CES 2025: Lenovo pioneros en el futuro con innovación impulsada por IA

10/01/2025

(EEUU) Lenovo, empresa tecnológica, presentó una innovadora línea de soluciones impulsadas por IA en el CES 2025, mostrando una audaz innovación en sus segmentos comercial, de gaming y de consumo. Con productos diseñados para potenciar a profesionales, gamers, creadores y estudiantes por igual, Lenovo ofrece tecnología más inteligente para todos que aprovecha el poder de la IA para proporcionar soluciones personalizadas, productivas y protegidas.

En el centro de la innovación de Lenovo se encuentra su visión de Smarter AI for All, que integra capacidades de IA de vanguardia en sus PC y soluciones Copilot+. Liderando este esfuerzo se encuentra Lenovo AI Now, un potente asistente de IA personalizado en el dispositivo basado en el modelo Llama 3 de Meta, que ofrece procesamiento de lenguaje natural para tareas como resumen de documentos, recuperación de bases de conocimiento y asistencia en el flujo de trabajo. Además, Legion Space, la plataforma unificada de gaming de Lenovo, aprovecha la IA para proporcionar funciones como análisis de gaming personalizado, herramientas de creación de contenido y sincronización de dispositivos sin interrupciones, lo que garantiza que los gamers disfruten de una experiencia optimizada e inmersiva en todo el ecosistema Lenovo Legion.

“En Lenovo, nos dedicamos a ampliar los límites de la tecnología para permitir a las personas, las empresas y los gamers alcanzar su máximo potencial”, dijo Luca Rossi, presidente de Lenovo Intelligent Devices Group. “Con la IA en el centro de nuestras experiencias personalizadas, productivas y protegidas, nuestras últimas innovaciones de dispositivos y software a través de ThinkPad, ThinkBook, Yoga, Idea, Legion y más no solo ofrecen un rendimiento y versatilidad excepcionales, sino que también redefinen cómo los usuarios trabajan, crean y juegan.”

ThinkPad X9 14 Aura Edition ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Redefiniendo la productividad empresarial con las soluciones ThinkPad y ThinkBook potenciadas por IA

Lenovo presentó sus últimos dispositivos de PC Copilot+ enfocados en los negocios, adaptados a los lugares de trabajo y profesionales modernos:

ThinkPad X9 Ediciones Aura : Las laptops ThinkPad X9 de 14” y 15” Aura Edition ofrecen rendimiento y eficiencia de nivel profesional con procesadores Intel Core Ultra y herramientas avanzadas de IA como Lenovo AI Now para la automatización de tareas y la optimización del flujo de trabajo. Combinando un nuevo diseño elegante y progresivo con seguridad de nivel empresarial y pantallas OLED de primera calidad, estas PC Copilot+ permiten a los profesionales híbridos realizar una transición fluida entre tareas.

: Las laptops ThinkPad X9 de 14” y 15” Aura Edition ofrecen rendimiento y eficiencia de nivel profesional con procesadores Intel Core Ultra y herramientas avanzadas de IA como Lenovo AI Now para la automatización de tareas y la optimización del flujo de trabajo. Combinando un nuevo diseño elegante y progresivo con seguridad de nivel empresarial y pantallas OLED de primera calidad, estas PC Copilot+ permiten a los profesionales híbridos realizar una transición fluida entre tareas. ThinkBook Plus Gen 6 Rollable: Una laptop con inteligencia artificial revolucionaria que cuenta con una pantalla enrollable única que se expande verticalmente de 14” a 16,7”. Redefine la productividad con funciones de pantalla dividida, opciones de pantalla virtual y potentes procesadores Intel Core Ultra.

Lenovo también presentó nuevas soluciones de escritorio ThinkCentre

ThinkCentre M90a Pro Gen 6 : Una desktop todo en uno impulsada por IA para una productividad inmersiva con una pantalla QHD de 27 pulgadas, supresión de ruido integrada impulsada por IA y audio direccional para reuniones virtuales mejoradas.

: Una desktop todo en uno impulsada por IA para una productividad inmersiva con una pantalla QHD de 27 pulgadas, supresión de ruido integrada impulsada por IA y audio direccional para reuniones virtuales mejoradas. ThinkCentre neo 50q QC : La primer desktop comercial del mundo impulsada por Snapdragon de la serie X, que ofrece flujos de trabajo impulsados por IA en un diminuto diseño de 1 litro, proporciona una productividad multitarea superior.

