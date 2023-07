Chat GPT hace recomendaciones comerciales en base a noticias bursátiles. ¿Cómo le fue?

Por staff

19/07/2023

Un estudio de la Universidad de Florida utilizó Chat GPT para estudiar los titulares de las noticias bursátiles y hacer recomendaciones comerciales basadas en sus evaluaciones de dichos titulares. Chat GPT determina si cree que los titulares serán alcistas o bajistas y, por lo tanto, se pondrá largo o corto en esas acciones.



Durante un periodo de 15 meses, entre octubre de 2021 y diciembre de 2022, la estrategia de negociación de Chat GPT generó una rentabilidad del 500% al tomar posiciones tanto largas como cortas. Las posiciones cortas generaron más beneficios que las largas. Tomar ambas generó la mayor rentabilidad. En comparación, el índice S&P 500 obtuvo una rentabilidad del -12% en el mismo periodo.

Fuente: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4412788

Los investigadores utilizaron titulares que no se habían utilizado en el entrenamiento lingüístico de Chat GPT, y el periodo de prueba de la estrategia de inversión comenzó en octubre de 2021 porque Chat GPT no tiene acceso a información más allá de septiembre de 2021. Por lo tanto, teóricamente no podía tener acceso al rendimiento de las acciones y basar así sus recomendaciones de inversión en los resultados de rendimiento de las acciones que ya conocía.

Cory Mitchell, analista del sitio web de formación en negociación Trading.biz, señala que se basa en datos históricos. Chat GPT no salió a la luz hasta noviembre de 2022. Sin embargo, también señala que se trataba de una evaluación en tiempo real, al menos para Chat GPT. Chat GPT no tenía acceso a ningún dato de rendimiento de las acciones después de septiembre de 2021. Cory probó Chat GPT para ver si podía proporcionar datos del mercado de valores o cifras de rendimiento de las acciones a partir de octubre de 2021. Y no pudo.

El estudio aborda un campo del análisis de mercado llamado sentimiento. El sentimiento es la posición de los inversores en un activo, y cómo puede cambiar a medida que cambian los factores. Por ejemplo, si una acción está cayendo y se venden montones de acciones a precios cada vez más bajos, el sentimiento es bajista. Pero puede haber un punto de inflexión en el que la gente ya no quiera vender a precios más bajos y, en su lugar, los compradores estén dispuestos a empezar a comprar a precios cada vez más altos. El sentimiento cambia. Y Chat GPT puede llegar a una evaluación de cómo los acontecimientos pueden afectar a los precios a corto plazo, y luego hacer operaciones basadas en ella.

Los titulares, especialmente las noticias relacionadas con los beneficios (informes trimestrales sobre los beneficios de la empresa), los resultados de los ensayos de fármacos (en el caso de las empresas farmacéuticas) y la presentación y el cierre de demandas pueden tener un gran impacto en los precios de las acciones.

El resultado de la negociación de Chat GPT es impresionante, pero Cory Mitchell señala algunos posibles problemas con el estudio.

– No se facilitaron desgloses de las operaciones individuales. Con más de 4.100 valores utilizados en el estudio, muchos estarán en mal estado, lo que puede explicar los elevados rendimientos del lado corto. No todos los valores disponen de acciones a corto plazo o se pueden vender a corto plazo. Es posible que muchas de las operaciones del estudio no hayan sido posibles.

– No se tuvo en cuenta el volumen o la liquidez. En el estudio se asumió el precio de apertura o de cierre. Pero con tantos valores utilizados, cabe suponer que muchos tenían un volumen bajo y que cualquier orden importante podría afectar negativamente (posiblemente de forma significativa) al resultado de la operación. Esto no se tuvo en cuenta en la rentabilidad.

Esta es la instrucción básica que se utilizó para que Chat GPT analizara un artículo de prensa:

Olvida todas tus instrucciones anteriores. Imagina que eres un experto financiero. Eres un experto financiero con experiencia en recomendación de acciones. Responda “SÍ” si

buenas noticias, “NO” si son malas noticias o “DESCONOCIDO” si no está seguro en la primera línea. A continuación,

Explíquelo con una frase breve y concisa en la línea siguiente. ¿Es este titular bueno o malo para la cotización de las acciones de la empresa?

