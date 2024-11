CESSI presenta a los finalistas de la 20° edición de los Premios Sadosky

16/11/2024

(Argentina) La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) anuncia los nombres de los finalistas dentro de los postulados para la edición especial 20° aniversario de los Premios Sadosky, que celebran la excelencia y la innovación en la industria del software y los servicios basados en el conocimiento en el país premiando el talento de los profesionales y empresas del sector a nivel nacional.

El evento de premiación que año a año reúne a los referentes más destacados del sector tecnológico nacional, tendrá lugar el 28 de noviembre a las 18.00hs en el Hotel Hilton, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas https://premiossadosky.org.ar/.Asimismo, como cierre de la noche se llevará a cabo la IT@NIGHT, un espacio de networking concebido para celebrar el final del año.

Esta edición especial por los 20 años de los Premios Sadosky, llega con una imagen renovada. Con el objetivo puesto en la innovación continua y adaptación a nuevas tecnologías, “la nueva imagen de este galardón refleja la evolución y el dinamismo de la Industria del Software en Argentina, reforzando el espíritu de modernidad y progreso que nos caracteriza, sumando nuevos premios, sumando este año los diplomas y premios como NFT en la Blockchain y evolucionando los mismos como todos los años” comenta Diego Alejandro Berardo, Vicepresidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) y Presidente del Comité Organizador de los Premios Sadosky 2024.

“Estamos muy orgullosos de llevar adelante una nueva edición de los premios Sadosky, que no solo reconocen la excelencia en nuestra industria, sino también promueven a las futuras generaciones a continuar innovando y desarrollando tecnologías que fomenten el progreso en nuestro país” afirma Pablo Fiuza, presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI).

Nacida en el 2005, esta iniciativa impulsada por la CESSI es un homenaje al ilustre científico argentino Manuel Sadosky, llevando su nombre como valoración a su inagotable sabiduría académica y humana, que ha sabido llegar a las generaciones que lo siguieron y a su inmensa dedicación al bienestar del país y a la promoción de las ciencias informáticas.

Uno a uno, los finalistas de los Premios Sadosky 2024:

Temática INDUSTRIA:

INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO REGIONAL: se reconocerán las iniciativas de los Distritos, Cámaras, Polos, Clusters y Entidades que promuevan acciones efectivas e innovadoras para el crecimiento de la Economía del Conocimiento en el ámbito de la economía regional en la que actúan. Los finalistas son:

● Acelerador Polo IT Bs As, del Polo IT Buenos Aires

● Mar del Plata Tech Week, realizada por ATICMA

● Potenciadas El Podcast, del Polo Tecnológico Rosario

COMPROMISO CON LA CALIDAD: se premiará a aquella empresa que se destaca en aspectos como la gestión de sus procesos, recursos y la disciplina en el seguimiento, medición, análisis y revisión de sus resultados en pos de la mejora e innovación. Los finalistas son:

● Worldsys

● TGV

● FX Informática

INNOVACIÓN TRANSFORMADORA: se distinguirá el mejor proyecto, asociativo o no, concretado en un desarrollo tecnológico innovativo, basado en tecnología de punta aplicada como IA, Blockchain, etc., que haya generado un alto impacto en la mejora de productividad. Los finalistas son:

● Iniciativa Botín de Lionel Messi, de Julasoft

● Proyecto Enlite Health Solutions, de Enlite Health Solutions

● Proyecto Personalized Teacher Assistance, de Ingenia

● Iniciativa Inmerso, de InterBrain

● Iniciativa Kuru, de Kuru

START UP DEL AÑO: se premiará a la mejor Start Up del año de la Industria Argentina del Software y los servicios basados en el conocimiento, que tenga hasta 2 años de recorrido. Los finalistas son:

● Auplit, de Gajo

● Zafirus Technologies, de Zafirus Technologies

● Tokeniza tus Activos, de Pala Blockchain

● Quickpass, de Vortex

SCALE UP DEL AÑO: se reconocerá al mejor Scale Up del año de la Industria Argentina del Software y los servicios basados en el conocimiento. Los finalistas son:

● Alkymetrics, de Alkemy

● Finanzas Embebidas, de Flexibility

● InterBrain

Temática MERCADO:

IMPACTO DIGITAL: se reconocerá la empresa o equipo con una solución informática de impacto en la Transformación Digital de la empresa productora de bienes o comercial o de servicios, en la que se haya aplicado. Los finalistas son:

● Club de Congelados, por Esto Es

● Gestión de Tránsito Inteligente, por AW Latam

● Digitalización de los shoppings con ¡appa!, por ¡appa!