: La primer desktop comercial del mundo impulsada por Snapdragon de la serie X, que ofrece flujos de trabajo impulsados por IA en un diminuto diseño de 1 litro, proporciona una productividad multitarea superior. ThinkCentre neo Ultra Gen 2: Este potente equipo compacto es ahora más capaz que antes con procesadores Intel Core Ultra y puertos Thunderbolt 4.

Anuncios comerciales adicionales:

Lenovo amplió aún más su ecosistema con monitores, accesorios y software avanzados diseñados para mejorar la productividad y la conectividad:

Monitores ThinkVision Serie P : Monitores profesionales de nueva generación que ofrecen una alta precisión dinámica del color, eficiencia energética impulsada por IA y diseños modernos con un 95% de plásticos reciclados postconsumo.

: Monitores profesionales de nueva generación que ofrecen una alta precisión dinámica del color, eficiencia energética impulsada por IA y diseños modernos con un 95% de plásticos reciclados postconsumo. Teclado Bluetooth autocargable : Un innovador teclado alimentado por luz ambiental que no necesita pilas y viene con patas de inclinación personalizables, controles multimedia y control de energía en tiempo real para flujos de trabajo eficientes. Disponible en negro profesional o blanco consumidor.

: Un innovador teclado alimentado por luz ambiental que no necesita pilas y viene con patas de inclinación personalizables, controles multimedia y control de energía en tiempo real para flujos de trabajo eficientes. Disponible en negro profesional o blanco consumidor. Accesorios de la ThinkPad X9: Una línea de accesorios cuidadosamente diseñada para profesionales en movimiento, que incluye: Lenovo X9 Charging GaN Dock , un concentrador compacto que ofrece conectividad versátil con HDMI 2.1, USB-C y compatibilidad con tarjetas SD. Mouse inalámbrico multidispositivo (X9 Edition) , que permite la conectividad con tres dispositivos con un botón de activación AI Now personalizable. Auriculares Lenovo TWS Earbuds (X9 Edition) con audio premium, conmutación automática y cancelación de ruido para una comunicación nítida. Fundas Origami X9 , elegantes fundas protectoras que funcionan también como soportes para estaciones de trabajo, fabricadas con materiales reciclados.

Una línea de accesorios cuidadosamente diseñada para profesionales en movimiento, que incluye: Cámaras Web profesionales QHD y 4K: Cámaras web de alto rendimiento certificadas por Microsoft Teams con funciones mejoradas por IA, como seguimiento de participantes, ajustes de iluminación y optimización de imágenes en tiempo real, que garantizan una calidad excepcional en las videollamadas.

Esta cartera ampliada pone de manifiesto el liderazgo de Lenovo en el suministro de soluciones impulsadas por IA, sostenibles y altamente adaptables que responden a las necesidades cambiantes de las empresas actuales.

Legion Pro 7i (16”, 10) Legion Go S (8”, 1)

Ampliación de la cartera de gaming Legion de Lenovo: Juego sin límites

Lenovo Legion presentó una completa línea de dispositivos, accesorios y software para gaming de última generación diseñados para ofrecer rendimiento, innovación y adaptabilidad de vanguardia para todos los niveles de gamers:

Legion Go S (8”, 1) y Legion Go S (8”, 1) – Potenciadas por SteamOS : Un innovador dispositivo de gaming portátil impulsado por procesadores AMD y disponible en versiones Windows o SteamOS™, que ofrece una portabilidad inigualable, gaming similar al de consola y transiciones fluidas de PC a dispositivo portátil.

: Un innovador dispositivo de gaming portátil impulsado por procesadores AMD y disponible en versiones Windows o SteamOS™, que ofrece una portabilidad inigualable, gaming similar al de consola y transiciones fluidas de PC a dispositivo portátil. Prototipo Legion Go (8.8”, 2) Demuestra la visión de Lenovo para el futuro del gaming portátil con la intención de incluir una pantalla OLED PureSight, procesadores AMD Ryzen de primer nivel y mejoras ergonómicas para un rendimiento y comodidad superiores.

Demuestra la visión de Lenovo para el futuro del gaming portátil con la intención de incluir una pantalla OLED PureSight, procesadores AMD Ryzen de primer nivel y mejoras ergonómicas para un rendimiento y comodidad superiores. Laptops de la serie Legion Pro : Las rediseñadas Legion Pro 7i, Pro 5i y Pro 5 incorporan procesadores Intel Core Ultra o AMD Ryzen, GPU NVIDIA GeForce RTX y sistemas de refrigeración Coldfront Hyper para ofrecer un rendimiento competitivo, visuales dinámicos y framerates fluidos.

