software impulsado por IA centrado en los gamers y nuevos diseños, Lenovo Legion está capacitando a la próxima generación de gamers para superar los límites y alcanzar sus objetivos.”

Lenovo Legion Go S (8”, 1)

Ampliación de la familia Lenovo Legion Go

El nuevo portátil Lenovo Legion Go S (8”, 1) basado en Windows es la elección para los gamers que quieren jugar a sus juegos favoritos donde sea que vayan. Con una pantalla táctil PureSight de 8« WUXGA 16:10 120Hz, el procesador AMD Ryzen Z2 Go exclusivo de Lenovo Legion Go o el procesador AMD Ryzen Z1 Extreme, hasta 32GB de memoria RAM LPDDR5X 7500Mhz y una batería de 3 celdas de 55,5Whr, la Lenovo Legion Go S (8”, 1) está diseñada para jugar a juegos de PC en un paquete portátil de tan solo 1,61lbs. (730 g), lista para sacarla en un avión, tren, automóvil o en cualquier otro lugar. La compatibilidad con Wi-Fi 6e, un par de puertos USB 4 en la parte superior y un lector de tarjetas microSD facilitan la conexión de una pantalla y otros periféricos, lo que convierte a la Lenovo Legion Go S (8”, 1) en un dispositivo modular capaz de realizar tareas de gaming en casa cuando no se está de viaje.

Lenovo Legion Go S—Powered by SteamOS (8”, 1)

También está disponible el primer dispositivo portátil con licencia oficial del mundo que funciona con SteamOS: la Lenovo Legion Go S (8”, 1) – Potenciada por SteamOS. Este nuevo dispositivo portátil combina las potentes funciones de la Lenovo Legion Go S (8”, 1) con la flexibilidad y la experiencia similar a la de una consola de SteamOS, el sistema operativo de Valve optimizado para gaming. Incluye guardados en la nube que permiten una transición fluida entre el gaming de PC y el dispositivo portátil, Remote Play, que transmite juegos al dispositivo desde una PC, y acceso completo a Steam Store y a la biblioteca de Steam, la Lenovo Legion Go S (8», 1) Potenciada por SteamOS es un gran paso adelante en la libertad de elección para los gamers que buscan un sistema operativo optimizado para los juegos portátiles.

Prototype Image of the Lenovo Legion Go (8.8”, 2)

Presentación del prototipo de la Lenovo Legion Go (8,8”, 2)4

La primera generación de la Lenovo Legion Go, presentada en IFA 2023, estableció un nuevo estándar para los juegos portátiles, ganando elogios por su pantalla de 8,8”, sus controladores TrueStrike desmontables, su robusto kickstand y sus puertos USB Type-C duales. Este año, Lenovo se complace en presentar el prototipo de la Lenovo Legion Go (8,8”, 2), que presenta las últimas innovaciones inspiradas en los comentarios de los fans de la Legion y cuenta con especificaciones de primer nivel para los gamers competitivos que exigen lo mejor de sus dispositivos portátiles. Aunque todavía se están puliendo los detalles finales de producción, el prototipo incorpora hasta el nuevo procesador AMD Ryzen Z2 Extreme con gráficos RDNA 3.5 y hasta 32 GB de RAM LPDDR5X a 7500Mhz, así como una pantalla táctil PureSight OLED de 8,8” 16:10 144Hz 500nit nativa apaisada con soporte de frecuencia de actualización variable (VRR) para disfrutar de unos efectos visuales impresionantes y un juego fluido.

El prototipo también destaca las mejoras ergonómicas, incluidos los controladores Lenovo Legion TrueStrike redondeados con un D-pad circular para entradas más rápidas y precisas. Con hasta 2 TB de almacenamiento SSD y una batería de 74 Wh, el prototipo de la Lenovo Legion Go (8,8”, 2) demuestra la visión de Lenovo para el futuro de los juegos portátiles, diseñado para ofrecer experiencias inmersivas de primera calidad en un diseño compacto y ligero para gamers competitivos que necesitan especificaciones de primer nivel y un rendimiento sin concesiones. Permanece atento a los preparativos de Lenovo para dar vida a esta emocionante innovación para los gamers de todo el mundo en 2025.

Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10)

Serie Lenovo Legion Pro: potencia y precisión de última generación para gamers competitivos

Con un nuevo diseño para este año, la Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10) basada en Intel® y la Lenovo Legion Pro 5i (16”, 10) -ambas con procesadores de hasta Intel Core Ultra 9 275HX- están repletas de características que permiten a los gamers competitivos hacer una declaración en las tablas de clasificación y como pieza central de las mejores estaciones de batalla. Este año también está disponible la Lenovo Legion Pro 5 (16”, 10) basada en AMD con procesadores hasta AMD Ryzen 9 9955HX, que ofrece otra opción más para que los gamers personalicen su experiencia de juego. La Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10) está diseñada para gamers competitivos de alto nivel que quieren sacar el máximo partido a sus portátiles para gaming, con procesadores y térmicos de primer nivel para ofrecer un rendimiento superior bajo las cargas más exigentes. Las laptops de la serie Lenovo Legion Pro 5 son perfectos para gamers serios que necesitan una laptop lo suficientemente potente como para manejar sus juegos competitivos favoritos.

Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10)

La Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10) incorpora Legion Coldfront Vapor con tecnología Hyperchamber que libera hasta 250 W TDP. La tecnología Coldfront Hyper en la Lenovo Legion Pro 5i (16”, 10) y Lenovo Legion Pro 5 (16”, 10) permite un TDP de 200W. Lenovo AI Engine+ en todas las Lenovo Legion cuenta con Detección de Escenarios en Modo Rendimiento y Modo Equilibrio que ajusta dinámicamente la potencia de la CPU y la GPU para maximizar el rendimiento y conseguir frecuencias de cuadro aún más fluidas.

Lenovo Legion Pro 5 (16”, 10)

La serie Lenovo Legion Pro 5 presenta un nuevo diseño agresivo con enormes rejillas de ventilación que expulsan el calor del sistema hipertérmico Coldfront que combina ventiladores turboalimentados y tubos de calor de cobre 3D de gran tamaño en una cámara sobre los procesadores que está sellada y alejada de otros componentes. Esta innovadora solución térmica canaliza eficazmente el calor lejos del cuerpo de la laptop, al tiempo que reduce el ruido de escape en comparación con las generaciones anteriores.

Esta nueva tecnología térmica es clave para mantener fríos los procesadores Intel Core Ultra (HX-SKU) y hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptop y presenta una pantalla OLED PureSight WQXGA 16:10 de hasta 16”. Con una frecuencia de actualización de hasta 240Hz y hasta 500 nits de brillo y un minúsculo tiempo de respuesta de baja latencia de <.5ms, la nueva pantalla da vida a los juegos con colores brillantes de alta fidelidad y negros más profundos que se traducen en más contraste cuando los gamers están metidos de lleno en la partida y cada milisegundo cuenta.

Un par de puertos USB Type C, tres puertos USB-A, HDMI 2.1 y RJ45 ofrecen opciones para conectar periféricos y sacar el máximo partido a una configuración de gaming, y la compatibilidad con Wi-Fi 7 significa una lucha aúna más rápida hacia la cima.

Lenovo Legion Pro 5i (16”, 10)

La Lenovo Legion Pro 7i (16”, 10) incluye RGB personalizable por tecla en su teclado Legion TrueStrike, así como un juego de teclas intercambiables de 4 teclas. La Lenovo Legion Pro 5i (16”, 10) y la Lenovo Legion Pro 5 (16”, 10) incluyen RGB personalizable de 24 zonas. La personalización se gestiona en el nuevo Legion Space, junto con una serie de otros ajustes y herramientas basadas en IA para optimizar el rendimiento de la laptop, el rendimiento de los gamers y agilizar el proceso de edición de medios sociales/livestream. Consulta la sección sobre Legion Space para obtener más información.

