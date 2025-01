CES 2025: Sony crea un futuro lleno de “kando”

Por staff

10/01/2025

(EEUU) Sony Group Corporation (“Sony”) estará presente en la feria CES 2025, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada, a partir del martes 7 de enero (PST), con el lema “Creative Entertainment Vision” (Visión de entretenimiento creativo), la visión a largo plazo que Sony pretende lograr en 10 años.

Hiroki Totoki, presidente, COO y CFO de Sony Group Corporation, presentó junto a un diverso grupo de oradores en la conferencia de prensa de Sony realizada en la tarde del 6 de enero, una variedad de iniciativas fundacionales que conducirán a Sony hacia el logro de su lema “Creative Entertainment Vision”, lo que incluye nuevas soluciones que amplían la libertad creativa, tales como un nuevo sistema de procesamiento vehicular y las últimas soluciones de creación de contenido en espacios virtuales.

Además de presentar iniciativas en el campo del anime para ampliar la comunidad de fanáticos, Sony también resaltó proyectos para convertir la IP (Propiedad Intelectual) de los juegos en obras visuales, creaciones junto a músicos y nuevas experiencias de entretenimiento basadas en la ubicación; todo pensado para expandir el mundo de la IP de los juegos desde diversas perspectivas. Estas iniciativas incluyen la producción de una serie anime basada en el juego “Ghost of Tsushima: Legends”, el lanzamiento de una nueva aplicación de la lectura de manga “Crunchyroll Manga” y la fecha de lanzamiento de la segunda temporada de la serie “The Last of Us”.

Asimismo, junto al orador invitado Roger Goodell, Comisionado de la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos, Sony compartió los últimos desarrollos en la evolución del entretenimiento deportivo.

Por otra parte, Sony Honda Mobility presentó su vehículo eléctrico “AFEELA 1”, cuyos pedidos comenzarán a aceptarse a partir de 2025, como una nueva demostración de innovación en movilidad.

Totoki cerró la conferencia de prensa haciendo énfasis en que el lema “Creative Entertainment Vision” de Sony involucra el trabajo conjunto de creadores, socios y colegas de Sony, para crear infinitas realidades para todos, que despierten la imaginación y generen una sensación ilimitada de “kando” (profundas emociones).

Oradores de la conferencia de prensa (por orden de aparición)

・Hiroki Totoki (presidente, COO y CFO de Sony Group Corporation)

・Neal Manowitz (presidente y COO de Sony Electronics Inc.)

・Roger Goodell (Comisionado de la Liga Nacional de Fútbol)

・Yasuhide Mizuno (director representante, presidente y CEO de Sony Honda Mobility Inc.)

・Jonny Slow (CEO de Pixomondo)

・Thaisa Yamamura (responsable de XR Business Development de Sony Electronics Inc.)

・Atsuhiro Iwakami (presidente de Aniplex Inc.)

・Rahul Purini (presidente de Crunchyroll)

・Ravi Ahuja (presidente y CEO de Sony Pictures Entertainment)

・Asad Qizilbash (responsable de PlayStation Productions)

・Ashley Brucks (presidente de Screen Gems)

・Neil Druckmann (Jefe de estudio y jefe de Creative, Naughty Dog)

Detalles del estand

Fechas: Del martes 7 de enero al viernes 10 de enero de 2025

Lugar: Las Vegas Convention Center, estand N.° 20800



Principales exhibiciones

En función de su lema “Creative Entertainment Vision”, la visión a largo plazo a donde quiere llegar en 10 años, la exhibición se concentra en las últimas tecnologías e iniciativas para liberar la creatividad de los creadores de contenido y maximizar el valor de la IP. El estand está estructurado en función de las tres fases del lema “Creative Entertainment Vision” de Sony: “Creativity Unleashed” (Libertad creativa), “Boundaries Transcended” (Límites superados) y “Narratives Everywhere” (Narrativas en todas partes). También presenta una expresión artística de lo que Sony cree que pasará en el futuro con la creación de contenido: el contenido nace y se expande a través de la cocreación entre distintos creadores.