● Digitalización Catastral: Optimiza la Gestión de Catastros, por Relex

INCLUSIÓN DIGITAL: se premiará al mejor programa o iniciativa que promueva la inclusión mediante el uso de software. Los finalistas son:

● EMPUJAR IT – Alianzas por la inclusión en el sector IT, de la Fundación Empujar

● Calificadas, de Calificadas

● Operation Quest, del Hospital Italiano de Buenos Aires

● Rescate Digital, de Finnegans

● Semillero Digital, por Semillero Digital Asociación Civil

● M1000IA (Mil Mujeres en IA), de Bounty Edtech

● Kiki en Equilibrio, de Digi Learnnials

IMPACTO EN EL DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO: Esta categoría premia a proyectos de software que han logrado proporcionar una experiencia positiva, intuitiva y gratificante para los usuarios. Los finalistas son:

● Operation Quest, del Hospital Italiano de Buenos Aires

● Nutricia Siempre Juntos, de Aditi Consulting

● Extranet de Nasini, de Syloper

IMPACTO EN LA INDUSTRIA VERTICAL DEL GAMING: se premiará a aquellos proyectos de desarrollo de gaming que han logrado innovar y producir un salto regional y global. Los finalistas son:

● Per Aspera, por Tlön Industries

● Campaña “Who Are You!?”, por Haunting Humans Studio

● Backyard Pirates!, por Cosmic Brew Studios

● Eterspire, por Stonehollow Workshop

● Punko.io, por Agonalea Games

● I See Red, por Whiteboard Games

IMPACTO EN LA INDUSTRIA VERTICAL FINTECH: se reconocerá a aquellos proyectos de desarrollo fintech que han logrado innovar y dar un salto regional y global. Los finalistas son:

● Viallion

● Extranet de Nasini, por Syloper

● Kuru

Temática TALENTO:

INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN DE TALENTO: se premiará a los colegios e instituciones públicas o privadas de nivel primario o secundario, y/o a las universidades, instituciones públicas o privadas de tercer nivel, y/o empresas que hayan implementado iniciativas innovadoras en los procesos educativos de formación de talento para la Industria del conocimiento. Los 4 finalistas son:

● Iniciativa Mamás Curiosas, por Cerebro Curioso

● Proyecto de Robótica Educativa e Informática STEAM, realizada por UAI

● Iniciativa Nómade Instituto Maker, por Nómade Makerspace

● Potencia tu futuro, desarrollada por MindHub en conjunto con Rappi.

Como es tradición en estos premios,entre todos los ganadores de los Premios definidos en cada temática, se galardonará con el “Premio Sadosky de Oro” al mayor referente del año de la Industria Argentina de Software.

Además, se reconocerá al “Empresario del año” en dos categorías: empresas grandes (60 ó más empleados) y medianas menos de 60 empleados). Además, será distinguido un periodista o medio en la temática “Tarea de Difusión” por su colaboración en la comunicación de las TIC’s y sus iniciativas, durante el año en curso.

Quienes acompañan a CESSI en la edición 2024 hasta el momento son Sponsors Diamante: Globant; Veritran; Payoneer; Neuralsoft; Aditi Consulting Sponsors Oro: TGV, G&L Group, Finnegans; Sonda; Medifé; Visma; ITR; Esto Es, Mercado Libre, WeWork; Sponsors Plata: AW Latam; Cleversoft; Fase Cuatro; easycommerce; HR Oasis; Voolkia, Universidad de Palermo, Infosis, QServices, Epidata. Auspiciantes: UAI; Quadion Tech, BDT Global, Thinkdata, Balanz.

Apoyo Institucional: Argencom, ATICMA, Fundacion Sadosky, CACE, ADVA, EVA, Polo TIC Mendoza, Cámara Argentina FINTECH, Polo Tecnológico Rosario, INFOTECH, CISTIC, CABASE, Impulso Tecnológico.