Desarrolladas por NVIDIA Blackwell, las GPU GeForce RTX Serie 50 brindan capacidades revolucionarias para gamers y creadores. Equipada con un enorme nivel de potencia de IA, la serie RTX 50 permite nuevas experiencias y una fidelidad gráfica de nivel superior. Multiplica el rendimiento con NVIDIA DLSS 4, genera imágenes a una velocidad sin precedentes y da rienda suelta a tu creatividad con NVIDIA Studio. Además, accede a los microservicios NVIDIA NIM: modelos de IA de última generación que permiten a entusiastas y desarrolladores crear asistentes, agentes y flujos de trabajo de IA con el máximo rendimiento en sistemas preparados para NIM.

Lenovo Legion 7i (16”, 10)

Lenovo Legion 7i (16”, 10): Impulsando las pasiones de los gamers STEM

La Lenovo Legion 7i (16”, 10) es una laptop para gaming totalmente metálica, más delgada y ligera -ahora un 7% más ligera y un 10% más delgada- diseñada para gamers que estudian activamente en programas y campos STEM. Con un equilibrio perfecto entre aplicaciones exigentes como SolidWorks y OBS Studio y un rendimiento de juego AAA, cuenta con una impresionante pantalla WQXGA 16:10 PureSight OLED de 16” con una relación de contraste de 1.000.000:1, una frecuencia de actualización de 240 Hz y compatibilidad 100% con DCI-P3, que ofrece colores vibrantes y baja latencia para un trabajo de renderizado o un juego sin interrupciones. Equipada con procesadores Intel Core Ultra 9 HX y hasta una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 para laptops, la Legion 7i se mantiene refrigerado y hasta 7 dB más silenciosa con la tecnología Coldfront Hyper, que admite hasta 145 W TDP. Con iluminación RGB personalizable por tecla, una batería de 84 Whr para un uso prolongado y Wi-Fi 7 para descargas más rápidas y menor retraso, esta laptop es ideal para llevar a los usuarios de los dormitorios a los laboratorios mientras potencian sus pasiones.

Lenovo Legion 5i (15”, 10)

Lenovo Legion 5i (15”, 10), Lenovo Legion 5 (15”, 10): El perfecto rendimiento integral para gaming

La serie Lenovo Legion 5 es la elección de los gamers universitarios de programas no relacionados con las ciencias, la tecnología y las matemáticas que buscan una laptop que lo haga todo en un paquete delgado y ligero que quepa fácilmente en una mochila. Con un nuevo tamaño de 15”, la Lenovo Legion 5i (15”, 10) cuenta con procesadores Intel Core Ultra 9 275HX, mientras que la Lenovo Legion 5 (15”, 10) cuenta con procesadores AMD Ryzen AI 7 350, y ambas variantes están disponibles con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 para laptops que alimenta la pantalla PureSight OLED de hasta 15,3” 16″10 WQXGA 165Hz8 100% DCI-P3, todo ello refrigerado con la tecnología hipertérmica Lenovo Legion Coldfront. Hasta un 13% más ligera y delgada que la generación anterior, la serie Lenovo Legion 5 maximiza la portabilidad a la vez que conserva potencia más que suficiente para jugar a títulos AAA, perfecta para estudiantes universitarios que necesitan una laptop para hacerlo todo. La cubierta A metálica Eclipse Black ofrece protección mientras estás fuera de casa.

Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10)

Potencia monstruosa y victoria ampliable: Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10), Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) y Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10)

Los gamers profesionales de esports y los gamers aficionados que buscan la potencia de una torre sin el proyecto de construir una no necesitan buscar más allá de la serie Lenovo Legion Tower. La Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10) y la Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) cuentan con procesadores desktop Intel Core Ultra 9 275HX, mientras que la Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10) cuenta con procesadores desktop AMD Ryzen 9 7950X3D. Las tres incorporan GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 40 -hasta GeForce RTX 4080 SUPER en la Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10) y hasta NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti en la Lenovo Legion Tower 5i/5 (30L, 10)-así como hasta seis ventiladores silenciosos ARGB personalizables y controlables a través de Legion Space, que, junto con el sistema de refrigeración líquida Legion Coldfront, ayudan a la Lenovo Legion Tower 7i (34L, 10) a expulsar hasta 250W de TDP. Los modelos Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10) y Lenovo Legion Tower 5 (30L, 10) refrigerados por aire pueden alcanzar un TDP de 180 W.

