CGTN: Uniendo tradición y tecnología: La Gala del Festival de Primavera de CMG 2025 entra en la etapa final

26/01/2025

CGTN publicó un artículo que trata sobre por qué la Gala del Festival de Primavera, o Chunwan, es un evento significativo para todos los chinos y sirve como un vínculo que une las emociones compartidas de la comunidad china global. El artículo también enfatiza cómo la Gala 2025 integrará de manera transparente la cultura tradicional china con la tecnología de vanguardia, convirtiéndola en una celebración verdaderamente única de la cultura china.

BEIJING, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — La Gala del Festival de Primavera 2025 de China Media Group (CMG), una piedra angular de las celebraciones del Año Nuevo chino ha entrado en su fase de ensayo final. Conocido por su rica importancia cultural, este evento anual, o Chunwan en China, combina innovación con tradición, cautivando al público en China y en el mundo.

El 22 de enero, la gala completó su cuarto ensayo, finalizando su alineación de actuaciones y elementos técnicos. Con tecnología AR y VR de vanguardia, el espectáculo promete una experiencia inmersiva, combinando actos clásicos como canciones, bailes, sketches y diafonía con elementos interactivos para la participación de las audiencias y atraer a un público más amplio, especialmente a las generaciones más jóvenes.

Además del ambiente festivo, la gala presentó su mascota oficial, “Si Sheng Sheng”, una serpiente verde vibrante que simboliza el Año de la Serpiente. Inspirado en la cultura tradicional china, el diseño incorpora detalles intrincados como los patrones en espiral de un “Ruyi” de plata dorada descubierto en el Templo Famen de Shaanxi, en el noroeste de China, que representa la prosperidad. El cuerpo de la mascota presenta enredaderas entrelazadas que simbolizan la vitalidad y está adornado con flores como la begonia, la magnolia y la peonía, elaboradas con exquisitas técnicas de filigrana. El diseño reflexivo combina el patrimonio con el arte, encapsulando el espíritu de celebración del Festival de Primavera.

Una fusión de tradición y modernidad

Desde sus inicios en 1983, la Gala del Festival de Primavera se ha convertido en un sello cultural del Año Nuevo Chino, celebrando el patrimonio de la nación a través de actuaciones como óperas, canciones populares, bailes, sketches y diafonía. Este año, manteniendo estas tradiciones, la gala adoptará expresiones creativas modernas.

El diseño del escenario de la Gala 2025 se inspira en el cetro “Ruyi”, un artefacto tradicional chino que simboliza los deseos cumplidos. El escenario en forma de cetro conecta a los intérpretes con el público, creando un entorno armonioso. Los elementos de las costumbres del Festival de Primavera, incluyendo el corte de papel, los títeres de sombras y los nudos chinos, se incorporarán a las imágenes, el vestuario y las letras del espectáculo, enfatizando la autenticidad cultural.

Entre las actuaciones destacadas se encuentra The Pillars, un acto de canto y danza inspirado en el Eje Central de Pekín, que recientemente fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La actuación celebra el ingenio arquitectónico de la antigua China, combinando temas históricos con impresionantes efectos visuales. Otro punto culminante, Beauty by the Water, combina el ballet y la danza tradicional china para encarnar la gracia y la fluidez del agua, ambientada en la melodía de la canción At the Waterside.

En los últimos años, la Gala del Festival de Primavera ha adoptado los avances tecnológicos para rejuvenecer las formas de arte tradicionales. La Gala 2025 impulsará esta tendencia: Las formas de arte tradicionales, como la Ópera de Pekín y la Ópera de Henan, se mejorarán con efectos escénicos modernos y multimedia; la interactividad digital y las proyecciones holográficas transformarán las danzas y canciones folclóricas en experiencias multidimensionales. La integración de la tecnología y la cultura no solo da nueva vida al arte tradicional, sino que también profundiza la conexión del público con el patrimonio cultural de China.

Una conexión emocional para el pueblo chino

Para millones de familias chinas, la Gala del Festival de Primavera es más que un evento televisivo: es una preciada tradición de Año Nuevo. Ver la gala juntos simboliza la unidad, la calidez y la alegría del reencuentro. La conexión emocional trasciende los límites físicos, vinculando familias en todo el mundo.

Además de celebrar los lazos familiares, la gala refleja los cambios y problemas sociales a través de sus parodias humorísticas y diafonía, provocando tanto la risa como la reflexión. La Gala 2025 continuará esta tradición, ofreciendo una visión de los temas sociales contemporáneos mientras incorpora el espíritu del tiempo.

La gala también muestra la diversidad cultural de China, destacando las tradiciones regionales y las formas de arte que fomentan un sentido compartido de orgullo y pertenencia. A través de su mezcla de alegría festiva, celebración cultural y arte innovador, la Gala del Festival de Primavera sigue siendo un símbolo perdurable de la unidad china y la identidad cultural.

El evento de este año promete ser una celebración vibrante del pasado y un emocionante vistazo al futuro, reforzando el papel de la gala como puente entre la tradición y la modernidad, y como una conexión sincera entre los chinos de todo el mundo.

