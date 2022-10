Chartis ha posicionado a Quantexa como líder de su categoría en el informe KYC Solutions Market Update and Vendor Landscape 2022

20/10/2022

La Solución KYC de Quantexa, que forma parte de su Plataforma de Inteligencia de Decisiones líder en el sector, ha sido reconocida por la exhaustividad de la oferta, la puntuación del riesgo, el enriquecimiento del perfil del cliente y la incorporación del cliente

LONDRES, Oct. 20, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — El día de hoy, Quantexa, una empresa global de software de datos y análisis pionera en la Inteligencia Contextual para Decisiones (CDI) que ayuda a las principales organizaciones y agencias gubernamentales del mundo a resolver algunos de sus desafíos de datos más difíciles, anunció que ha sido reconocida como líder de su categoría en el KYC Solutions Market Update and Vendor Landscape 2022, el informe de Chartis recién publicado. Quantexa ha sido reconocida como líder de su categoría por la exhaustividad de su solución empresarial, así como por su potencial en el mercado. La Solución KYC de Quantexa fue calificada como “la mejor de su clase” para la puntuación de riesgo KYC y el enriquecimiento del perfil del cliente con datos adicionales, y recibió una clasificación avanzada por la incorporación de clientes y la elaboración de informes, así como por el dashboarding.

El informe KYC (conocimiento del cliente) de Chartis se centra en los macrotemas del ahorro de costos y la eficiencia. Actualmente, los procesos de KYC pueden ser manuales, propensos a errores y dar lugar a una mala experiencia a lo largo del ciclo de vida del cliente. La plataforma de Inteligencia de Decisiones de Quantexa transforma el enfoque de KYC al añadir contexto y claridad desde la incorporación hasta la salida, monitoreando dinámicamente y evaluando el riesgo y la oportunidad del cliente, y pasando de las revisiones periódicas manuales a un proceso automatizado y proactivo.

La plataforma conecta los datos internos y externos para crear una visión única, enriquecida y holística de un cliente y su control, y descubre conexiones ocultas entre los clientes, las contrapartes y sus comportamientos, que a menudo son imposibles de ver de forma aislada. Junto con la automatización y el uso de la IA para lograr mayor eficiencia, la solución facilita una comprensión continua e informada de los clientes para una mejor y más rápida toma de decisiones a lo largo de los procesos de aceptación de clientes, identificación, seguimiento de actividades y gestión de riesgos.

El posicionamiento de Quantexa en el informe refleja los resultados comprobados de sus clientes y es prueba de que la adopción de un enfoque contextual y perpetuo del KYC reduce el tiempo y los costos para las empresas. Además transforma lo que se ha convertido en un ejercicio de marcar casillas en el verdadero propósito de comprender el riesgo y la exposición que conlleva la actividad de los clientes. Al incrementar la automatización y utilizar la inteligencia para la toma de decisiones, las empresas se adelantan al volumen y la velocidad de los datos relacionados con las políticas y los procesos KYC, y pueden liberar a sus equipos a fin de que tengan más tiempo para concentrarse en los clientes de alto riesgo y en las tareas de valor agregado.

Cita: Phillip Mackenzie, especialista sénior de investigación de Chartis

“El Cuadrante RiskTech para KYC de Chartis no se limita a describir una solución tecnológica como la mejor, sino que utilizamos la metodología de clasificación más sofisticada para explicar qué solución sería la más adecuada para los compradores, en función de sus estrategias de implementación. Nuestra investigación ha descubierto que la Solución de KYC de Quantexa les ofrece a las empresas los controles necesarios para hacer frente a los riesgos que el uso de la IA implica en sus programas de cumplimiento”.

Cita: Dan Higgins, director de productos de Quantexa

“Quantexa está encantada de haber sido incluida en el informe KYC Market Quadrant Report de Chartis, que la posiciona muy bien entre una estimada lista de proveedores de soluciones empresariales. La tradicional diligencia debida continua y las actualizaciones periódicas de KYC siguen generando costos y complejidades para las empresas. Las crecientes presiones regulatorias, presupuestarias y de los clientes exigen una nueva forma de pensar. El enfoque contextual de Quantexa reduce el tiempo y el costo del KYC al incrementar la automatización, conectar relaciones no evidentes y aprovechar la inteligencia de decisiones para el monitoreo perpetuo del riesgo. Esto se traduce en una identificación y gestión de riesgos más precisa, menores costos y una mejor experiencia del cliente. Confiamos en que este enfoque seguirá aportando valor a nuestros clientes e impulsará el crecimiento general del mercado de Quantexa”.

ACERCA DE QUANTEXA

Quantexa es una compañía global de software de datos y analítica que es pionera en la inteligencia de decisiones contextuales y empodera a las organizaciones para tomar decisiones operacionales confiables al hacer que los datos sean relevantes. Utilizando los últimos avances en materia de macrodatos e IA, la plataforma de Quantexa descubre riesgos ocultos y nuevas oportunidades al proporcionar una vista contextual y conectada de los datos internos y externos en un solo lugar. Resuelve los principales desafíos en la gestión de datos, identificación del cliente (KYC), delitos financieros, riesgos, fraudes y seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente.

La plataforma de inteligencia de decisiones de Quantexa mejora el rendimiento operacional con un 90 % más de precisión y una resolución del modelo analítico 60 veces más rápida que los enfoques tradicionales. Fundada en 2016, Quantexa ahora tiene más de 500 empleados y miles de usuarios que trabajan con miles de millones de transacciones y puntos de datos en todo el mundo. La empresa tiene oficinas en Londres, Nueva York, Boston, Washington D.C., Bruselas, Toronto, Singapur, Melbourne y Sídney. Para obtener más información, comuníquese con Quantexa aquí o síganos en LinkedIn .

ACERCA DE CHARTIS

Chartis es una firma de investigación y asesoría que proporciona tecnología y asesoría empresarial al sector de la gestión de riesgos a nivel mundial. Chartis ofrece inteligencia de mercado independiente en relación con la dinámica del mercado, las tendencias normativas, las tendencias tecnológicas, las mejores prácticas, el panorama competitivo, el tamaño del mercado, las prioridades de gasto y las fusiones y adquisiciones. Los informes RiskTech Quadrant de Chartis están elaborados por analistas experimentados con experiencia práctica en la selección, el desarrollo y la implementación de sistemas de gestión de riesgos para una serie de empresas internacionales de diversos sectores, como la banca, los seguros, los mercados de capitales, la energía y el sector público.

Consultas de los medios: C: Laurel Case, vicepresidenta de Fight or Flight T: +1 315 663 6780 E: Quantexa@fightflight.co.uk C: Adam Jaffe, vicepresidente sénior de Marketing Corporativo T: +1 609 502 6889 E: adamjaffe@quantexa.com – o – RapidResponse@quantexa.com