Lenovo Legion Tower 5i (30L, 10)

Una de las principales ventajas de utilizar una torre para jugar es la posibilidad de actualizar las piezas mucho después de la compra, y la serie Legion Tower de Lenovo simplifica ese proceso con una cubierta lateral de cristal que se puede retirar sin herramientas para poder cambiar fácilmente los componentes internos.

Lenovo Legion Tab (8.8”, 10):

Lenovo Legion Tab (8,8”, 3): Compañera de gaming superpotente

Lenovo Legion existe para ayudar a los gamers a alcanzar sus imposibles, ya sea en el lugar de trabajo, en el aula o en las tablas de clasificación, tanto en casa como fuera de ella. Además de la cartera de PC gaming de Lenovo Legion, el gaming móvil sigue evolucionando con la Lenovo Legion Tab (8,8”, 3), una tablet para gaming diseñada para aumentar el tamaño y la potencia de la experiencia de gaming móvil para los gamers que desean más fotogramas por segundo, mejores gráficos y una gran pantalla para las sesiones de gaming. Impulsada por la plataforma móvil Snapdragon® 8 Gen 3, que admite trazado de rayos y hasta 165 FPS, esta tablet para gaming Android™ 14 eleva los juegos, los videos y las transmisiones en su pantalla táctil PureSight de 8,8” y 2,5K a 165 Hz. 12 GB de LPDDR5X y 256 GB de almacenamiento UFS 4.0 se traducen en una mayor biblioteca de juegos sin tartamudeos totalmente gestionable en Legion Space, junto con acceso a ajustes personalizables en Game Assistant y Game Modes para optimizar la experiencia de gaming.

Cuando se exprimen los píxeles al máximo, la cámara de vapor Legion Coldfront de la tablet, un 14% más grande, gestiona el calor, superando los límites del rendimiento de gaming. La batería de 6550 mAh y los dos puertos de carga USB-C bypass permiten disfrutar de sesiones de gaming y visualización más largas, así como de opciones para conectar periféricos para subir aún más el nivel de juego. Y con un diseño totalmente metálico de tan solo 7,79 mm de grosor y 350 g de peso, la Lenovo Legion Tab (8,8”, 3) incluye mucha potencia en un paquete portátil con espacio de sobra.

Lenovo Legion Space: redefinición del control y la personalización del gaming para los dispositivos Lenovo Legion y LOQ

Legion Space, rediseñado desde cero con un aspecto totalmente nuevo, será compatible con todos los dispositivos de gaming Lenovo Legion y Lenovo LOQ anunciados y mejorará las funciones existentes tanto en la generación anterior de Legion Space como en Lenovo Vantage, al tiempo que introduce una serie de funciones nuevas.

Legion Space sincroniza las experiencias de gaming en todas las laptops, desktops, dispositivos de mano y periféricos Legion, inclusive:

Configuraciones del dispositivo,

Tiendas y bibliotecas de gaming,

Ajustes RGB, incluida la compatibilidad con sincronización atmosférica para el monitor Lenovo Legion Pro 34WD-10 y el teclado Lenovo Legion K510 Gaming Keyboard),

El software otorga a los propietarios de Lenovo Legion un mayor control sobre todo su ecosistema Lenovo Legion, todo ello vinculado a su ID de Lenovo. Las actualizaciones de controladores y los ajustes granulares son fácilmente accesibles para mantener los dispositivos actualizados y ajustados a las preferencias personales del usuario.

Legion Space también contará con Gaming Zone a partir del primer trimestre de 2025, con funciones basadas en IA que ayudarán a los gamers a mejorar sus habilidades, sus secuencias y su motivación para seguir alcanzando sus imposibles.

Características del Gaming Zone:

Game Coach: Realiza un seguimiento de las entradas del ojo, el teclado y el mouse del usuario, utilizando la IA para analizar el rendimiento en el juego, como los tiempos de reacción, la precisión y la conciencia espacial, y proporcionar un plan de mejora personalizado.