: Las rediseñadas Legion Pro 7i, Pro 5i y Pro 5 incorporan procesadores Intel Core Ultra o AMD Ryzen, GPU NVIDIA GeForce RTX y sistemas de refrigeración Coldfront Hyper para ofrecer un rendimiento competitivo, visuales dinámicos y framerates fluidos. Series Legion 7i y Legion 5: Laptops para gaming ultraportátiles con pantallas PureSight, diseños delgados y ligeros, y gestión térmica avanzada, diseñados para jugadores que equilibran las cargas de trabajo STEM y académicas con el gaming AAA.

Lenovo también presentó desktops avanzadas para gaming, monitores, sistemas LOQ y la última Legion Tab:

Serie Legion Tower : Las Legion Tower 7i, Tower 5i y Tower 5 ofrecen componentes actualizables, procesadores Intel Core Ultra o AMD Ryzen, y GPU NVIDIA GeForce RTX, proporcionando una potencia masiva para esports y entusiastas.

: Las Legion Tower 7i, Tower 5i y Tower 5 ofrecen componentes actualizables, procesadores Intel Core Ultra o AMD Ryzen, y GPU NVIDIA GeForce RTX, proporcionando una potencia masiva para esports y entusiastas. Monitor para gaming Legion Pro 34WD-10 : Un monitor de juegos OLED PureSight 800R curvo para una inmersión definitiva, que cuenta con protección contra efecto de quemado impulsada por IA y visuales de alto rendimiento con una frecuencia de actualización de 240Hz y una solución USB Type-C de un solo cable.

: Un monitor de juegos OLED PureSight 800R curvo para una inmersión definitiva, que cuenta con protección contra efecto de quemado impulsada por IA y visuales de alto rendimiento con una frecuencia de actualización de 240Hz y una solución USB Type-C de un solo cable. Monitor Legion R34w-30 : Una versátil pantalla ultrawide de 34” con una curva 1500R, una frecuencia de actualización de 180Hz y una precisión de color vibrante, ideal para gamers que necesitan un rendimiento inmersivo y capacidades de productividad.

: Una versátil pantalla ultrawide de 34” con una curva 1500R, una frecuencia de actualización de 180Hz y una precisión de color vibrante, ideal para gamers que necesitan un rendimiento inmersivo y capacidades de productividad. Cartera LOQ de Lenovo : Los dispositivos LOQ actualizados de Lenovo están disponibles con opciones Intel o AMD con GPU NVIDIA GeForce RTX, en diseños de 15”, un nuevo diseño de 17” o una desktop torre.

: Los dispositivos LOQ actualizados de Lenovo están disponibles con opciones Intel o AMD con GPU NVIDIA GeForce RTX, en diseños de 15”, un nuevo diseño de 17” o una desktop torre. Lenovo Legion Tab (8.8”, 3): Un potente equipo portátil para gaming con pantalla táctil PureSight de 8,8” y 2,5K a 165 Hz, procesador Snapdragon® 8 Gen 3 compatible con trazado de rayos y 165 FPS, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Cuenta con cámara de vapor Legion Coldfront para una refrigeración eficiente, una batería de 6550 mAh para sesiones prolongadas

El software Legion Space se ha rediseñado por completo, ofreciendo a los gamers un mayor control del ecosistema y herramientas basadas en IA:

Game Coach : Realiza un seguimiento de las entradas del usuario y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar el tiempo de reacción, la precisión y el reconocimiento espacial.

: Realiza un seguimiento de las entradas del usuario y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar el tiempo de reacción, la precisión y el reconocimiento espacial. Game Clip Master : Utiliza IA generativa para editar horas de juego y convertirlas en momentos destacados compartibles y listos para las redes sociales.

: Utiliza IA generativa para editar horas de juego y convertirlas en momentos destacados compartibles y listos para las redes sociales. Compañero de juego: Un avatar de IA personalizable que reacciona al juego, ofreciendo aliento y consejos en tiempo real.

Los accesorios Lenovo Legion completan el ecosistema, ofreciendo rendimiento y comodidad:

Protector de pantalla Legion Go S : Cristal 9H duradero que protege el dispositivo portátil sin comprometer la sensibilidad táctil.

