CES 2025: Samsung presenta una nueva visión para pantallas en el evento First Look

Por staff

13/01/2025

(EEUU) Antes de la apertura del CES 2025, Samsung Electronics presentó una gama de nuevos productos en First Look 2025, destacando su liderazgo tecnológico e introduciendo Vision AI, una nueva dirección para las pantallas con inteligencia artificial.

Vision AI: Llevando la IA personalizada al centro de la vida cotidiana

La Zona Vision AI ofreció un panorama de las características exclusivas de IA de Samsung, mostrando tecnologías que trascienden el papel tradicional de los televisores al ofrecer experiencias personalizadas adaptadas a las preferencias de los usuarios y a entornos distintos. Algunas de las funciones destacadas que atrajeron la atención del público incluyeron Click to Search, que recupera información con un solo clic mientras se disfruta contenido; Live Translate, que convierte contenido en idiomas extranjeros en subtítulos en el idioma preferido del usuario; y Generative Wallpaper, que utiliza IA para crear pantallas digitales personalizadas.

Pantallas de próxima generación: Transformando la vida diaria en una experiencia premium

También se exhibieron algunos de los avances más recientes en tecnología de pantallas. Las innovaciones incluyeron HoloDisplay, una pantalla flotante que utiliza tecnología 3D para proyectar imágenes con detalles realistas, y MICRO LED Beauty Mirror, un fator de forma único que ofrece soluciones personalizadas de belleza.

Pantallas Lifestyle: La intersección de tecnología, arte y funcionalidad

Samsung también reveló una gama de productos lifestyle que combinan atractivo estético con beneficios prácticos. Entre los destacados se encuentran The Frame y The Frame Pro, que transforman espacios cotidianos en galerías de arte personal, y The Premiere 5, que establece un nuevo estándar para el cine en casa.

Monitores revolucionarios: Pantallas para el trabajo, el ocio y más allá

Samsung también presentó una línea de pantallas de vanguardia diseñadas para transformar espacios personales, profesionales y de entretenimiento. Entre ellos se encontraba la serie de monitores gaming Odyssey, que ofrece una experiencia de juego inmersiva gracias a su impresionante frecuencia de refresco y tecnología 3D avanzada.

Los avances de próxima generación en pantallas presentados por Samsung en CES 2025 van más allá de la innovación tecnológica: ellas están diseñadas para el usuario, combinando conveniencia, funcionalidad y un enfoque reinventado hacia la vida inteligente. Al integrar de manera fluida tecnología de punta, diseño refinado y funciones personalizadas, estas soluciones ofrecieron a los visitantes una experiencia única y atractiva. Mirando hacia el futuro, Samsung continúa marcando el camino hacia estilos de vida más inteligentes y convenientes.