Realiza un seguimiento de las entradas del ojo, el teclado y el mouse del usuario, utilizando la IA para analizar el rendimiento en el juego, como los tiempos de reacción, la precisión y la conciencia espacial, y proporcionar un plan de mejora personalizado. Game Clip Master: Utiliza IA generativa para editar horas de imágenes en streaming y convertirlas en contenidos personalizables perfectos para subir a las redes sociales.

Utiliza IA generativa para editar horas de imágenes en streaming y convertirlas en contenidos personalizables perfectos para subir a las redes sociales. Game Companion: Un avatar de IA personalizable que reacciona ante el juego, alentando y aconsejando cuando es necesario.

El nuevo Legion Space ofrece un conjunto de funciones de software integrales adaptadas a los gamers de Lenovo Legion que les ofrece un mayor control, personalización y mejoras para elevar su experiencia de gaming como nunca antes.

Lenovo Legion Pro 34WD-10 Gaming Monitor

Monitor para Gaming Lenovo Legion Pro 34WD-10: Rendimiento OLED que ofrece belleza en el gaming

El monitor para gaming Lenovo Legion Pro 34WD-10, con su pantalla curva PureSight OLED, envuelve la línea de visión del usuario como nunca antes, aumentando la inmersión. Con una curvatura de 800R, una frecuencia de actualización de 240Hz y un tiempo de respuesta de 0.03ms, soporte de color 98.5% DCI-P3 y 99% sRGB con Delta E<2, la pantalla PureSight OLED WQHD de 34” también cuenta con una solución de un solo cable USB Type-C que entrega hasta 140W de potencia para cargar una laptop y otros dispositivos, además de enviar y recibir señales de video y datos a través de su hub de triple USB-A y doble USB-C. La pantalla también incluye un puerto RJ45 de 2.5G para proporcionar una conexión Ethernet por cable a dispositivos sin puerto Ethernet incorporado.

El monitor para gaming Lenovo Legion Pro 34WD-10 incorpora tecnología AI, incluyendo un algoritmo Anti-Burn-in que protege la pantalla OLED del desgaste de píxeles, así como detección de usuario que pone automáticamente la pantalla en reposo cuando no detecta a nadie frente a ella, prolongando la vida útil del panel y reduciendo el consumo de energía. Lenovo TrueSplit divide la pantalla en cuatro combinaciones de múltiples monitores, permitiendo hasta tres monitores virtuales cuando la productividad es una prioridad, o un control más fácil al jugar y hacer streaming en un solo dispositivo. El interruptor KVM incorporado permite cambiar fácilmente entre la pantalla y los periféricos de dos PCs, mientras que los modos Picture-in-Picture y Picture-by-Picture permiten mostrar ambas PCs simultáneamente.

La pantalla cuenta con iluminación RGB atmosférica en la parte inferior del bisel frontal para mejorar la inmersión durante el juego. Controlable a través de Legion Space, la iluminación se puede sincronizar con el contenido en pantalla, efectos de sonido y volumen, o la velocidad de movimiento del teclado y el mouse.

Otras características centradas en el gaming incluyen:

Modos de Juego: Cambia rápidamente entre configuraciones del monitor personalizadas para juegos favoritos.

Dark Boost: Equilibra las áreas oscuras y brillantes en pantalla para una imagen más clara, equilibrada y detallada.

Crosshair Magnifier: Magnifica el centro de la pantalla, permitiendo un apuntado reflexivo más rápido y fácil.

Lenovo Legion R34w-30 Monitor

Monitor Lenovo Legion R34w-30: Pantalla ultrawide versátil

Con un radio de curvatura de 1500R, el monitor Lenovo Legion R34w-30 de 34” ofrece tiempos de respuesta ultrarrápidos con una frecuencia de actualización de 180Hz y un MPRT de 0.5ms, capaz de mantenerse al ritmo de la acción y el movimiento rápido en los juegos con facilidad. La pantalla UWQHD 21:9 cuenta con una cobertura del 99% del gamut de color sRGB y el 90% de DCI-P3, ofreciendo imágenes nítidas y vibrantes que hacen que los mejores juegos se vean aún mejor. Un par de puertos HDMI 2.1 y un puerto DP 1.4 permiten cambiar sin problemas entre múltiples fuentes de video.