: Cristal 9H duradero que protege el dispositivo portátil sin comprometer la sensibilidad táctil. Bolsa Legion Sling: Resistente al agua y ajustable, diseñada para transportar dispositivos y accesorios Legion Go sobre la marcha.

Resistente al agua y ajustable, diseñada para transportar dispositivos y accesorios Legion Go sobre la marcha. Legion Glasses 2 : Gafas de pantalla virtual portátiles y ligeras actualizadas con imágenes más brillantes, una gama de colores más amplia y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz para disfrutar de experiencias de gaming privadas y envolventes.

: Gafas de pantalla virtual portátiles y ligeras actualizadas con imágenes más brillantes, una gama de colores más amplia y una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz para disfrutar de experiencias de gaming privadas y envolventes. Auriculares inalámbricos para gaming Legion H410 Sonido de alta fidelidad, conectividad dual (2,4 GHz y Bluetooth 5.2) y un micrófono que se puede girar para silenciar, para un audio fluido y de alto rendimiento.

Con esta gama ampliada de dispositivos, monitores, accesorios e innovaciones de software, Lenovo Legion continúa redefiniendo lo que es posible en el gaming, permitiendo a los jugadores de todos los niveles jugar a su manera, ya sea en casa, en el aula o en movimiento.

Lenovo Yoga Slim 9i (14”, 10)

Potenciando la creatividad y la productividad con los dispositivos Yoga, IdeaPad e IdeaCentre de Lenovo basados en IA

Lenovo ha presentado su última gama de dispositivos Yoga, IdeaPad e IdeaCentre basados en IA y diseñados para transformar la creatividad, la productividad y las experiencias de entretenimiento:

Yoga Slim 9i (14”, 10) : La primer laptop del mundo con tecnología de cámara bajo pantalla (CUD), que ofrece una asombrosa relación pantalla-cuerpo del 98% y una pantalla 4K PureSight Pro OLED para una experiencia creativa fluida y sin bordes. Esta PC Copilot+ con procesadores Intel® Core Ultra combina portabilidad con eficiencia energética ofreciendo hasta 17 horas de duración de la batería.

: La primer laptop del mundo con tecnología de cámara bajo pantalla (CUD), que ofrece una asombrosa relación pantalla-cuerpo del 98% y una pantalla 4K PureSight Pro OLED para una experiencia creativa fluida y sin bordes. Esta PC Copilot+ con procesadores Intel® Core Ultra combina portabilidad con eficiencia energética ofreciendo hasta 17 horas de duración de la batería. Yoga Book 9i (14”, 10) : Una laptop convertible OLED de doble pantalla que actúa como un estudio creativo portátil con herramientas de IA como Smart Note para una mejor toma de notas y Smart Reader para sinopsis de libros generadas por IA. Sus Air Gestures agilizan la multitarea en sus vibrantes pantallas.

: Una laptop convertible OLED de doble pantalla que actúa como un estudio creativo portátil con herramientas de IA como para una mejor toma de notas y para sinopsis de libros generadas por IA. Sus Air Gestures agilizan la multitarea en sus vibrantes pantallas. Yoga 9i 2 en 1 Aura Edition (14”, 10) : Una PC convertible Copilot+ con procesadores Intel Core Ultra, las características de Lenovo Aura Edition para personalizar, compartir fotos y acceder a soporte, incluye visuales OLED premium, permitiendo a los creadores trabajar libremente a través de su diseño flexible de 360 grados.

: Una PC convertible Copilot+ con procesadores Intel Core Ultra, las características de Lenovo Aura Edition para personalizar, compartir fotos y acceder a soporte, incluye visuales OLED premium, permitiendo a los creadores trabajar libremente a través de su diseño flexible de 360 grados. Yoga Tab Plus: La primera tablet con IA en el dispositivo de Lenovo, con una pantalla antirreflejos 3K de 12,7”, procesador Snapdragon 8 Gen 3 y herramientas inteligentes de IA como AI Note y AI Transcript para mejorar la productividad y la creatividad.

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition

Lenovo también presentó más nuevas laptops Yoga e IdeaPad para usuarios versátiles:

Yoga Slim 7i Aura Edition : Un elegante lienzo creativo impulsado por IA con una pantalla OLED de 2,8K, características de Lenovo Aura Edition, incluyendo Smart Modes para una productividad personalizada.