Nuevo sistema de procesamiento vehicular que utiliza Virtual Production: “PXO AKIRA”

En la feria se presenta “PXO AKIRA” por primera vez, un nuevo e innovador sistema que transforma el método tradicional para filmar vehículos y mejora la seguridad, lo cual reduce los costos y maximiza la libertad creativa. PXO AKIRA combina una grúa para cámara robótica de avanzada con una plataforma de movimiento personalizada, tecnología de volumen LED y una herramienta de gemelo digital integrada para ofrecer una solución todo en uno para filmar vehículos utilizando el software Virtual Production en cualquier entorno. Además, durante la feria tecnológica se presentará una herramienta 3D de reconstrucción que se complementa a la perfección con PXO AKIRA, y ofrece la capacidad para capturar entornos del mundo real y transformarlos en fondos digitales 3D inmersivos.

“XYN”, la solución integrada de hardware y software diseñada para dar soporte a la creación de contenido en espacios virtuales

Sony Corporation anunció hoy el lanzamiento de XYN, una solución integrada de hardware y software diseñada para dar soporte a la creación de contenido en espacios virtuales. Gracias a las tecnologías de imagen, detección y visualización únicas de Sony, “XYN” emplea algoritmos exclusivos para capturar y reproducir con precisión objetos, movimiento humano y fondos en espacios del mundo real, y reproducirlos de manera eficiente en entornos de producción de gráficos 3D por computadora (CG), lo que facilita la creación de flujos de trabajo flexibles. Los asistentes podrán experimentar los productos y las soluciones que se encuentran actualmente en desarrollo.

LEGO Horizon Adventures con la música de mxmtoon Alive

LEGO® Horizon Adventures es una divertida historia inspirada en el mundo de Horizon y hecha totalmente con elementos LEGO. Su tema musical, escrito y producido por la canta autora mxmtoon, supera el alcance de la franquicia de Horizon de una forma innovadora, y en la feria CES se presentará un adelanto del video musical. El video aprovecha activos producidos para el juego utilizando Unreal Engine de Epic Games para ampliar el juego y convertirlo en contenido animado.

Este proyecto combina una increíble colaboración entre la música de la canta autora mxmtoon y la creatividad de múltiples equipos, los cuales incluyen a Guerrilla, The LEGO Group, Pixomondo y Sony. En el estand, los asistentes podrán jugar al juego y ver un adelanto del video musical, así como el detrás de escena que resalta el proceso creativo y de producción.

Una experiencia basada en la temática de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”

Aniplex Inc. es una compañía de entretenimiento integral con una amplia variedad de negocios a nivel mundial, lo cuales incluyen la planificación y producción de videos y obras musicales, principalmente en el área de la animación; el desarrollo y planeamiento de juegos; la producción y distribución de obras teatrales y la planificación, producción y venta de mercancías.

En el stand de la feria, los asistentes podrán involucrarse en una serie de experiencias basadas en la temática de la serie anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la cual se basa en el manga de Koyoharu Gotoge, publicado por JUMP COMICS de SHUEISHA, que tiene más de 150 millones de copias. La producción de la animación está a cargo de ufotable. La feria tendrá una cabina de fotos que recrea el póster de la película Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle, la primera de una trilogía que será presentada en los cines de todo el mundo en el 2025.

Concepto de entretenimiento inmersivo basado en la ubicación, con la temática de “The Last of Us”

Sony está explorando nuevas formas para expandir el valor de la IP del contenido mediante el desarrollo de un concepto de prueba para entretenimiento basado en la ubicación, con varias tecnologías de video, audio y sensoriales para brindar a los creadores nuevas formas de expresión. En el stand, este concepto de entretenimiento inmersivo del futuro se presenta con la temática del juego de acción y aventuras de suspenso “The Last of Us”, con videos en alta definición, sonido 3D y tecnologías olfatorias.