Lenovo LOQ 17IRX10

Gama Completa de Lenovo LOQ: Da el paso al verdadero gaming

Los dispositivos Lenovo LOQ ofrecen a los gamers que recién se inician en la escena una selección de opciones asequibles que les brindan todo lo necesario para comenzar su viaje en el mundo del gaming. Los dispositivos Lenovo LOQ están disponibles con opciones de Intel y AMD, hasta GPUs para laptops NVIDIA GeForce RTX 5070, y en formatos de laptop y torre. Este año se presenta una nueva laptop de 17”, la Lenovo LOQ 17IRX10, con un procesador Intel Core i7-14650HX, ofreciendo a los nuevos gamers aún más opciones al aventurarse en el vasto mundo del gaming en PC. Otros dispositivos Lenovo LOQ incluyen:

La Lenovo LOQ 15IRX10, una laptop de 15” con un procesador Intel Core i7-14650HX,

La Lenovo LOQ 15AHP10, una laptop de 15” con un procesador AMD Ryzen 7 260,

La Lenovo LOQ 15AKP10, una laptop de 15” con un procesador AMD Ryzen AI 7 350,

La Lenovo LOQ Tower 17IAX10, una torre de gaming con un procesador Intel Core Ultra 9 280HX y cuyos componentes son fácilmente actualizables para mantener a los usuarios jugando durante años.

Como siempre, casi todos los dispositivos de gaming Lenovo Legion vienen con tres meses gratuitos de Xbox PC Game Pass.

Accesorios Lenovo Legion: Construidos para gamers, diseñados para la vida

Prepárate para la experiencia de gaming definitiva con los accesorios Lenovo Legion. Diseñados para mejorar, proteger y elevar tu estilo de vida gamer, estos esenciales aportan innovación y comodidad al arsenal de cualquier gamer.

Bolso bandolera Lenovo Legion

Diseñado específicamente para adaptarse a los dispositivos Lenovo Legion Go, el bolso bandolera Lenovo Legion cuenta con compartimentos adicionales para accesorios y artículos esenciales diarios. Con un acabado resistente al agua, correas totalmente ajustables y un bolsillo de acceso rápido para paraguas o botella, es perfecto para viajeros, desplazamientos diarios y gamers en movimiento.

Gafas Lenovo Legion 2

Las Lenovo Legion Glasses 2 mejoran el modelo anterior con un diseño elegante, ahora con un peso de 65g y un grosor de 18.5mm para mayor comodidad y equilibrio durante un uso prolongado. Estas gafas portátiles de pantalla virtual actualizadas ofrecen una gama de colores DCI-P3 más amplia del 98% (frente al 90% anterior) y un aumento significativo en el brillo, alcanzando un máximo de 800 nits en comparación con los 270 nits anteriores. Con soporte de frecuencia de actualización máxima de 120Hz para una pantalla Micro-OLED de 126 pulgadas, las nuevas gafas brindan una experiencia de juego más fluida e inmersiva con soporte 3D estereoscópico, mientras ayudan a garantizar la privacidad.

Protector de pantalla Lenovo Legion Go S

El protector de pantalla Lenovo Legion diseñado para adaptarse al Lenovo Legion Go S (8”, 1) presenta un vidrio de dureza 9H de alta transparencia que protege la pantalla de rayones, rasguños y caídas, al tiempo que conserva la sensación natural de la pantalla táctil con solo 0.45mm de grosor.

Auriculares inalámbricos para gaming Lenovo Legion H410

Los auriculares inalámbricos para gaming Lenovo Legion H410 ofrecen un audio inmersivo con controladores de 40 mm y un diseño de respaldo cerrado, proporcionando un sonido rico y claro. Su construcción ligera y ergonómica ofrece comodidad para sesiones prolongadas, mientras que el micrófono con función de silencio al voltearlo garantiza un control fácil. Con opciones de conectividad dual—USB-A de 2.4GHz para baja latencia y Bluetooth 5.2 para mayor flexibilidad—son perfectos para un gaming fluido y de alto rendimiento.