: Un elegante lienzo creativo impulsado por IA con una pantalla OLED de 2,8K, características de Lenovo Aura Edition, incluyendo Smart Modes para una productividad personalizada. Serie Yoga 7i 2 en 1 : Laptops convertibles disponibles en opciones de 14” y 16”, con pantallas OLED PureSight y diseños versátiles para creadores en movimiento.

: Laptops convertibles disponibles en opciones de 14” y 16”, con pantallas OLED PureSight y diseños versátiles para creadores en movimiento. IdeaPad Pro 5i (16”, 10): Un potente equipo de productividad con procesadores Intel Core Ultra, gráficos NVIDIA GeForce RTX y una pantalla OLED con un TDP de hasta 135 W para tareas creativas intensivas.

Las desktops IdeaCentre ofrecen un rendimiento compacto y funciones basadas en IA para usuarios creativos y de hogar:

IdeaCentre Mini x (1L, 10) : La primer desktop de consumo del mundo con procesadores Snapdragon de la serie X.

: La primer desktop de consumo del mundo con procesadores Snapdragon de la serie X. IdeaCentre Tower (17L, 10): Una desktop personalizable con procesadores Intel Core Ultra y gráficos NVIDIA GeForce RTX para un potente rendimiento y capacidad de ampliación.

Además de la Yoga Tab Plus, Lenovo amplió aún más su línea de tablets para potenciar a estudiantes, creativos y familias:

Idea Tab Pro : Una tablet de aprendizaje inteligente con Circle to Search y Google Gemini, que ofrece una pantalla 3K y un rendimiento del sistema mejorado con MediaTek Dimensity 8300.

: Una tablet de aprendizaje inteligente con Circle to Search y Google Gemini, que ofrece una pantalla 3K y un rendimiento del sistema mejorado con MediaTek Dimensity 8300. Lenovo Tab: Una tablet ligera y versátil de 10,1” con carcasas personalizables, ideal para el entretenimiento y el uso sobre la marcha.

Esta línea de consumo ampliada combina capacidades de IA de vanguardia, diseño innovador y funciones centradas en el usuario, lo que permite a creadores, estudiantes y familias maximizar su potencial en un mundo impulsado por la IA.

Una visión de futuro: Innovación impulsada por la IA y dispositivos conceptuales

Lenovo presentó conceptos visionarios de IA que ponen de relieve el futuro de la tecnología inteligente y adaptable:

Pantalla IA: Integra IA para optimizar la interacción del usuario con funciones como rotación automática de la pantalla, elevación e inclinación, alertas posturales y control por voz para una experiencia de usuario más inteligente y saludable.

Integra IA para optimizar la interacción del usuario con funciones como rotación automática de la pantalla, elevación e inclinación, alertas posturales y control por voz para una experiencia de usuario más inteligente y saludable. AI Travel Set : Dispositivos portátiles habilitados para IA, que incluyen una pulsera y un colgante, que proporcionan un seguimiento personalizado de la actividad, información sobre productividad y traducción de idiomas en tiempo real para viajeros de todo el mundo.

: Dispositivos portátiles habilitados para IA, que incluyen una pulsera y un colgante, que proporcionan un seguimiento personalizado de la actividad, información sobre productividad y traducción de idiomas en tiempo real para viajeros de todo el mundo. Lenovo Action Assistant : Un asistente de IA impulsado por Large Action Model que automatiza tareas complejas de varios pasos transformando el lenguaje natural en pasos procesables, agilizando los flujos de trabajo para los profesionales.

: Un asistente de IA impulsado por Large Action Model que automatiza tareas complejas de varios pasos transformando el lenguaje natural en pasos procesables, agilizando los flujos de trabajo para los profesionales. AdaptX Mouse : Un mouse modular y multiusos que se transforma en una herramienta ergonómica, un centro de viaje o un banco de energía de emergencia, combinando practicidad con portabilidad.

: Un mouse modular y multiusos que se transforma en una herramienta ergonómica, un centro de viaje o un banco de energía de emergencia, combinando practicidad con portabilidad. Auriculares IA: Auriculares avanzados con traducción de voz en tiempo real, supresión de ruido de la huella vocal y clonación de voz generada por IA para una comunicación fluida y auténtica.

Estos conceptos con visión de futuro subrayan el compromiso de Lenovo de combinar la tecnología de IA de vanguardia con un diseño centrado en el usuario, creando soluciones que se anticipan a las necesidades futuras y redefinen la productividad, la colaboración y la adaptabilidad.

