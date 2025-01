CES 2025: Reafirmó su posición como el evento que marca el rumbo de la industria tech global

(EEUU) Como cada año, el Consumer Electronics Show (CES) 2025, celebrado la semana pasada en Las Vegas, reafirmó una vez más su posición como el evento que marca el rumbo de la industria tecnológica a nivel global. Este año, las tendencias presentadas no solo captaron la atención de los entusiastas y expertos del sector, sino que también trazaron un camino claro para la transformación de diversos mercados.



Sin duda, el tema protagonista del CES de este año fue la inteligencia artificial (IA) generativa, que ha dejado de ser una simple herramienta para convertirse en un agente autónomo capaz de realizar tareas complejas con mínima intervención humana. Esta evolución abre una nueva etapa en la que las máquinas no solo responden a comandos, sino que anticipan necesidades y ejecutan acciones de manera proactiva. Estamos ante un momento en el que la IA comienza a integrarse en todos los ámbitos de la vida diaria y empresarial, lo que plantea enormes oportunidades y también retos regulatorios importantes.



Otro aspecto que destacó fue la tecnología orientada a la salud. Dispositivos que van desde anillos inteligentes hasta espejos con IA capaces de realizar escaneos corporales completos ilustran una tendencia clara: los accesorios y el hogar como centro de monitoreo de la salud. Esta visión promete impulsar a los pacientes a tener un mayor control sobre su bienestar, al tiempo que facilita una atención médica personalizada. Además, estas soluciones tecnológicas tienen el potencial de cerrar brechas de acceso a la salud en comunidades alejadas.



La sostenibilidad también se colocó al frente de las prioridades tecnológicas. Innovaciones en baterías para el hogar y sistemas de gestión energética muestran cómo la industria se está adaptando a las exigencias de un mundo que demanda mayor eficiencia y menor impacto ambiental. La combinación de tecnología y energía renovable no solo representa un compromiso con el planeta, sino también una gran oportunidad de negocio para quienes sepan aprovecharla.



En el sector automotriz, el CES 2025 dejó una muestra de cómo la movilidad está siendo redefinida por la tecnología. La presentación de vehículos inteligentes que integran sensores, cámaras y sistemas de IA para interactuar con los ocupantes revela un futuro cercano en el que los autos no serán solo medios de transporte, sino plataformas de experiencia y conectividad.



El CES también confirmó la evolución del concepto de hogar inteligente. Cada vez más, los dispositivos del hogar no solo están conectados, sino que también aprenden y se adaptan a los hábitos de los usuarios.



El CES 2025 nos deja una lección clara: el futuro está siendo moldeado por la convergencia de tecnologías que buscan hacer nuestras vidas más eficientes, conectadas y sostenibles. La IA, la salud digital, la sostenibilidad y la movilidad inteligente son los pilares de esta nueva era. El desafío no es solo seguir el ritmo de estas innovaciones, sino entender cómo integrarlas de manera inteligente en nuestra vida y, sobre todo, en nuestras economías y marcos regulatorios.